CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Yasin Öztekin için teklifini yaptı

Beşiktaş, Yasin Öztekin için düğmeye bastı
Beşiktaş, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için Göztepe'ye Cyle Larin artı bir miktar para önerdi.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
İsmail Kartal imzayı attı
İSMAİL KARTAL İMZALADI https://t.co/QKdI2x6saA— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 6, 2019
Fenerbahçe, Yerry Mina'yı kiralıyor
Kolombiya medyasından FutbolRed'in haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz 30 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Everton'a transfer olan savunma oyuncusu Yerry Mina'yı kiralamaya hazırlanıyor.
Haberde Everton'ın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi planladığı ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile bu transfer için büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
Transferin Copa America'nın sona ermesininin ardından resmiyet kazanabileceği kaydedildi.
Alanyaspor, Erol Bulut'u resmen duyurdu
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.#alanyaspor pic.twitter.com/h36UsvWG8Y— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 6, 2019
Manchester United ilk transferini yapıyor
Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, Swansea City forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel James'i bugün sağlık kontrollerinden geçirecek.
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Simone Inzaghi imzayı attı
Lazio, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
📝 La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 6, 2019
🤩 #Inzaghi2021
✍️ https://t.co/dtqbOTV1CB pic.twitter.com/kS0yV21UqZ
Talisca Süper Lig'e mi dönecek?
Gazetelerde günün öne çıkan spor haberlerine göz atıyoruz.
Galatasaray'ın gözü Seri'de
Fransız medyası Galatasaray'ın, Premier Lig'de küme düşen Fulham'lı Jean Michael Seri ile ilgilendiğini yazdı.
L'Equipe gazetesi sarı kırmızılıların Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri'yi kiralamak istediğini öne sürdü.
Guti Kagawa'yı kaçırıyor
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, Kagawa'yla görüşerek oyuncuyu La Liga'da oynamaya ikna etti.
İspanya'da yayın yapan Cadena SER isimli radyo kanalı, Japon futbolcunun Beşiktaş'taki görevini yerine getirdiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini öne sürdü.
Fenerbahçe'den Gomis hamlesi
Golcü arayışları devam eden Fenerbahçe'de hedef Bafetimbi Gomis.
Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilerin gündemindeki isim eski Galatasaray'lı Bafetimbi Gomis.
Yönetim, Al Hilal'de mutsuz olan Gomis'in menajeri Etienne Mendy ile görüşüp teklifini sunarken Türkiye'ye dönmek isteyen Fransız golcünün de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Icardi Roma yolunda!
Roma'nın Mauro Icardi için şok bir hamle yapacağı iddia ediliyor.
Sky Sports Italia'da yer alan habere göre Inter ile Roma Edin Dzeko'nun transferi için el sıkıştı.
Görüşmeler sırasında Roma'nın da Icardi için karşı teklifte bulunduğı iddia edildi.
Real Madrid, 100 milyon euro karşılığında Chelsea'yi ikna etti
Eden Hazard'ın transferinin noktalanması artık an meselesi.
The Guardian'da yer alan habere göre Chelsea, Eden Hazard transferi için Real Madrid ile 100 milyon euro karşılığında anlaştı.
Ödeme planlarında da anlaşılmasının ardından transferin bir kaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.
Conte, Gareth Bale'i istiyor
Real Madrid'in gözden düşen yıldızı Ronaldo'nun ardından Serie A'nın yolunu tutabilir.
El Chiringuito de Jugones'te yer alan habere göre Inter'in yeni patronu Antonio Conte, Gareth Bale'i transfer etmek istiyor.
Zidane'nın yeni sezon planlarında düşünmediği oyuncunun gitmesine izin vermesi muhtemel.
Ancak Bale'e ödenecek olan maaş ve bonservis bedeli Serie A ekibi için bu transferi zorlaştırabilir.
Buffon'un yerine Navas gelecek
İtalyan eldiven PSG kariyerini noktaladığını açıklayınca Fransız devi yeni kaleci arayışlarına hız verdi.
Marca'da yer alan habere göre Paris Saint Germain, Real Madrid'de Courtouis'in arkasında ikinci kaleci durumuna düşen Keylor Navas'ı kadrosuna katmaya çalışacak.
Tottenham Eriksen'in bedelini belirledi
Kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımın cebi yanacak.
The Times'ta yer alan habere göre Tottenham, Eriksen için 113 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyor.
Barzagli: Pep, Juve'nin başına geçebilir
Ronaldo ve Guardiola ikilisi Serie A devinde bir araya gelebilir!
Andrea Barzagli, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Pep Guardiola'nın hala Juventus'un başına geçebileceğini iddia etti.
İtalyan devinin Chelsea'den ayrılması beklenen Sarri ile anlaşması gündemde. Ancak Barzagli, Juventus'un Ronaldo'yu aldığı gibi hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Guardiola'yı da takımın başına getirebileceğini iddia etti.
Trabzonspor'dan stopere dev takviye
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Trabzonspor, stopere tecrübeli bir takviye yapmak üzere.
Arjantinli muhabir Fer Pujol'un iddiasına göre bordo mavililer geçtiğimiz sezon Chaves'te forma giyen Gaston Matias Campi için 1.3 milyon dolar'ı gözden çıkardı.
Tenerife'nin de talip olduğu öğrenilen 1,93 boyundaki stoperin bonservisi Arjantin ekibi Estudiantes'te bulunuyor.
Mert Günok yuvaya dönüyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim kısa süre içinde 30 yaşındaki file bekçisi için resmi teklifini Medipol Başakşehir'e sunacak.
Galatasaray'da imzalar yolda
beIN Sports'un haberine göre transferde önceliği bonservis bedeli ödenmeyecek oyunculara veren Galatasaray'ın, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle temas halinde olduğu ve bu oyuncularla imza aşamasına geldiği belirtildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için degirişimlerini sürdürüyor.
Bayern Münih ayrılığı resmen duyurdu
Bayern Münih Kulübü, 2017 yazında Real Madrid'den kiralık olarak transfer edilen James Rodriguez'in takımdan ayrıldığını duyurdu.
James Rodríguez leaves #FCBayern. pic.twitter.com/tg4BGXcCQo— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 5, 2019
Eriksen'den ayrılık sinyali
Son dönemlerde adı Real Madrid ile de anılan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, takımdan ayrılmak istediğii aıkladı.
Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı.
Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Teşekkürler Sergen Yalçın hocamızhttps://t.co/WTvbTpk1yp pic.twitter.com/cI4XxRwB0z— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 5, 2019
Chiesa adım adım Juventus'a
Juventus, Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'nın transferini bitirmek üzere.
Sky Italia'nın haberine göre Fiorentina ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Juventus'un birkaç gün içinde Chiesa ile beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Rondon'u gündemine aldı
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, West Bromwich ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan golcü oyuncu Salomon Rondon'la ilgileniyor.
Sportif Direktör Damine Comollli, önümüzdeki günlerde Venezuelalı golcünün menajeri Juan Rodriguez ile bir araya gelecek.
Beşiktaş'ta Hamsik sürprizi!
Hürriyet'in haberine göre Napoli'den yüksek bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Dalian Yifang'a transfer olan ve yıllık ücreti 9 milyon euro civarında olan yıldız futbolcu siyah beyazlı takıma önerildi.
Beşiktaş yönetimi sponsor bulunması halinde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.
Banega, Galatasaray'a doğru
Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fernando’ya partner arayan Galatasaray, Sabah' ta yer alan habere göre 10 numarada da oynayabilen Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega’da sona yaklaştı.
İspanyol kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan ancak takımdan ayrılmak isteyen Banega'nın da Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştiriyor
Fenerbahçe, Sırp yıldız için temaslarını sıklaştırdı.
Hürriyet' te yer alan habere göre; 30 yaşındaki Ljubomir Fejsa ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, 3 - 4 milyon Euro bonservis ve 2 - 2.5 milyon euro senelik maaşla transferi olumlu noktalamak istiyor.
Yıldız oyuncu, Beşiktaş için de alternatifler arasında bulunuyor.