Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Spor toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda beklentilerin altıda kalan , yeni sezona daha iddialı bir kadroyla başlamak istiyor. Hem yerli hem de yabancı pazarda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, 'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

>> İRFAN CAN KAHVECİ'NİN MACKOLİK PROFİLİ İÇİN TIKLAYIN <<

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can için kulübüne 5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Başakşehir yönetiminin 10 milyon euro talep ettiği ve indirim fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.