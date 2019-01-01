Beşiktaş Kana Biyik'la her konuda anlaştı!
Takıma stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın ilk hamlesi yurt içinden.
Futbol Arena'nın haberine göre siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen Omam Kana Biyik ile her konuda anlaştı.
29 yaşındaki Kamerunlu stoper 30 Haziran 2019 tarihinde Kayserispor'dan resmen ayrılacak. Jean-Armel Kana-Biyik, bu sezon Süper Lig'de 30 resmi maçta 2475 dakika ter döktü.
Recep Niyaz yuvaya dönüyor
Fenerbahçe alt yapısında yetişen Recep Niyaz sarı lacivertlilere dönmek üzere
Fanatik Gazetesinin haberine göre; bu sezon Denizlispor’un Süper Lig’e dönmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, Fenerbahçe’nin sürpriz transferi olacak.
Ersun Yanal’ın, “Bizim için önemli bir joker olur” dediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ali Koç bizzat devreye girecek.
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Galatasaray'a İtalya'dan fırsat transferi
Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'a transfer piyasasındaki fırsatları da değerlendiriyor.
Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılılar gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'nin futbolcuları 21 yaşındaki Ismael Bennacer ve 19 yaşındaki Hamed Junior Traore'ye talip oldu.
Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu
Henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan Allahyar Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu.
Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre; 17 yaşındaki İranlı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Sayyadmanesh ise yıllık 300 bin Euro alacak.
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Galatasaray'da Salih Uçan sürprizi
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Takvim Gazetesinin haberine göre Galatasaray Empoli ile yollarını ayıran Salih Uçan ile anlaşabilir.
Galatasaray, Trezeguet'ye çok yakın
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, daha önce de peşinden koştuğu Trezeguet'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.
Mısırlı oyuncu için Kasımpaşa kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yeterli şartlar sağlanırsa transferi bitirecek.
Mısırlı oyuncu, 2018/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Mina transferini bitiriyor
Galatasaray 3 transfer birden açıklıyor
Galatasaray'da transfer hereketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar anlaştığı 3 oyuncuyu her an açıklayabilir.
Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Aslan, takımlarıyla sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerini yarın açıklayacak.
Beşiktaş'tan Kagawa ve Schürrle hamlesi
Teknik direktörlük görevine Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren siyah beyazlılar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Avcı, Shinji Kagawa'yı takımda görmek isterken aynı zamanda Borussia Dortmund'un bir başka yıldızı Andrea Schürrle için nabız yokladığı öğrenildi.
Abdullah Avcı, Schürrle’nin Beşiktaş’ta tekrar parlayacağını düşünürken, oyuncuyla yapılacak görüşmelerde de düzenli oynama garantisi verilecek.
Fenerbahçe, Salomon Rondon yarışına dahil oldu
Fenerbahçe, forvet bölgesi için Salomon Rondon ile görüşüyor.
Daily Star'da yer alan habere göre Wolwerhampton ve West Ham United'ın da talip olduğu Rondon için Fenerbahçe'de yarışa dahil oldu.
16.5 pound'luk serbest kalma bedeli bulunan 29 yaşındaki futbolcu henüz kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlamadı.
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Beşiktaş, Yasin Öztekin için düğmeye bastı
Beşiktaş, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için Göztepe'ye Cyle Larin artı bir miktar para önerdi.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Alanyaspor, Erol Bulut'u resmen duyurdu
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.#alanyaspor pic.twitter.com/h36UsvWG8Y— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 6, 2019