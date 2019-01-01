CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Amiens'e kiralıyor

Ajax'ın 22 yaşındaki orta sahası Donny Van de Beek, Real Madrid'in transfer gündemini uzun süredir meşgul ediyordu.

Paul Pogba ve Donny van de Beek transferleri ile çalışmalarını sürdüren ancak her iki oyuncudada sonuç alamayan , erteleme kararı aldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real Madrid, bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığı için Van de Beek transferini bir sonraki yaz transfer sezonuna erteledi.