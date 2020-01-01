Galatasaray, Boluspor forması giyen Erkan Süer için resmi teklif yaptı. 1 yıl içinde 31 maçta 24 gol atan genç 10 numara için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fanatik'te yer alan habere göre

uzun süredir takip ettiği TFF 1. Lig ekibi 'un 19 yaşındaki 10 numarası Erkan Süer için 250 bin TL'lik teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı takım bu rakamı çek ile ödemek istedi ancak Boluspor'dan ret yanıtı geldi.

Boluspor bu oyuncu için 250 bin TL nakit, A Takımda oynarsa 300 bin TL ve ayrıca bir sonrasi satışından yüzde 20 pay istiyor.

Galatasaray'ın gündemine gelen ancak maddi sebepler yüzünden gerçekleşmeyen Erkan Süer için 'nin de devreye girdiği öğrenildi.