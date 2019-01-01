CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Belhanda'dan Al-Ittihad'a ret

İtalyan kulübü Dorukhan Toköz için teklif yükseltti.

Daha önce de Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği ama siyah-beyazlılar tarafından bu teklifleri reddedildiği iddia edilen bu sefer yeni bir teklifle geldi.

A Spor' un duyurduğu habere göre İtalyan kulübü Dorukhan için Beşiktaş'a teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.

Siyah-beyazlıların bu yeni teklif karşısında ne adım atacağı merak ediliyor.