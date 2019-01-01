CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bayern Münih, Coutinho'yu kiralıyor!

hücum bölgesi için yaptığı son transfer girişimden olumsuz sonuç aldı.

Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre Sarı Lacivertliler forması giyen Michy Batshuayi’yi kiralamak için girişimde bulundu ancak Giroud ve Abraham’ın arkasında üçüncü forvet olarak kalmayı kabul eden Belçikalı takımında kaldı.

Fenerbahçe bu gelişmenin ardından rotasını ’ya çevirdi ve Paris St. Germain forması giyen Kamerunlu forvet Eric Maxim Choupo-Moting yeniden gündeme alındı.

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak. Paris St. Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek.