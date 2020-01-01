CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bayern Münih, David Alaba'yı bırakmak istemiyor

Ocak ayı ortasında 18 yaşına gelecek olan Reinier, bu transfer döneminde Real Madrid'e katılabilir.

, bir başka Brezilyalı genç yetenek Reinier'i Flamengo'dan transfer etmek üzere.

17 yaşındaki yıldız adayı, Flamengo'nun Copa Libertadores şampiyonluğunda ikincil bir rol oynamasına rağmen, takımın geleceği en parlak oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Son yıllarda Brezilyalı iki büyük potansiyel Vinicius Junior ve Rodrygo'yu kadrosuna katan Madrid devi, Goal'ün edindiği bilgilere göre Reinier'i de transfer etmeye yakın.