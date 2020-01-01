Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Zanka transferi için anlaşmaya vardı.

'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında kadroda yer vermeyi düşünmediği Mathias Zanka, 'a transfer oluyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için 'ya gitti.

29 yaşındaki deneyimli stoper, ekibi tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.

Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.