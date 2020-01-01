Beşiktaş Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi. Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'da rota yeniden Semih Kaya
Sarı kırmızılı ekip, kariyerini Sparta Prag'da sürdüren eski futbolcusu Semih Kaya'yı bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Transferin son gününde stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da rota yeniden Semih Kaya'ya çevrildi.
Sabah Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde olduğu gibi eski futbolcusu Semih Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da A takıma yükselen Semih Kaya, 2017 yazında Sparta Prag'a katılmıştı. Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği eski takımında yedi maçta görev yaptı.
Galatasaray, Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı
Sarı kırmızılı ekip sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.
Yabancı kontenjanında yer açmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fransız yıldız Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.
Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'dan iki yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi 13 Aralık 2018 tarihinde süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.
Trabzonspor'dan savunmaya iki takviye
Bordo mavili ekip ara transferin son gününde Manuel da Costa ve Manoel Messias'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir mesai harcayan Trabzonspor, ara transferin son gününde iki oyuncuyu birden kadrosuna kattı.
Bordo mavililer serbest oyuncu statüsünde bulunan Manuel da Costa'yla sözleşme imzalarken bonservisi Cruzeiro'da bulunan Messias'ı bedelsiz olarak 1.5 yıllığına kiraladı.
Barcelona'ya genç yıldız
İspanya'nın Barcelona Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla Portekiz'in Braga takımından Francisco Trincao'yu transfer etti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, Trincao'nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Katalan takımına 1 Temmuz'dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olduğunu duyurdu.
Ersan Adem Gülüm, Antalyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.
Emre Mor transferi an meselesi
Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Olympiakos’a gidiyor.
Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre devre arası transfer döneminin son gününde Emre Mor gelişmesi yaşanıyor. Yunanistan’dan edinilen bilgiye göre, Olympiakos ile Galatasaray arasında Emre Mor görüşmeleri yapılıyor.
Genç futbolcuyu transfer etmek isteyen Olympiakos, prensipte anlaşmaya vardı. Devre arasında kadrosundan Podence’yi İngiltere’nin Wolverhampton takımına gören Yunanistan temsilcisi, bu açığını Emre Mor’la doldurmak niyetinde. Oyuncunun kiralık bir anlaşma yapması ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda uzun zamandır elden çıkarmak istediği Emre Mor için gelen bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyor. İlerleyen saatlerde resmi görüşmelerin açıklanması bekleniyor.
Zanka Bundesliga yolcusu
Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Zanka transferi için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında kadroda yer vermeyi düşünmediği Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf'a transfer oluyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Bundesliga temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için Almanya'ya gitti.
29 yaşındaki deneyimli stoper, Fransa Ligue 1 ekibi Amiens tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.
Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.
Beşiktaş Ajdin Hasic ile söyleşme imzalıyor
BeINSports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, transferi yılan hikayesine dönen Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Nzonzi Rennes'e gidiyor
L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ile kiralık sözleşmesini feshetmesi beklenen Steven Nzonzi'nin yeni adersi Ligue 1 olacak.
Sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Roma'lı orta saha oyuncusunun Rennes'e imza atması bekleniyor.
Carrasco Atletico Madrid'e dönüyor
AS gazetesinde yer alan habere göre Atletico Madrid, eski oyuncusu Yannick Ferreira Carrasco'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.
Belçikalı kanat oyuncusu ile Milan'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.
Juve Pjaca'yı Anderlecht'e gönderiyor
Robinson Milan'a transfer oluyor
Mert Çetin transferine menajer engeli
Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray, bugün Roma forması giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralamak için bir kez daha girişimde bulunacak.
Oyuncunun menajeri ile yaşanan sıkıntı nedeniyle bu transferi gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, bu sorunu aşabilirse Mert'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
Inter'den Giroud hamlesi
Calciomercato'da yer alan habere göre Inter, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'u transferin son gününde kadrosuna katmaya çalışacak.
İsmi Lazio, Newcastle ve Tottenham ile de anılan 33 yaşındaki oyuncu daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyordu.
Bakambu Barcelona iddialarına gülüp geçti
Bursaspor'un eski yıldızı Cedric Bakambu, hakkında çıkan Barcelona iddialarına sosyal medya aracılığı ile cevap verdi.
Beijing Guoan takımında forma giyen 28 yaşındaki yıldızın İspanya'ya transferin son anda gerçekleşmedi iddia edilmişti.
Bakambu, twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu haberi yalanladı.
Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020
No matter what happens we trust the process.
Thank God for everything 🙏🏾
See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2
Trabzonspor'a iki stoper birden
Transferin kapanmasına kısa bir süre kala savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Manoel Messias'ın ardından bir stoper daha transfer etmek üzere.
A Spor'un haberine göre bordo mavili ekip, ülkemizde daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de ara transfer dönemi 18:00'de sona eriyor!
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.
Fernandes geldi, Pogba gidebilir!
Manchester United, Fransız yıldız için istediği bonservis bedelinde indirim yapmaya hazır.
Fransız orta saha oyuncusu önümüzdeki ya Old Trafford'dan ayrılabilir.
The Sun'da yer alan habere göre orta sahasını Bruno Fernandes ile güçlendiren Kırmızı Şeytanlar, Paul Pogba için isteyeceği bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır.
Manchester United'ın Fransız yıldız için 120 milyon euro'nun altında bir bedeli kabul edebileceği iddia edildi.
TRANSFERİN SON GÜNÜ!
İyi günler futbolseverler. Bugün Süper Lig, Premier Lig, Budnesliga ve Serie A'da ara transfer döneminin son günü.
Süper Lig'de özellikle Trabzonspor'un hareketli bir gün geçirmesi bekleniyor.
Bordo mavili ekibin Manoel Messias, Manuel da Costa ve Guilherme'yi bugün resmen kadrosuna katması bekleniyor.
Piatek, Hertha'ya transfer oldu
Milan'da beklentileri karşılayamayan Polonyalı golcünün yeni adresi Bundesliga oldu.
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek’i kadrosuna kattı. Alman kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin’in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya’da Genoa ile Milan formaları giydi.
Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.
Barcelona, 'Yeni Ronaldo'nun peşinde!
Luis Suarez'in sakatlığı sonrasında hücum hattına takviye arayışında olan Barcelona için Portekiz basınından önemli bir iddia geldi.
Record'un haberine göre Katalan devi, Braga forması giyen ve 'Yeni Cristiano Ronaldo' olarak lanse edilen Francisco Trincao'nun transferi için harekete geçti.
Haberde Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Portekiz U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Trincao, bu sezon Braga forması altında çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Galatasaray'dan sürpriz transfer
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Erkan Süer'i renklerine bağladı.
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." denildi.
Kulübümüz, Erkan Süer'in (@erkansuerr17) transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.— Boluspor (@Boluspor) January 30, 2020
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