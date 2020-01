'un eski yıldızı Cedric Bakambu, hakkında çıkan iddialarına sosyal medya aracılığı ile cevap verdi.

Beijing Guoan takımında forma giyen 28 yaşındaki yıldızın İspanya'ya transferin son anda gerçekleşmedi iddia edilmişti.

Bakambu, twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu haberi yalanladı.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2