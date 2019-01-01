CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona'dan Emre can atağı

Bordeaux'un Elneny ilgisi
Foot Mercato'nun haberine göre Bordeaux, ülkemizde adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Elneny ile ilgilndiğini duyurdu.
Orta sahasına destek arayan fransız ekip, Arsenal'de forma giyen başarılı futbolcu Elneny ile masaya oturmak istiyor.
Arsenal'in gelecek kadrosunda düşünülmeyen Elneny'nin transfer görüşmeleri hızla devam ediyor.
Tuchel: Neymar'ın geleceği hala belirsiz
PSG'nin menajeri Thomas Tuchel, takımdan ayrılmak istediğini açıkladığından beri transfer gündeminden düşmeyen Brezilyalı futbolcu Neymar hakkında konuştu.
Tuchel, Brezilyalı oyuncunun geleceğinin belirsiz olduğunu ve bütün dedikoduların pazartesi günü son bulacağını açıkladı.
Başarılı futbolcunun adı şu ana kadar Real Madrid ve Barcelona ile anıldı.
Barcelona'da Emre Can rüzgarı
Juventus'ta forma giyen başarılı futbolcu Emre Can için transfer yarışı devam ediyor.
Calcio Mercato haberine göre Barcelona, son zamanlarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor.
PSG, Bayern Münih ve Monaco da başarılı futbolcuyla ilgilendiklerini duyumuşlardı.
Diego Reyes, Tigres'e gidiyor
Geçtiğimiz günlerde Diego Reyes, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini karşılık olarak fesetti.
Tigres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun zamandır görüştüğü Reyes'i transfer ettiğini duyurdu.
Meksikalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atacak.
Fiorentina'nın yeni gündemi Duncan
Sky Sports'un haberine göre; Son zamanlarda yaptığı transferlerle ön plana çıkan Fiorentina'nın gündeminde Liverpool'da forma giyen Bobby Duncan var.
Liverpool'un en genç oyuncusu olan Duncan, aynı zamanda efsane oyuncu Steven Gerrard'ın kuzeni.
Liverpool, daha önce İngiliz futbolcu için teklif veren Nordsjaelland'ı reddetmişti.
Brescia, Ignazio Abate'i istiyor
Serie A takımlarından olan Brescia, Balotelli'den sonra İtalyan futbolcu Ignazio Abate'le masaya oturmak istiyor.
Gazzetta dello Sport journalist Nicolo Schira'nın haberine göre; Brescia, bonservisi elinde olan İtalyan oyuncuyla 2 senelik sözleşme yapmak istiyor.
10 yıl boyunca Milan'da top koşturan fubolcu, 22 kez İtalya milli takımında forma giydi.
Maripan, Monaco'da
Monaco, Şilili oyuncu Guillermo Maripan'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurudu.
18 milyon euro ile Alaves'den transfer olan Maripan hakkında açıklama yapan Monaco'nun ikinci başkanı Oleg Petrov: ''Guillermo'yu takımımızda görmekten çok mutluyuz. Monaco'da çok iyi mücadele edeceğinden eminim, o potansiyeli çok yüksek bir oyuncu.'' dedi.
PSG'nin alternatif Neymar teklifi
PSG, son zamanlarda transfer gündeminden düşmeyen Neymar için alternetif yollar aramaya devam ediyor.
Mirror'ın haberine göre; PSG, Neymar'ın transfer olması durumunda Wilfried Zaha ile masaya oturacak.
Fransız ekibin, Zaha için 100 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
Sanchez hakkındaki karar Pazartesi verilecek
Transferi yılan hikayesine dönen Şilili oyuncu Alexis Sanchez mutlu sona yakın.
Express'in haberine göre; Manchester United, Alexis Sanchez hakkındaki transfer kararı pazartesi günü açıklayacak.
Inter'le anlaşan Şilili futbolcunun transfer dönemi bitmeden anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
Diego Laxalt tekrar Fenerbahçe'nin gündeminde
Transfer döneminin başından beri adı Fenerbahçe ile anılsa da Milan'nın başka takıma kiralacağını açıkladığı Diego Laxalt, yeniden sarı laciverlilerin gündemine girebilir.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan'nın 1.8 milyar euro talep etmesine rağmen sadece 800 bin euro teklif eden Atalanta ile görüşmeler durma noktasına geldi.
Atalanta ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe'nin tekrar devreye girebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe Boateng'ı kiralamak istiyor
Takvim'in haberine göre: Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen Boateng'a tektif götürdü.
Sarı lacivertliler Alman ekibe, yapılan son transferlerle arka plana düşen Boateng'ın ücretinin 3'te 2'lik kısmını ödemeyi teklif etti.
Zidane, Stekelenburg'u takımında istiyor
Football Insider'ın haberine göre; Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Everton'da forma giyen Maarten Stekelenburg'u takımına katmak istiyor.
Zinedine Zidane, 36 yaşındaki tecrübeli kaleciyi, PSG'yle transfer görüşmeleri devam eden Keylor Navas'ın yerine düşünüyor.
Abdülkadir Ömür, Bayern Münih'in radarında
Milliyet'te yer alan habere göre; Bayern Münih, Trabzonspor'da forma giyen başarılı futbolcu Abdülkadir Ömür'le ilgileniyor.
Abdülkadir'i yakından takip eden Alman ekibin, yakın zamanda Trabzonspor yetkililerin kapısını çalacağı iddia edildi.
Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan maçta performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.
Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Everton, transfer gündeminden düşmeyen Cenk Tosun için açıklama yaptı.
Merseyside kulübüne yakın kaynaklarda yer alan haberlerde; Everton'un Cenk Tosun'nun çalışkanlığından ve bağlılığından çok etkilendikleri ve başarılı futbolcuyu bırakmak istemedikleri ifade edildi.
Beşiktaş'ın yeniden takımında görmek istediği Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde Everton'da devam etmek istediğini Premier Lig'de mutlu olduğunu açıklamıştı.
Bayern Münih, Lewandowski'yi bırakmıyor
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Robert Lewandowski ile sözleşme yeniledi.
Bild'in haberine göre 31 yaşındaki Polonyalı golcü oyuncu, kulübüyle 4 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.
Lewandowski, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 40 gol kaydett.
Renato Sanches, Yusuf Yazıcı'nın yeni takım arkadaşı oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Renato Sanches ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransız ekip, Portekizli oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 24 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Mbaye Diagne, Al Nasr ile anlaşmaya vardı
Galatasaray'ın transferde kaynak yaratmak ve FFP kurallarına uymak için takımdan göndermek istediği Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaştı.
Afrique Sports'ta yer alan habere göre Al Nasr, Senegalli golcüye yıllık 4.5 milyon euro maaş verecek.
Suudi Arabistan ekibinin aynı zamanda Diagne için Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği bildirildi.
Falcao için Valencia da devrede!
İspanyol AS Gazetesi, Radamel Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve oyuncunun tekrar La Liga ekiplerinden Valencia'nın gündemine girdiğini yazdı.
Öte yandan Fransız Gazetesi L'Equipe, AS gazetesinde yer alan haberine tersine, Kolombiyalı futbolcunun yönetimiyle bugün Galatasaray için ikinci görüşmeyi yapacağını yazdı.
Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve takımdan gitmek istediğini teknik direktörü Leonardo Jardim'e de açıkladığı dile getirilirken, dünya yıldızı golcünün yönetimi ikna etmeye kararlı olduğu belirtildi.
Neymar transferinde hareketli saatler
Barcelona, eski futbolcusu Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Paris Saint-Germain'in Neymar'ın takımdan ayrılmasına göz yummasıyla bu transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı.
RAC1 muhabiri Gerard Romero'ya göre Fransız kulüp, Barça ya da Real Madrid'den gelecek yeni teklifleri önümüzdeki birkaç saat içinde değerlendirmeye alacak.
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer düğümü nihayet çözülebilecek.
Beşiktaş gündemine Okaka'yı aldı
İngiltere seferinde Cenk Tosun'dan istediği sonucu alamayan, daha sonra Huddersfield'den Steve Mounie'ye yönelen Beşiktaş'ta görüşmelere başlanan son isim Stefano Okaka oldu.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvet için İngiliz ekibinin oldukça uygun bir rakam istemesi Beşiktaş'ta planları değiştirdi.
Laxalt, Marsilya yolunda
Sol bek arayışındaki Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu konuşulan Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt'ın Atalanta ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyordu.
Bilindiği üzere İtalyan basınında yer alan haberlerde Laxalt'ın Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı ve kariyerine İtalya'da devam etmek istediği iddia edilmişti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Marsilya'nın bu transfer için devreye girdiği ve Atalanta ile yıllık 1.5 milyon euro karşılığında el sıkışan oyuncuya yıllık net 2 milyon euro önerdiği belirtildi.
26 yaşındaki oyuncunun Marsilya'dan elen teklife sıcak baktığı konuşuluyor.
PSV, Mitroglou transferini resmen duyurdu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'a kiralık olarak gitti.
PSV resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yunan golcüyü kadrosuna kattıklarını açıkladı.
MI-TRO-GLOUUUU! 🇬🇷— PSV (@PSV) August 22, 2019
Give him a warm welcome 👇🏻#MitroGoool
Marsilya'dan Fenerbahçe'ye yeni öneri
Ligde alınan 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını yeşerten Fenerbahçe'de yönetim, yapacağı transferlerle de olumlu havayı uzatmak istiyor. Sarı lacivertlilerin transferdeki bir numaralı adayı ise Marsilyaforması giyen Luiz Gustavo.
L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi Marsilya'ya dün bir teklif sundu. Ancak Fransızlar bu tekliften memnun kalmayarak sarı lacivertlileri geri çevirdi.
Ancak finansal olarak rahatlamak isteyen Marsilya Fenerbahçe'ye başka bir teklifte bulundu. Yine orta sahada forma giyen Morgan Sanson ve Kevin Strootman Marsilya yönetini tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı lacivertli yönetim ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.
Doukara'nın yeni adresi...
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara takımdan ayrıldı.
Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.
Antalyaspor'un Ocak 2018'de Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.
N'Koudou resmen Beşiktaş'ta
Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Beşiktaş, son günlerine girilen transfer döneminde bir hamle daha yaptı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Tottenham'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 22, 2019
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao hakkında her gün yeni bir haber çıkmaya devam ediyor. Son olarak Monaco yaptığı açıklamada Falcao'yu hala gönderme kararı almadıklarını belirtmişti. Bugün deneyimli golcünün transferi için devrede olan menajer Ahmet Bulut da bir açıklama yaptı.
DHA'ya konuşan Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek." dedi.
N'Koudou, Tottenham'a veda etti
Beşiktaş, uzun süredir transferi için uğraştığı Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tottenhamtaraftarına veda etti. N'Koudou veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Spurs taraftarları, Bu harika kulüpten ayrılmamın vakti geldi. Her zaman kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ekibe ve takım arkadaşlarıma, sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Aynı zamanda her zaman arkamda olan ve beni destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyoum."
Dear Spurs fans,— GK NKoudou (@gknkoudou) August 22, 2019
It's now time for me to leave this great club that is Tottenham.. pic.twitter.com/RD9Zl0AWF9
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan forvet harekatı
Sezonun ilk maçında Sivasspor’a 3-0 mağlup olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri gol yollarında etkisiz bir görüntü çizmişti. Transferde son haftalara girilirken gaza basan Beşiktaş yönetimi, Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre golcü transferi için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
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PSG'den Real Madrid'e ret!
Juventus, Real Madrid ve Barcelona gibi dev takımların transfer etmek istediği Brezilyalı futbolcu için tüm teklifler bir bir geri çevriliyor.
Paris Saint-Germain'de mutlu olmadığı iddia edilen ve ayrılmak isteyen Neymar için dünya devi Real Madrid'den rekor bir teklif geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre Real Madrid son olarak PSG'ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdi. Ancak Ligue 1ekibinin teklifi reddettiği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı hedeflediği belirtildi.
Galatasaray'a sürpriz teklif!
Mbaye Diagne'nin satışı için uygun teklifi bekleyen Galatasaray'da bir başka oyuncusu için sürpriz transfer teklifi geldi.
A Spor'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'dan iki ve Avrupa'dan bir kulüp Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Haberde, Faslı yıldız için gelen tekliflerin 13-15 milyon euro arasında olduğu belirtilirken transfer için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği vurgulandı.
Aboubakar çıkmazda, hedef Batshuayi
Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda Porto’da forma giyen takımın eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetime, mavi beyazlılardan olumsuz yanıt geldi. Tecrübeli ismi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncu için bonservis istenmesinin ardından bu transferi askıya aldı.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş bu gelişmelerin ardından gündemine Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi aldı.
25 yaşındaki golcünün Chelsea’nin rezerv takımında oynamak istemediği ve bundan dolayı ayrılmak istediği kaydedildi.
Ertuğrul Ersoy Le Havre yolcusu
Yaşadığı ekonomik krizden bir an önce kurtulmak ve transfer tahtasını yeniden açmak isteyen Bursaspor, bir oyuncusunu daha yurtdışına gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre, bu kez de yeşil beyazlı takımın genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile ilgileniyor.
Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler’de bir restoranda Ertuğrul Ersoy’un transferi için pazarlık masasına oturdu.
Umut Meraş'ın transferi nedeniyle Fransız ekibiyle iyi ilişkiler Bursaspor'un Ertuğrul Ersoy transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Galatasaray, Mehmet Topal için düğmeye bastı
Valentine Ozornwafor'u Kaysersipor'a kiralayan Galatasaray, hem orta saha hem de savunma hattına alternatif oluşturmak adına Mehmet Topal'ı gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim, son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdi.
Haberde Galatasaray'ın deneyimli oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği de kaydedildi.
Fikret Orman: “Bize kiraya verin, oynatalım, değer kazansın”
Beşiktaş, 22 milyon pound’a Everton’a transfer olan Cenk Tosun'la görüşmelere devam ediyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Cenk Tosun'un geri dönmesini isteyen Fikret Orman, Everton’a, “Cenk iyi bir golcü ve sizde şans bulamıyor. 2 maçta 1 dakika bile oynamadı. Bize verin, oynatalım, değer kazansın. O zaman satışı daha kolay olur” teklifi yaptı.
Beşiktaş henüz kiralama bedeli sunmasa da İngiliz basını da Beşiktaş’ın Cenk Tosun için Everton’la görüşmeler yaptığını doğruladı.
Beşiktaş servet ödedi
Beşiktaş'un 2016'da Spartak Moskova'dan transfer ettiği Aras Özbiliz'le anlaşmayı karşılıklı olarak feshetti.
Fanatik'in haberine göre; Moskova'dan 1.3 milyon euro'ya aldığı futbolcuya 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek.
Beşiktaş'ta sadece 6 maça çıkan Aras Özbiliz sadece 1 gol atabildi.
Isimat-Mirin resmen Toulouse'da
Beşiktaş, savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i Ligue 1 ekibi Toulouse'a satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat-Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
#Mercato ✍️— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 21, 2019
Le défenseur Nicolas #IsimatMirin est prêté une saison au TFC, avec option d'achat. Bienvenue !
→ https://t.co/5cRMePlD0h pic.twitter.com/gZBpHuMsb5
Fenerbahçe'nin yeni sol bek adayı...
Aleksandar Kolarov transferinde henüz sonuç alamayan Fenerbahçe B planına geçti.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağladı.
Alman kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Guerreiro'nun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 2 Eylül'de sona erecek transfer döneminden önce imza atacağı öğrenildi.
Rojo adım adım Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu savunma oyuncusu Marcos Rojo'nun transferinde mutlu sona yaklaştıüı belirtildi.
Manchester Evening News'de yer alan habere göre Fenerbahçe, oyuncunun kiralanması konusunda Manchester United ile büyük ölçüde anlaştı.
Haberde Rojo'nun transferinin birkaç gün içinde tamamlanabileceği kaydedildi.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası transferde önceliğini forvet bölgesine veren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralıyor.
Huddersfield, oyuncu için önce 8 milyon euro'luk bonservis talep etti. Ancak siyah beyazlılar bu transfer için kiralamanın yanı sıra 6 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini sundu. Tarafların anlaşması an meselesi.
PSG, Barcelona'ya güvenmiyor
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Neymar'ın transferinde bir gelişme daha yaşandı.
ESPN'in haberine göre PSG, Barcelona'nın zorunlu satın olma opsiyonuyla birlikte yaptığı kiralama teklifini reddetti.
Fransız ekipten ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Neymar için PSG, en az 222 milyon euro talep ediyor.
Barcelona yaptığı teklifte, kiralama süresinin ardından PSG'nin istediği miktarı ödeyeceğini belirtmesine rağmen, Fransız kulüp, Barcelona'nın bu bedeli tek bir seferde ödeyebileceğine güvenmediği için teklife olumsuz yanıt verdi.
Başakşehir iki yıldızıyla sözleşme yeniledi
Başakşehir kadrosunu koruyor... Turuncu lacivertliler, transfer döneminde adı diğer kulüple anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzaladı.
Başakşehir twitter hesabından yaptığı açıklamada deneyimli ön liberosuyla 5 yıllık, tecrübeli kalecisiyle de 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlılar forvet transferini bitirmek üzere. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Everton'dan Cenk Tosun'un transferleri için kulüple ve oyuncuyla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Habere göre Beşiktaş, Cenk'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Milli futbolcunun Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Mert Müldür Sassuolo'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ü transfer etti.
Rapid Wien altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma çıkan milli oyuncunun sözleşme detaylarına dair bir açıklama yapılmadı. Sassuolo'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, genç oyuncunun 21 Ağustos Çarşamba günü basına tanıtılacağı iletildi.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralıyor
Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor karşısında beklemediği bir sonuç alan ve transferde gaza basan Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.
TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre siyah-beyazlılar, Tottenham'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralık olarak kadroya katılması için anlaşmaya vardı.
Her iki kanatta da görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Kamerun asıllı Fransız oyuncu, Marsilya'da gösterdiği performansla 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Londra ekibinde çok fazla şans bulamayan N'Koudou, geçen sezon Monaco'ya, ondan önceki sezon da Burnley'ye kiralansa da, oralarda da forma şansı bulamamıştı.
Babacan'nın transferi Muhammed'e bağlı
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ve Süper Lig'de sıkıntılar yaşayan Başakşehir'in hareketli transfer süreci devam ediyor.
Başakşehir, takımla yollarını ayırmak isteyen Volkan Babacan'nın yerini doldurmak için yeni transfer gündemine Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer'i aldı.
Başakşehir, Şengezer takıma gelirse Volkan Babacan'nın gitmesine onay verecek.
Hollanda'nın Lens ilgisi
Nos Sport'ta yer alan habere göre; PSV'nin yakında transfer olacak olan Lozano yerine Jeremain Lens'i düşünüyor.
Beşiktaş'in sezona kötü başlasa da transfer sezonunda en haraketli haftayı yaşayan takımlardan biri olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'ye Belözoğlu'ndan sonra bir geri dönüş daha
Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Gazişehir Gaziantap maçında forma giymişti.
Belözoğlu'ndan sonra Josef de Souza'ya da çağrı yapan Fenerbahçeye yıldız futbolcudan olumlu cevap geldi.
Fenerbahçe, 12.5 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer ettiği de Souza için Suudi yetkililerle görüşmeye devam ediyor.
Ribery Fiorentina'ya doğru
Uzun zamandır transfer gündeminde olan Franck Ribery'e Fiorentina'dan teklif geldi.
Sky Italia'nın haberine göre Fiorentina kırk günü aşkın süredir Franck Ribery ile pazarlık yapıyor.
İtalyan ekip, futbolcuya son olarak yıllığı 4 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi.
Fiorentina, Franck Ribery'i takımlarını katmakta çok istekli fakat oyuncunun özel fizyoterapisti Bianchi'yi de yanında getirme talebi takımı zorluyor.
Ozornwafor, Kayserispor'a kiralanıyor
Galatasaray'ın bu yaz Enyimba'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Valentina Ozornwafor, Kayserispor'a transfer oluyor.
TRT Spor'un haberine göre kulüpler 20 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Milan'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ın durumuyla ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.
Sportitalia'nın haberine göre Fiorentina ve Atalanta'nın da peşinde olduğu Laxalt, sarı lacivertli kulübün yapmış olduğu teklif oldukça cezbedici olmasına rağmen Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor.
Haberde oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve Fiorentina ile Atalanta'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
Yevhen Konoplyanka adım adım Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın transferinde mutlu sona çok yakın.
A Spor'un haberine göre siyah beyazlı kulüple imza aşamasına gelen Konoplyanka, en geç Cuma günü İstanbul'a gelecek.
Manchester United'ın Sanchez sorunu
Gary Neville, Sanchez'in Manchester United'ın başına bela olduğunu söyledi.
Transfer dönemi bitmeden önce Şilili oyuncuyu göndermek isteyen Manchester United görüşmelerine devam ediyor.
Manchester United'ın efsane oyuncusu Neville: ''Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. 2 tane Sanchez olmalı. Biri Arsenal ver Barcelona'da oynayan diğeri Manchester United'ta oynayan. Onu artık takımdan göndermeliler.''
Beşiktaş'ta ayrılık...
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki stoperi Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse'a transferi artık an meselesi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Isimat-Mirin, bu sabah Toulouse için sağlık kontrollerinden geçti.
Haberde oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer edileceği de kaydedildi.
Babacar transferinde tek pürüz...
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Khouma Babacar'ın transferi için Sassuolo ile anlaşma zemini arıyor.
Takvim'in haberine göre kulüpler satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkıştılar. Ancak Sassuolo opsiyon bedeli için 10 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklifi ise 7 milyon euro.
Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşma sağladığı da öne sürüldü.
Mahmut olmazsa Mensah!
Gazişehir’i 5-0 yenerek Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Sabah 'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah için hamle yapacak.
Önceliği Mahmut Tekdemir’e veren Fenerbahçe, bu futbolcu için daha önce yaptığı teklifini 3 milyon euro’ya çıkaracak.
Stoper olarak da görev yapabildiği için ilk tercihi Mahmut Tekdemir olan Kanarya, bu girişimden sonuç alamazsa Bernard Mensah için Kayserispor’un kapısını çalacak.
Beşiktaş'ta gündem Konoplyanka ve Cenk
Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspormağlubiyeti keyifleri kaçırdı.
Futbolcuların kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.
Sabah’tan Ogün Şahinoğlu’nun haberine göre uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyah beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.
Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.
Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için Everton'ın kapısı çalınacak.
Roma, Mustafi'yi transfer ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, Arsenal'in Alman stoperi Shkodran Mustafi'yi kadrosuna katıyor.
Gençlerbirliği'nin genç stoperi Mert Çetin'i kadrosuna Roma, bir savunmacı takviyesi daha yapıyor.
Forza Roma'nın haberine göre İtalyan ekibi Roma, Arsenal'de forma giyen Mustafi'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferin son gününde David Luiz'i transfer eden Arsenal'de menajer Unai Emery, Mustafi'nin gidişine engel olmayacak.
Bas Dost yerine Simeone
Sporting Lizbon, takımdan ayrılması beklenen Bas Dost'un yerini Giovanni Simeone ile doldurmak istiyor.
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, golcü futbolcusu Bas Dost'un alternatifini belirledi.
La Nazione'nin haberine göre Lizbon ekibi, Fiorentina forması giyen Giovanni Simeone'yi kadrosuna katmak istiyor.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan Giovanni, Fiorentina formasıyla çıktığı 80 maçta 22 gol ve 11 asist yaptı.
Beşiktaş'a sürpriz golcü!
Forvet hattına alternatif arayışında olan Beşiktaş'ın Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi gündemine aldığı konuşuluyor.
TRT Spor'un haberine göre Başkan Fikret Orman, İngiltere'ye giderek Huddersfield yetkilileriyle oyuncuyu kiralamak için masaya oturdu.
24 yaşındaki Beninli golcü geçen sezon Huddersfield forması altında Premier Lig'de 19'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 31 maçta 2 kez fileleri havalandırabildi.
Matuidi ayrılmak istemiyor
Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi takımdan ayrılmak istemiyor.
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Juventus'ta Blaise Matuidi'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyordu.
La Gazetta Dello Sport'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki Fransız yıldız takımdan ayrılmak istemiyor.
2017 yazında 25 milyon euro bonservis bedeli ile Juventus'a transfer olan Matuidi ile Monaco'nun ilgilendiği ifade ediliyor.
Bayern Münih'te hedef Havertz
Alman devi Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz'i kadrosuna katmak istiyor.
Kadrosunu son olarak Coutinho takviyesi ile güçlendiren Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Almanya'da yayın yapan Sueddeutsche'nin haberine göre Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'de top koşturan Kai Havertz'i transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül'den önce kadrosuna katmak istiyor.
20 yaşındaki Alman yıldız geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 42 maça çıkarken 18 gol ve 6 asistle mücadele etti.
Sanchez Inter yolunda
Manchester United formasıyla eski günlerini mumla aratan Alexis Sanchez, Inter'e transfer olmak üzere.
Sezona Antonio Conte yönetiminde güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Inter, Alexis Sanchez transferinde sona yaklaştı.
Skysports'un haberine göre Şilili yıldız salı günü Milano ekibi için sağlık kontrolünden geçecek. Inter, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Alexis için sezon sonunda 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
30 yaşındaki Alexis, 45 kez giydiği Manchester United forması ile 5 gol ve 9 asist yaptı.
Juventus Dembele'yi izliyor
İtalyan devi Juventus, Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele'yi izlemek için scout ekiplerini Fransa'ya gönderdi.
İtalyan devi Juventus, önemli bir transfer için daha girişimlere başladı.
L'equipe'in haberine göre siyah beyazlılar, Lyon'un Angers ile oynadığı karşılaşmada Moussa Dembele'yi izlemeleri için scout ekiplerini görevlendirdi.
Angers karşısında alınan 6-0'lık galibiyette iki golü bulunan Dembele, bu sezon Lig 1'de oynadığı 2 maçta 3 gol attı.
Mehmet Topal Galatasaray yolcusu
Son zamanlarda transfer gündeminde hızlı ilerleyen Galatasaray'ın son hedefi Mehmet Topal oldu.
Fanatik; Sarı kırmızılı ekibin, Fatih Terim'in hem orta saha hem de savunmada düşündüğü Topal'la masaya oturmaya hazırlandığını iddia etti.
Manchester United Bailly ile devam etmek istiyor
The Sun'ın haberine göre; Manchester United, 2016'dan beri forma giyen Bailly ile sözleşmesini uzatmak istiyor.
İngiliz ekip, 2020'de sözleşmesi tamamlanacak olan Fildişi Sahilli oyuncuyla sözleşmeyi uzatmayı umuyor.
Bailly, sezon öncesi hazırlıklarda yaşadığı medial diz bağ yaralanması yüzünden yeni yıla kadar sahalarda top koşturamayacak.
Bayern Münih, Juventuslu Can'la ilgilenmiyor
Bayern Münih, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can'l ilgilenmediğini ve Philippe Coutinho'yla transfer sürecini bitereceğini açıkladı.
İtalya'da bu sezon geri planda kalcağını düşünen genç futbolcunun Bayern Münih'le görüşmek istediği iddia edildi.
Coutinho yeniden Bayern Münih'te
Barcelona'da zorlu zamanlar geçiren Philippe Coutinho Bayern Münih'e geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Brezilyalı oyuncunun eski takımına dönmesi için son görüşmeler de tamamlandı.
Sivasspor'un Natcho hayali suya düştü
Sivasspor'a Israilli futbolcudan kötü haber geldi. Orta sahasına destek arayan Sivasspor'un Bibra Natcho'yla olan görüşmeleri sonuç vermedi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yiğidolar, Sivasspor'da Natcho'yu istediklerini ama görüşmelerde ilerleme kaydedemedikleri için şimdilik bu transferden vazgeçtiklerini duyurdular.
Monaco Falcao'nun alternatifini buldu
Galatasaray'a imza atması beklenen Radamel Falcao'nun yerine bir santrfor alacak olan Monaco adayını buldu.
As Gazetesinin iddiasına göre Fransız ekibi, Atletico Madrid'de forma giyen Nicola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor.
Monaco bu transferle artık santrfor dosyasını kapatmak isterken, Sırp oyuncunun Madrid ekibinde şans bulamaması da bu transfer iddiasını güçlendiriyor.
Aboubakar Beşiktaş için can atıyor!
Önceki yıllarda Beşiktaş'ta gösterdiği performansla parmak ısırtan Aboubakar'ın tekrar siyah beyazlı takıma dönmek istediği iddia ediliyor.
Fanatik Gazetesinin haberine göre; Hücum hattı kalabalık olan Porto'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için Beşikta yönetimi kiralama formülünü devreye sokacak.
Fikret Orman ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Portekiz’e bir çıkarma yaparak Kamerunlu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmaya çalışacak.
Aboubakar’ın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönme isteği nedeniyle bu transferdeki tek engel Porto. Mavi-Beyazlı ekibin de hücum hattında birçok alternatife sahip olması nedeniyle transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor.
Cavani, MLS yolunda
Paris St. Germain’in Uruguaylı golcüsü Edison Cavani, gelecek yıl MLS’te forma giyebilir.
La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın haberine göre David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı.
2020 yazında Paris St. Germain ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Cavani, Inter Miami ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Santander pazarlığı
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Paraguaylı yıldız Federico Santander'e 8 milyon teklif ettiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport' muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre; Bologna, Fenerbahçe'den golcü oyuncu için 10 milyon euro istedi.
Sarı lacivertli takımın İtalyan ekip'le pazarlıkları devam ediyor.
Alexis Sanchez, Inter'le prensipte anlaştı
Sky Italia; Alexis Sanchez'in Manchester United’daki kariyerinin bittiğini kabul ederek Inter’le prensipte anlaştığını iddia etti.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Şili'li oyuncunun bu yaz gidebileceğini beklemediğini söylemişti ama Sanchez’in Inter’e transferi muhtmel görünüyor.
Philippe Coutinho sağlık kontrolleri için Münih'de
Bayern Münih'in Barcelona'dan transfer ettiği Philippe Coutinho son sağlık kontrolleri için Almanya'ya gitti.
Alman ekip, Brezilyalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Barcelona'yla masaya oturmuştu.
Yıldız oyuncuyu havaalanında Alman yetkililer karşıladı.
Adryan Oliveira Tavares Kayserispor'un radarında
Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, Brazilyalı futbolcu Adryan Oliveira Tavares ile görüşüyor.
İsviçre'de FC Sion'da top koşturan oyuncuyla görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi.
Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Kahraman olumlu yanıt verirse, 24 yaşındaki genç oyuncuyla sözleşme yapılacak.
Konoplyanka, Shalke 04'ün kadrosunda yok
FotaMaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın görüşmelerine devam ettiği Shalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka, sezonun ilk maçı olan Mönchengladbach mücadelesinde kadroda yok.
Shalke, sosyal medya hesabından kadrodaki diğer oyuncuların neden oynamadığını açıklarken; Konoplyanka'yla ilgili bir açıklmama gelmemesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
Sahalarda birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sefer transfer masasında mücadele edecek.
FotoMaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın forvet arayışı için görüşmelerde bulunduğu Sassuolo'ya talip oldu.
Her iki takımda başarılı futbolcuyu kiralmak istiyor.
Sturridge'de sona doğru
Trabzonspor'un uzun zamandır görüştüğü Sturridge'nin transferinin tamamlanması an meselesi.
Geçtiğimiz günlerde Fırtına'yla görüşmek için futbolcunun ailesi Trabzon'a gelmişti. Bu hafta içinde de Sturridge Sturridge'nin Trabzon'a gelip imza atması bekleniyor.
Bu hafta içinde imzalar atılırsa Sturridge 25 Ağustos'da Yeni Malatya maçında forma giyebilir.
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre Audi Cup yarı finalinde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip, Milan'ın 26 yaşındaki sol beki Diego Laxalt ile temasa geçti.
Fenerbahçe, Diego Laxalt için Milan'a kiralama teklifinde bulundu.
Sarı lacivertli ekibin temsilcilerinin Uruguaylı oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 resmi maça çıkan Laxalt, 1 asist kaydetti.
Mecnun Otyakmaz'dan Emre Kılınç itirafı
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek, lige iyi bir başlangıç yaptı.
Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz "Emre Kılınç için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettik" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Emre Kılınç, 76. dakikada takımının Beşiktaş karşısındaki üçüncü golünün altına imzasını attı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 32 resmi maça çıkan Kılınç, 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu
Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun alternatifini İtalya Serie A'da buldu.
CalcioMercato'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın da gündemine aldığı Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Khouma Babacar'ın peşinde.
İtalyan ekibin kadrosunda düşünmediği ve yerine Genoa'dan Kouame'yi almak istediği Babacar için Fenerbahçe harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 31 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Volkan Demirel'e veda
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 17 yıldır Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi yenilenmeyecek.
Son zamanlarda takımdaki geleceği tartışılan Demirel'in Fenerbahçe'yle yolları ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama henüz sarı lacivertli takımdan gelmedi.
Beşiktaş'ın Elyounoussi pazarlığı devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Elyounoussi'nin 14 milyon euro'luk bonservis bedeli dudak uçuklattı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde adı olan Elyounoussi için pazarlıklar devam etse de başarılı oyuncuyla tek ilgilenen siyah beyazlı takım değil.
Tuttomercato'nun iddiasına göre; Atlanta ve Genao'da 25 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Yusuf Acer artık Çaykur Rizespor'da
Rizespor, uzun zamandır görüşmelere devam ettiği 22 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Acer'le el sıkıştı.
Altınordu'dan transfer ettiği Acer'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Rizespor, genç futbolcuya başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin Santander teklifi
Forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin son gündemi Federico Santander oldu.
Posta'nın haberine göre; Sarı lacivertli takım, Bologna'nın geçen sezon 6.5 milyon euro'ya transfer ettiği Santander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Haftanın başında hızlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlarsa tecrübeli futbolcu yeni sezonda sarı lacivertli forma giyecek.
28 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Bologna formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.