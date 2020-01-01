CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona, 'Yeni Ronaldo'nun peşinde!

Luis Suarez'in sakatlığı sonrasında hücum hattına takviye arayışında olan için basınından önemli bir iddia geldi.

Record'un haberine göre Katalan devi, Braga forması giyen ve 'Yeni ' olarak lanse edilen Francisco Trincao'nun transferi için harekete geçti.

Haberde Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Portekiz U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Trincao, bu sezon Braga forması altında çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.