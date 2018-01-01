CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona, Marcus Rashford'ın peşinde!

Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Hürriyet' te yer alan habere göre Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için girişimlere başladı.

Damien Comolli'nin, Bafetimbi Gomis'in çok yakın arkadaş olduğu menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Gomis için teklifini de iletti.

Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de ​geleceğini belirleyecek.