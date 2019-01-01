CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona, Inter'i reddetti

Barcelona, Inter'i reddetti
Inter, Barcelona'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Arturo Vidal için hamle yaptı ancak ret cevabı aldı.
Serie A ekiplerinden Inter, Sky Sports Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal için Barcelona'ya Radja Nainggolan'ı önerdi.
Katalanların ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
31 yaşındaki Nainggolan, geçtiğimiz sezon başında Roma'dan Inter'e transfer olmuş ve 36 maçta 7 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Arsenal, Malcom için görüşmelere başladı
Arsenal, Barcelona'nın 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Malcom'u kadrosuna katmak istiyor.
Sport'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Barcelona'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Malcom'un transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
Arsenal'in oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Bordeaux'dan 41 milyon euro karşılığında Katalan ekibine gelen Malcom, Barcelona ile 24 maça çıkıp 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Joao Mario'nun peşinde
Fenerbahçe'nin daha önceden de gündemine gelen Joao Mario'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, daha önceden de gündeme gelen Joao Mario'ya bu sefer sarı lacivertli formayı giydirmek istiyor. Sportif Direktör Comolli, Inter'de fazla şans bulamayan 26 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayacak.
Galatasaray'a sürpriz golcü
Forvet transferine hız veren Galatasaray, Standart Liege'de forma giyen Renaud Emond ile ilgileniyor.
Galatasaray forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken Belçika basınından sürpriz bir isim gündeme geldi.
Le Soir'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Standart Liege'in 27 yaşındaki golcüsü Renaud Emond'u kadrosuna katmak istiyor.
Fransa'dan da talipleri bulunan Belçikalı golcü için kulübü 4 milyon euro bonservis talep ediyor.
Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliğinde forma giyen Mert Çetin ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Mert Çetin ile ilgilendiği öne sürüldü.
A Spor'un haberine göre Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin için de girişimlerde bulunacak. Yönetim, yakaladığı çıkışla Ersun Yanal'ın beğenisini kazanan 22 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.
Galatasaray'da Arda Turan sesleri
Transferde önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan ile ilgileniyor.
Akşam'da yer alan habere göre milli takımda yaşanan tartışmalar sonrası gerilen Fatih Terim ve Arda Turan ilişkisi, mayıs ayında yapılan telefon görüşmesiyle düzelmeye başladı. İkili arasındaki buzların erimesiyle Galatasaray yönetimi tecrübeli futbolcunun transferi konusunda harekete geçti.
Öte yandan Fernando'yu kaybetme tehlikesi yaşayan sarı kırmızılılar, bir diğer eski futbolcusu Mehmet Topal'ı gündemine aldı. Yönetim, tecrübeli futbolcuya TL üzerinden 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.
Tottenham, Dani Ceballos'u bitiriyor
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Tottenham, Real Madrid'in genç yıldızı Dani Ceballos'u renklerine bağlamak üzere.
Transfer sessizliğini Lyon'dan Tanguy Ndombele'yi alarak bozan Tottenham'ın sıradaki hedefi, Real Madrid'in genç yıldızı Dani Ceballos.
İspanya'dan As'ın haberine göre Kuzey Londra ekibi, 22 yaşındaki Ceballos için Real Madrid'le anlaşmaya varmak üzere.
Fenerbahçe'de Ndiaye sürprizi
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
Akşam'ın haberine göre menajer William D’Avila, oyuncusu Badou Ndiaye'yi Fenerbahçe'ye önerdi. D'Avila, 28 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu için Damien Comolli'ye teklifini sundu.
Onyekuru'nun Galatasaray'a gelmesinde önemli bir rol oynayan D’Avila'nın Garry Rodrigues'i de sarı lacivertlilere kazandırmak üzere olduğu iddia ediliyor.
Kolarov'da sona doğru
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Aleksandar Kolarov'un transferinde son aşamaya geldi.A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı lacivertliler, 33 yaşındaki Sırp yıldızın transferindeki son pürüzleri de giderdi.
Fenerbahçe, Altay için Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.
Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.
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Sinan Gümüş, resmen Genoa'da
İtalyan ekiplerinden Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
🔴🔵 Il Genoa Cfc si è assicurato i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Sinan #Gumus (Pfullendorf, Germania, 15/01/1994).— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 5, 2019
Leggi qui ➡️ https://t.co/5ntGqgxVNG pic.twitter.com/0iCCRchcI6
Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması!
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi'in takımdan ayrılmama kararı aldığını ve takımın yeni sezon hazırlık kampına katılacağını söyledi.
Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda Vedat Muriç'in transferi için konuşulan rakamların gerçek değerinin çok uzağında kaldığını, bunun kulüp menfaatleri ile örtüşmediğini belirtti.
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Galatasaray eski yıldızlarını istiyor
Galatasaray'da transfer gündemine Arda Turan ve Mehmet Topal geldi.
Akşam'da yer alan habere göre, geçmiş dönemde sarı kırmızılı formayı giyen iki oyuncu için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, transferleri kısa süre içinde sonlandırmayı planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadroya katmak için çalışmaları hızlandırdı.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor
Fransız ekibi Lille, bordo mavililerin yıldız ismi Yusuf Yazıcı için teklif yükselttiği iddaa edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kapıyı 12 milyon euro’dan açan Fransız ekibi, sonrasında 15 milyon euro’ya kadar çıkmıştı. Lille, Yusuf için son olarak ise 20 milyon euro teklif etti.
Aynı zamanda Fransız basını Lille’nin, Yusuf Yazıcı ile yıllığı 3 milyon euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtti. Trabzonspor ile de 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Yusuf Yazıcı transferinin olumlu ya da olumsuz olarak birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu
Championship ekiplerinden Derby County, Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve Hollandalı teknik adam ve ekibinin sezon öncesi hazırlık kampı için Florida'ya geldikleri duyuruldu.
Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫— Derby County (@dcfcofficial) July 5, 2019
The former 🇳🇱 international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu
Aboubakar transferinde sıcak gelişme
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre golcü oyuncu, sarı-kırmızılıların yaptığı yıllık 2.5 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Haberde Galatasaray'ın Porto'ya kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Portekiz kulübünün önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmaktan yana olduğu da kaydedildi.
Tite, Brezilya'yı bırakıyor
Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite, iddialara göre Copa America finalinden sonra görevinden istifa edecek.
Brezilyalı muhabir Luiz Prosperi'nin haberine göre Tite, Brezilya ile Peru arasında oynanacak 2019 Copa America finalinin ardından kazansa da kaybetse de takımdan ayrılacak.
Brezilya'nın, bu görev için Gremio'yu çalıştıran Renato Gaucho ile şimdiden görüşmelere başladığı belirtildi.
Tite'nin Brezilya'dan sonra Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın başına geçeceği öne sürüldü.
Pogba kampa katılmadı
Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Paul Pogba, sezon öncesi hazırlık kampına hala katılmadı.
Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Paul Pogba'nın Real Madrid'e gideceği gündemden düşmüyor.
Daily Star'ın haberine göre takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, bu sebeple sezon öncesi hazırlık kampına katılmak yerine tatilini uzatmayı tercih etti.
Bennacer Milan'a çok yakın
Milan, Empoli'nin 21 yaşındaki ön liberosu Ismael Bennacer transferi için kulübü ile 16 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
Sky Sports Italya muhabiri Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Milan'ın Empoli'den Ismael Bennacer'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Milan'ın ilk olarak 13 milyon euro teklif ettiğini ancak Empoli'nin 15 milyon euro'nun yanında 3 milyon euro da bonus talep ettiğini belirtti.
Cezayirli futbolcu, 2017'de Arsenal U23 takımından Empoli'ye yalnızca 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Al İttihad forması giyen 28 yaşındaki Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralamak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Rodrigues, Ocak 2019'da Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olmuştu.
Başakşehir'de, Eto'o sürprizi
Adebayor ve Bajic ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Samuel Eto'o ile görüşüyor.
Skorer'den Mesut Aydın Kale'nin haberine göre forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Başakşehir, 38 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşmanın sağlanması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a teklifini yaptı.
Fransız Mercato 365 sitesinde yer alan habere göre Youssouf Kone ve Thiago Mendes transferlerinden 31 milyon euro'yu kasasına koyan Lille, Lazio'nun da ilgilendiği Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı.
Fransız ekibi 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ediyor.
Emre Mor'dan haber geldi
Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi.
Sabah'ın haberine göre yerli takviyelerine devam eden ve Yusuf Erdoğan'a imza attırmaya hazırlanan Galatasaray'a İspanya'dan sürpriz bir haber geldi.
Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor, Galatasaray'da forma giymek istediğini menajeri vasıtasıyla kulübe iletti. Sarı kırmızılı ekip, genç futbolcuyu kadroya katmak için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken Celta Vigo yönetimi oyunucuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Atletico Madrid, Elmas için İstanbul'da!
Atletico Madrid yöneticileri Fenerbahçe'nin genç futbolcusu için İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre İspanyol devi Atletico Madrid'li yöneticilerin Eljif Elmas transferini bitirmek üzere İstanbul'a geldiği ve Comolli ile görüşmede oldukları iddia edildi.
Elmas ile Atletico Madrid'in yanı sıra Inter ve Tottenham gibi dev kulüplerin de ilgili olduğu biliniyor.
Makedon futbolcu geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma altında 40 resmi müsabakada görev aldı ve 4 gol attı.
Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor
Beşiktaş yönetimi, Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
Boateng'in de siyah beyazlı takıma yeşil ışık yakması transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Real Madrid, Milan'a Mariano Diaz'ı önerdi
Corriere dello Sport'a göre Real Madrid, 25 yaşındaki santrforunu teklif etti.Piyasa değeri 20 milyon euro olan Diaz, geçtiğimiz sezon Madrid formasıyla 19 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.
Buffon, Juventus için sağlık kontrolünde!
2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulübü Juventus'a geri dönüyor.
Tecrübeli kaleci, 17 sene formasını giydiği Juventus ile anlaşmaya vardı ve sabah saatlerinde sağlık kontrollerini tamamlamak için hastaneye vardı.
Transferin önümüzdeki saatlerde resmileşmesi bekleniyor.