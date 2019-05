CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona, Ernesto Valverde ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, twitter hesabından sarı kırmızılıların yeni golcüsü olacağı konuşulan Mbaye Diagne ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bugün Diagne ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde buluşan Gomis, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor."

I had a great day with my little bro Mbaye

I wish you a good second part of the season. I would like to see you beat my record with the galatasaray jersey...😉

Records are made to be beaten

Strength to you 🙌🏿

Your best scorer gift waiting you.👍🏾 pic.twitter.com/eXvMvU2aLn