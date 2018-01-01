CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Barcelona, Ajax'ın gençlerinin peşinde!

Bayern Münih, oyuncu gözlemcilerini genç yıldız Ozan Kabak'ı izlemesi için Galatasaray maçlarına gönderdi.

Bu sezon verilen forma şansını iyi değerlendiren ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak, her geçen gün bir Avrupa devi tarafından mercek altına alınıyor.

Sabah'ın haberine göre bunlardan en yenisi Alman devi Bayern Münih. Oyuncu gözlemcilerini Ozan'ı izlemeye gönderen Bayern Münih, sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takip edecek.

Galatasaray yönetimi şu an için Ozan Kabak'a gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Sezon sonunda Ozan'la yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 'serbest kalma bedeli' koyulacağı öğrenildi.