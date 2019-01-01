CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Atletico Madrid, Joao Felix'i açıklayabilir

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Giovani Dos Santos'un Club America ile anlaştığı iddia edildi.

ve 'ın ardından 2010'da 'da kiralık olarak oynayan ve LA Galaxy ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Dos Santos, iddialara göre ülkesine dönüyor.

Fox Deportes'te yer alan habere göre 30 yaşındaki Meksikalı golcü, Club America ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde çıktığı toplam 306 maçta 68 gol atıp 57 asist yapan tecrübeli isim, Galatasaray forması ile çıktığı 15 maçta hiç gol atamamıştı.