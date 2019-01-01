CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Aston Villa, Trezeguet için resmi teklif yaptı

Hücum hattına yapılan takviyelerden sonra savunma ve orta saha arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Badou Ndiaye transferinde sona geldi.

Transferin hızlı takımı , Mehmet Topal'ın ayrılması ve Eljif Elmas'ın transferinin gündemde olması sebebiyle orta saha arayışlarına hız verdi.

Sporcope'un haberine göre sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon 'dan 2.7 milyon euro kazanan Badou Ndiaye ile yıllık 1.9 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun kulübü Stoke City ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindi.

'da gösterdiği performansla 2017 yazında Galatasaray'a transfer olan Senegalli yıldız, devre arasında da İngiltere'nin Stoke City takımıyla anlaştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-19 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray forması giydi.