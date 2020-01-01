CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Arsenal, Hakim Ziyech'in peşinde

Chelsea'nin hedefi Alaba
Mirror'da yer alan habere göre Chelsea, Bayern Münih'li futbolcu David Alaba için teklif vermeye hazırlanıyor.
Maviler, Avusturyalı oyuncu için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Alaba, Bayern Münih formasıyla bu sezon 12 lig maçında forma giydi.
Newcastle United, Piatek ile görüşmelere başladı
İngiliz ekip, Zlatan Ibrahimovic'in transferiyle geri planda kalması beklenen Krzysztof Piatek ile temas halinde.
The Sun'ın haberine göre Polonyalı oyuncuyla görüşmelere başlayan Newcastle, Ocak ayında transferi bitirmek istiyor.
2 sezondur Milan formasıyla mücadele eden Piatek, sahaya çıktığı 43 maçta 15 gol kaydetti.
Arsenal, Hakim Ziyech'in peşinde
Arsenal, Ocak ayında kadrosunda takviyeler yapmak istiyor.
Calcio Mercato'nun haberine göre İngiliz ekip, Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgileniyor.
Arsenal, Ziyech için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.
Hakim Ziyech, bu sezon Ajax ile çıktığı 28 resmi maçta 9 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
Bayern Münih, David Alaba'yı bırakmak istemiyor
Bayern Münik Teknik Direktörü Hansi Flick yıldız futbolcuları David Alaba'nın takımda kalacağına inanıyor.
Transfer yasağının kalkmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Chelsea, Bayern Münih'ten David Alaba'yı kadrosuna katmak istiyor.
Ancak Alman devinde teknik direktör Hansi Flick, Avusturyalı yıldızın ara transfer döneminde satılık olmadığı kesin bir dille ifade etti.
Chelsea, 2021 yılına kadar Bayern'le sözleşmesi bulunan Alaba'yı "yeni bir meydan okuma" teklifiyle ikna etmeyi planlıyor.
2009 yılından bu yana Almanya'da forma giyen Alaba, bu sezon takımıyla 17 maçta görev yaptı.
Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi
Fransa'da ligde zor günler geçiren Toulouse teknik direktör Kombouare'nin görevine son verdi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.
Toulouse Kulübü, 56 yaşındaki Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam Kombouare'nin görevine son verildiğini duyurdu.
Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan Kombouare, Ekim 2019'da Toulouse'un başına geçmişti.
United, Maddison için Lingard'ı gözden çıkardı
Manchester United, Leicester City'nin yıldızı James Maddison için Jesse Lingard ve bir miktar para önerecek.
Sezon başında Leicester'dan Harry Maguire'ı kadrosuna katan Manchester United, ara transfer döneminde başka bir yıldızı için Tilkiler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
The Mirror'un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, James Maddison için Leicester City'ye Jesse Lingard artı 50 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
23 yaşındaki Maddison, 2018 yılında transfer olduğu Leicester'da bu sezon 23 maçta şans buldu ve dokuz gol attı.
Galatasaray'a tanıdık stoper
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin'i gündemine aldı.
Ara transferin hızlı takımı Galatasaray, savunma hattına yapılacak takviye için kolları sıvadı.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, Roma'nın sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mert Çetin'i kiralamak istiyor.
Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın yolunu tutan Mert, Roma'da şu ana kadar dört maçta şans buldu.
Real Madrid, Reinier için Flamengo'yla anlaştı
Kadrosunu genç yıldızlarla takviye etmeye devam eden Real Madrid, Flamengo forması giyen Reinier'ı transfer ediyor.
İspanyol devi Real Madrid, 2002 doğumlu Reinier'in transferi için Flamengo ile anlaşmaya vardı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre oyuncunun ay sonunda 18 yaşına girmesinin ardından transfer resmen tamamlanacak ve genç yıldız adayı Madrid'in yolunu tutacak.
Madrid ekibinin 35 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Reinier, Flamengo'da 15 maçta görev yaparken altı gol ve bir asistle mücadele etti.
Milan Todibo’nun peşinde
Serie A ekibi Milan’ın, Barcelona’da forma giyen Jean-Clair Todibo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.
Calcio Mercato’nun haberine göre Camp Nou’da ilk 11 şansı bulmakta zorlanan Todibo ile Milan ilgileniyor.
20 yaşındaki Fransız savunmacının Everton’ın transfer listesinde yer aldığı da öne sürülüyor.
Inter, Politano’yu satmaya hazır
Serie A ekibi Inter, Antonio Conte’nin fazla şans vermediği Matteo Politano’yu satış listesine koydu.
Corriere della Sera’nın haberine göre Politano’nun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirleyen Inter, bu futbolcuyu isteyen kulüplerle pazarlık masasına oturmaya hazır.
Politano’yu eski kulübü Roma’nın istediği ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için Roma’nın önce Cengiz Ünder’i satması gerektiği öne sürüldü.
Barcelona 3 savunmacıyı listesine aldı
Gerard Pique’ye alternatif bir isim arayan Barcelona’nın listesi ortaya çıktı.
Marca’nın haberine göre Katalan devi, Chelsea’den Andreas Christensen, Fiorentina’dan Nikola Milenkovic ve Sevilla’dan Diego Carlos’u takip ediyor.
Juventus, Rabiot’yu satmayı düşünmüyor
İngiliz basınına göre Manchester United, Arsenal ve Everton, Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Adrian Rabiot’yu transfer etmek istiyor.
Ancak Goal Italia muhabiri Romeo Agresti’nin edindiği bilgiye göre Juventus, bu futbolcuyu devre arasında bırakmama kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus’a imza atan Rabiot, bu sezon 12 resmi maça çıktı.
24 yaşındaki oyuncu orta sahanın değişmez isimlerinden olmasa da teknik direktör Sarri’nin bu futbolcunun performansından memnun olduğu ifade ediliyor.
Rabiot’nun İtalyan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Zaza için girişimlere başladı
Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı gündemine aldı.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider Sivasspor'un yedi puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş ara transfer hamleleri için kolları sıvadı.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre hücum hattına takviye yapmak isteyen beyazlı ekip, Torino forması giyen Simone Zaza için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.
Daha önceden Juventus, West Ham ve Valencia gibi takımların da formasını giyen Zaza, bu sezon Torino ekibinde 19 maçta görev yaparken 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
Adanaspor, Galatasaray'ın genç yıldızını kiraladı
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Galatasaray'dan Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 22 yaşındaki Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüp başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Celil Yüksel, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Milan, Barcelona'dan Todibo'yu kiralıyor
Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Milan, Barcelona'nın genç savunmacısı Todibo'yu kiralıyor.
Serie A'nın ilk yarısında beklentilerin altında kalan Milan, devre arasında kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.
İspanya'da yayın yapan As'ın haberine göre Milano ekibinin yetkilileri, Barcelona'nın genç savunmacısı Jean-Clair Todibo'nun kiralık transferini bitirmek için Katalan ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.
Geçtiğimiz yılın ocak ayında Toulouse'dan transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde yalnızca beş maçta görev yaptı.
Bayern Münih, Alexander Nübel'i kadrosuna kattı
Bayern Münih, Schalke 04 forması giyen kaleci Alexander Nübel’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Bundesliga devi Bayern Münih, Schalke'de oynayan 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel'i transfer etti.
Nübel, Bavyera ekibine 2020-21 sezonundan itibaren katılacak.
2015'te Schalke'ye transfer olan Nübel, bu sezon 17 resmi karşılaşmada görev aldı.
Christian Eriksen, Inter yolunda
Tottenham'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Seria A ekiplerinden Inter'in radarına girdi.
Inter, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Christian Eriksen'i kadrosuna katmak üzere.
Ekstra Bladet'in haberine göre Serie A şampiyonluğu yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Inter, Tottenham'dan ayrılmayı hazırlanan Eriksen'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Milano ekibi Danimarkalı yıldızın transferini 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor.
2013 yılında Ada'ya transfer olan Eriksen, Tottenham formasıyla 69 gol atarken 74 asist yapmayı başardı.
Guardiola, Fernandinho'nun kalacağına inanıyor
Premier Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı oyuncunun İngiliz ekiple sözleşme yenileceğini düşünüyor.
Kulüp tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterdiği Fernandinho, 2013 yılında Shakhtar Donetsk'ten Manchester City'ye transfer olmuştu.
Galatasaray'dan çifte transfer
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, RB Leipzig'de forma giyen Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Henry Chukwuemeka Onyekuru ile kiralık olarak kadrosuna katıyor.Sarı kırmızılı kulüp iki oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Real Madrid, Reinier'i transfer etmeye hazırlanıyor
Ocak ayı ortasında 18 yaşına gelecek olan Reinier, bu transfer döneminde Real Madrid'e katılabilir.
Real Madrid, bir başka Brezilyalı genç yetenek Reinier'i Flamengo'dan transfer etmek üzere.
17 yaşındaki yıldız adayı, Flamengo'nun Copa Libertadores şampiyonluğunda ikincil bir rol oynamasına rağmen, takımın geleceği en parlak oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.
Son yıllarda Brezilyalı iki büyük potansiyel Vinicius Junior ve Rodrygo'yu kadrosuna katan Madrid devi, Goal'ün edindiği bilgilere göre Reinier'i de transfer etmeye yakın.
Aston Villa, Grealish için kapıları kapattı
Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, dev kulüplerin istediği Jack Grealish'i ara transfer döneminde satmayacaklarını açıkladı.
Aston Villa, gösterdiği performansla Manchester United ve Tottenham'ın radarına giren 24 yaşındaki oyuncuyu tatmin edici bir teklif gelmediği takdirde kulüpten göndermeyi düşünmüyor.
Bu sezon attığı spektaküler gollerle adından sıkça söz ettiren Grealish, çıktığı 21 resmi maçta 8 gol ve 6 gollük performans sergiledi.
Napoli'nin hedefi Jan Vertonghen
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, stoperi Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Sky Sports'un haberine göre Tottenham Belçikalı oyuncusu Jan Vertonghen, Napoli'nin ilgilendiği oyuncular arasında bulunuyor.
2019-20 sezonunda Tottenham ile 17 resmi maça çıkan Verthonghen, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Devler arasında Kroos - Pogba takası
Real Madrid, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Paul Pogba ile ilgileniyor.
The Sun'ın haberine göre İspanyol ekip, Pogba için sunacağı teklife Toni Kroos'u da dahil etmek istiyor.
Orta sahasına takviye yapmak istediği bilinen Manchester United, Alman oyuncuyu önceki sezonlarda da kadrosuna katmak istemişti.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi maça çıkan Kroos, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de hedef Welinton
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatması, Adil Rami'den de beklenen performansın alınamamasının ardından stoper transferi de düşünülüyor.
Fanatik Gazetesinin haberine göre; sarı lacivertliler savunmadaki sıkıntıyı çözmek için Alanyasporlu futbolcu Welinton için çalışmalarını başlattı.
Akdeniz ekibiyle resmi görüşmelere başlayan Comolli, teklifini kulübe iletti.
Galatasaray'ın eski oyuncusu LA Galaxy'de
Arsenal, Boateng için harekete geçti
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bayern Münih'in 31 yaşındaki stoperi Jerome Boateng için pazarlıklara başladı.
Sky Deutschland'ın haberine göre Arsenal, 2011'den bu yana Bayern Münih forması giyen Alman savunma oyuncusu Boateng için kulübün kapısını çaldı.
Daha önce Manchester City'de oynayan Boateng, bu sezon Bavyera ekibiyle toplam 15 karşılaşmada görev aldı.
Manchester United, Pogba'nın fiyatını belirledi
Kırmızı Şeytanlar, takımın Fransız yıldızı için 150 milyon euro talep ediyor.
Daily Star'ın haberine göre Manchester United, ara transfer döneminde Pogba'yı renklerine bağlamak isteyen takımlar için fiyatı belirledi: 150 milyon euro.
Sakatlığı devam eden 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021'de sona erecek.
Beşiktaş'tan Pedro için somut adımlar
Siyah beyazlılar, transfer listesinde yer alan Fiorentina'nın forveti Pedro için resmi görüşmeleri başlatıyor.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Erdal Torunoğulları'nın, bugün İtalya'ya giderek Fiorentina'nın Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.
Yönetim satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu için kiralama ücreti ödemek istemiyor.
Chelsea ve Barcelona'nın transfer yarışı
Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapan Chelsea'ye Barcelona rakip oldu.
Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Dani Olmo için teklif yaptı.
Haberin devamında Olmo için altyapısında forma giydiği Barcelona'nın da teklif götüreceği bilgisine yer verildi.
Kasım 2019'da İspanya Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Olmo, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı toplam 22 resmi maçta 8 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı. Olmo, bu gollerin 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Cengiz Ünder'e Premier Lig yolu göründü
Roma forması giyen 22 yaşındaki A Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan basınına göre devre arası transfer döneminde Premier Lig'e gidebilir.
Il Mattino'nun haberine göre Tottenham ve Everton, Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan A Milli golcü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor.
Başarılı futbolcunun adı geçtiğimiz sezon da sıkça Arsenal ile gündeme gelmişti.
Roma yönetiminin de devre arasında kadroya yeni isimler katmak istediği ancak bunun için birkaç futbolcuyu göndermeyi planladığı belirtildi. Bu futbolcular arasında Cengiz'in de yer aldığı öne sürüldü.
Bu sezon sakatlık sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Cengiz, 10 maçta 1 gol kaydetti.
Juventus, Kulusevski transferini resmen duyurdu
Juventus, bonservisi Atalanta'da olan genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 2024 yılına dek sözleşme imzalanan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Atalanta ile 35 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı, bu bedelin çeşitli bonuslarla birlitke 44 milyon euro'ya yükselebileceği duyuruldu.
Kulusevski, sezon sonuna kadar Parma'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.
UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
➡️ https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig
Julian Weigl imzayı attı! Bonservis bedeli...
Benfica, Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Julian Weigl ile 2024 yılına dek sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada bu transfer için Borussia Dortmund'da 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncunun sözleşmesinde 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu da kaydedildi.
✍ Bem-vindo, @JuWeigl!#PeloBenfica— SL Benfica (@SLBenfica) January 2, 2020
Inter, Christian Eriksen ile görüşmelere başladı
Hangi takıma gideceği merakla beklenen Eriksen için en güçlü aday Inter.
Tottenham, sezon başlamadan önce takımdan ayrılması beklenen ancak transferi gerçekleşmeyen Eriksen'i sözleşmesi bitmeden takımdan göndermek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Serie A ekiplerinden Inter, Christian Eriksen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Tottenham'ın İngiltere dışındaki kulüplerle görüşmesine izin verdiği Danimarkalı oyuncu, bu sezon İngiliz ekiple çıktığı 23 resmi maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Barcelona'dan Semedo'ya izin çıktı
Katalan ekip, Portekizli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
La Liga'nın lideri Barcelona, sağ bek Nelson Semedo'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Sport'un haberine göre teknik direktör Ernesto Valverde'nin sağ bak pozisyonunda Sergi Roberto'yu tercih etmesi, Semedo'nun dakikalarını azaltması sebebiyle Portekizli oyuncu takımdan ayrılma talebini yönetime iletti.
Semedo'nun satışından para kazanmak isteyen Barcelona'nın Manchester United ile görüşmesi gündeme geldi.
Real Madrid'in hedefi Ruben Neves
İspanyol ekip gözünü Premier Lig'e dikti.
İspanya La Liga'nın ikinci sırasında bulunan Real Madrid, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor.
Don Balon'un haberine göre İspanyol ekip, Neves için 65 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bu sezon Wolverhampton formasıyla 31 resmi maça çıkan Ruben Neves 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Manchester United için 4 aday
Pogba ve McTominay'in sakatlıkları İngiliz ekibi transferde harekete geçirdi.
21 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 31 puanla beşinci sırada yer alan Manchester United, orta sahasını güçlendirmek istiyor.
ESPN'in haberine göre İngiliz ekip, Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan Emre Can ve Newcastle United'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sean Longstaff için kulüplerin kapısını çalacak.
The Independent ise Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish ve Leicester'ın yükselişinde önemli pay sahibi olan James Maddison'ın Manchester United'ın radarında bulunduğunu belirtti.
Ibrahimovic, Milan için İtalya'ya geldi
Milan ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, transferini resmileştirmek için İtalya'ya ayak bastı.
Serie A ekiplerinden Milan'da ikinci baharını yaşayacak olan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, 2 Ocak Perşembe sabahı Milan Linate Havalimanı'na geldi.
Kısa sürede transferini resmiyete dökecek olan Ibrahimovic, sağlık kontrollerinden geçmek için La Madonnina Kliniği'ne gitti. Tecrübeli oyuncu, kliniğe vardığı sırada birçok Milan taraftarı etrafında toplandı ve sevgi gösterisinde bulundu
2010 ve 2012 yılları arasında kırmızı siyahlı formayı giyen 38 yaşındaki yıldız, 85 maçta 56 gol atıp 27 asist yapmıştı.
Kulusevski, Juventus için sağlık kontrolünde
Atalanta'nın 19 yaşındaki İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski, Juventus için sağlık kontrolüne girdi.
Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen ve bu sezon Parma'da kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kulusevski, Juventus'tan yapılan resmi açıklamaya göre sağlık kontrollerinden geçti.
Juventus'un genç futbolcu için 35 milyon euro'luk bir transfer bedeli ödeyeceği öğrenildi. 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Kulusevski'nin Juventus'ta bonuslar dışında yıllık 2.5 milyon euro kazanması bekleniyor.
Atalanta'nın 17 ve 19 yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 2019-20 sezonu öncesi Parma'ya kiralanan Kulusevski, bu sezon çıktığı 17 Serie A maçında 4 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Mert Hakan Yandaş Sivas'ta kalacağını açıkladı
Süper Lig'de ilk yarının yıldızlarından olan Mert Hakan Yandaş, transferin de gözde ismi. Buna rağmen 25 yaşındaki oyuncu Sivasspor'da mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini açıkladı:
"Sivasspor'da kalacağım, sürekli spekülasyonlar çıkıyor ama ben buradayım. İnşallah ligin ikinci yarısını da zirvede bitirip, ipi göğüslemek istiyoruz. Ondan sonra da hayırlısı ne ise onu yapmak istiyorum. Zaten yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim. Sezon sonu da oturup kulübümle konuşacağım. Burada çok mutluyum. Şu anda başka bir şey düşünmek istemiyorum."
Inter ve Barcelona'nın Aubameyang yarışı
Arsenal'in yıldızı Pierre Emerick-Aubameyang, Barelona ve Inter'i peşine taktı.
Arsenal'in 30 yaşındaki santrforu Aubameyang'ın sözleşmesi 2021'de sona eriyor. İddialara göre Arsenal yönetimi sözleşmesi bitmeden Aubameyang için gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Mirror'ın haberine göre Barcelona'nın transfer etmek istediği Gabonlu yıldız için Inter de yarışa dahil oldu.
Ocak 2018'de Borussia Dortmund'dan transfer edilen Aubameyang, Arsenal forması ile bugüne kadar 100 resmi karşılaşmada görev alıp 63 kez ağları havalandırdı.
Real Madrid, Mane ile temasta
Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başlayan Real Madrid'de hedef Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane.
Geçtiğimiz yazdan beri Sadio Mane'yi transfer etmek isteyen Real Madrid yeniden harekete geçti.
Le10Sport'un haberine göre teknik direktör Zinedine Zidane'nın talebiyle Real Madrid yönetimi Liverpool'un Senegalli golcü yıldızı Sadio Mane'nin menajeriyle temas kurdu.
İddialara göre Liverpool, Mane için Madrid ekibinden 150 milyon euro talep etti.
Bu sezon Premier Lig'de 10 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.