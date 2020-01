CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Arda Turan, Boca Juniors'ı istiyor

, bir süredir peşinde olduğu 'nın genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferinde mutlu sona ulaştı.

İngilliz kulübünden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

