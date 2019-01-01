CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Ancelotti'nin hedefi James Rodriguez

Henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da gelecek sezon 'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan Allahyar Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre; 17 yaşındaki İranlı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Sayyadmanesh ise yıllık 300 bin Euro alacak.

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