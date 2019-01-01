CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Alman devi, Ozan Kabak'a talip!

Alman devi, Ozan Kabak'a talip!
Galatasaray ve Stuttgart'ta ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Kabak'a Schalke 04 Kulübü de talip oldu
Futbol Arena'nın haberine göre Schalke 04, Stuttgart'tan ayrılması beklenen genç oyuncu için hem kulübü hem de oyuncuyla temas kurdu.
Alman ekibinin Ozan'a 4 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.
Inter ve Atletico'nun Pepe savaşı
Inter ve Atletico Madrid, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Nicolas Pepe için yarışıyor.
L'Equipe'in haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen 23 yaşındaki Nicolas Pepe için Atletico Madrid ve Inter 90 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Lille, bu sezon ligi 2. sırada tamamlarken başarının mimarlarından biri de 22 gol ve 11 asistle mücadele eden Pepe'ydi.
Adrien Rabiot'un yerine Renato Sanches
Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten Renato Sanches'i transfer etmek istiyor.
L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, takımdan ayrılması beklenen Adrien Rabiot'un yerine Bayern Münih'ten Renato Sanches'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kötü bir sezonu geride bırakan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2016 yazında 35 milyon euro bedelle Alman devinin yolunu tutmuştu.
Rusya'dan Linnes'e talip var
Transfer için kaynak yaratması gereken Galatasaray'da Martin Linnes'e Lokomotiv Moskova'dan teklif geldi.
Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerinden biri olan Lokomotiv Moskova, Linnes için 6 milyon euro teklif etti. Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin'in çok beğendiği 27 yaşındaki Norveçli, nisan ayında Galatasaray ile 2021'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta sağ beke iki aday
Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde iki Brezilyalı isim var.
Sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat transferi isteyen Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı iki isimle temas halinde.
BeIN Sports' un haberine göre geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Douglas ve bonservisi Roma'da bulunan Bruno Peres Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
Bonservisi bulunmayan Douglas'ın takıma daha yakın olduğu ise gelen haberler arasında.
Real Sociedad, Odegaard'ı istiyor
La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcusu Martin Odegaard'ı kiralamak istiyor.
AS'ta çıkan habere göre Bask ekibi, Norveçli oyuncuyu kiralamak için Bayer Leverkusen ile yarışa girdi.
Henüz 15 yaşındayken Real Madrid'e gelen ancak beklentileri karşılayamayan Odegaard, 2018-19 sezonunu Vitesse'de kiralık olarak geçirdi.
İddialara göre Real Sociedad ile görüşmek için San Sebastian'a giden Odegaard'ın Leverkusen'e daha yakın olduğu belirtildi. Vitesse'de 31 maçta çıkan oyuncu, 8 kez ağları havalandırdı.
Hugo Rodallega, Denizlispor'da
Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı.
İHA' nın haberine göre Kolombiyalı golcüyle daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.
33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı iddia edildi.
Manchester City, Kalidou Koulibaly için büyük oynuyor
Manchester City, Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanabilir.
Vincent Kompany'nin takımdan ayrılmasıyla savunma hattına liderlik edecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester City, Napoli'nin 28 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
Tuttosport'un haberine göre City, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için oyuncunun minimum serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödemeyi planlıyor.
Napoli, yıldız savunmacıyı 2014 yazında Belçika ekibi Genk'ten 7.75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Valencia'dan Cenk Tosun hamlesi
Geçtiğimiz sezon Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun için İspanya'nın Valencia takımı devreye girdi.
27 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Everton'da Marco Silva'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'den uzak kalan Cenk Tosun, Ada'dan ayrılabilir.
Posta'nın haberine göre 29 yaşındaki milli golcüyle Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke 04 ilgilenirken Almanya'ya dönmek istemeyen Cenk diğer seçenekler üzerinde duruyor. Yıldız oyuncu, İspanya'nın Valencia takımının ilgisine ise olumlu yaklaşıyor.
Sergen Yalçın'ın hedefi Eren Derdiyok ve Adis Jahovic
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da gündem Eren Derdiyok ve Adis Jahovic.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 5.sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor'da gündem forvet transferi.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok ve bonservisi Konyaspor 'da bulunan Adis Jahovic'ten birini takıma kazandırmak istiyor. Sarı kırmızılılar transferde önceliği Eren Derdiyok'a verirken tecrübeli futbolcuya başka tekliflerin olması transferi zora sokuyor. Öte yandan Başkan Adil Gevrek, Konyaspor'un kadroda düşünmediği Adis Jahovic ile İstanbulda bir görüşme gerçekleştirecek.
Avcı, Soteldo'ya onay verdi
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Venezuelalı Yeferson Soteldo'nun transferi için yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta futbolcu izleme kurulunun önerisi ile gündeme gelen Yeferson Soteldo için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.
Türkiye'nin haberine göre deneyimli teknik adam, 21 yaşındaki Venezuelalı futbolcunun transferine onay verdi. Yönetim, Copa America'da ülkesini temsil etmek için Brezilya'da bulunan genç futbolcuya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Hücum hattında kanat ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Soteldo, Ocak 2019'da Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos'a transfer oldu.
Emre Çolak sürprizi!
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Fanatik'in haberine göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek.
Onyekuru için Zenit tehlikesi
Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a Rusya'dan kötü haber geldi.
Takvim'in haberine göre Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, genç futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta Khedira bombası!
Beşiktaş, Almanya Milli Takımı forması da giyen Sami Khedira için girişimlere başladı.
Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kadrosunu düşük maliyetli oyuncularla takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Sami Khedira için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Alman yıldız için ilk temasları gerçekleştirdi. Oyuncunun abisi ve menajeri Denny Khedira ile gizli bir görüşme gerçekleştiren yönetim tecrübeli futbolcuyla yüz yüze görüşerek transferi bitirmek istiyor.
Sivasspor, Emre Kılınç'ın bonservisini belirledi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için kulübü Sivasspor'un 5 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan Emre Kılınç yanıtı geldi.
Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler oyuncu için 3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sivasspor yönetimi 24 yaşındaki Emre için 5 milyon euro'da ısrar ediyor.