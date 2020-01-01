CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Alanyaspor'da Mustafa Pektemek iddiası

LA Galaxy yöneticilerinden Dennis te Kloese ara transfer döneminde Sevilla forması giyen Javier Hernandez için 9 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.

31 yaşındaki futbolcu Eylül ayında 'ya transfer olmuş ancak yeteri kadar forma giyememişti.