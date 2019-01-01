CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Al Ittihad, Younes Belhanda için bir teklif daha yaptı

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz devi 15 milyon euro teklif etti.

Skorer'in haberine göre Chelsea, Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunan Diagne için 15 milyon euro'luk bir teklifle Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Ancak Kasımpaşa yönetimi bu teklifi az bulduğu için reddetti.

Bir diğer teklif de Trezeguet için Al Ittihad'dan geldi. Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i alarak kadrosunu güçlendiren Suudi Arabistan ekibi Mısırlı yıldız için 11 milyon euro önerdi. Yönetim bu teklifi de reddetti.

Şampiyonluk hesapları yapan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda güç kaybına uğramamak adına kadroyu bozmak istemediği, bu yüzden toplam 26 milyon euro'yu reddettiği belirtildi.