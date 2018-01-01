CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Ajax tüm dedikoduları sonlandırdı

Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme düşünmüyor
Maviler'in Alman savunmacısı Antonio Rudiger, Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini söyledi.
Temmuz 2017'de Roma'dan Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu bu sezon tüm Premier Lig maçlarında forma giymeyi başardı.
Ajax tüm kapıları kapattı!
Ve Hollanda devinden tüm kapıları kapatan o açıklama geldi.
Ajax CEO'su Edwin van der Sar, başta Manchester City ve Barcelona'nın transfer etmek için yarışa koyulduğu Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong ikilisinin takımdan ayrılmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olduğunu söyleyen efsane kaleci, "Ocak ayında oyuncularımızı satmamız beklenemez." dedi.
Manchester United, Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'ya bitirmeye hazırlanıyor
Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.
Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi, 20 milyon euro değer biçilen Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Ocak ayında kadrosuna katacak.
Manchester United, Ozan'ın yanı sıra Napoli'den Koulibaly ve Leicester City'den Maguire ile de ilgileniyor.
Barcelona'ya Malcom piyangosu vurdu
Barcelona'nın yaz transfer döneminde Bordeaux'dan kadrosuna dahil ettiği Malcom'a transfer teklifi geldi.
AS'ta yer alan habere göre Çin Ligi'nden bir kulüp, Barcelona'da fazla süre alamayan Brezilyalı yıldıza 65 milyon euro teklif etti.
Katalan devi Malcom'u kadrosunda tutmaktan mutlu olsa da, gelen teklif karşısında transferden kar etme şansları olduğu için genç oyuncuyu göndermeye sıcak bakabilir.
Pepe'den sonra Babel de ayrılmak istiyor
Ryan Babel ayrılma isteğini yönetime iletti.
Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Fiorentina ve birkaç Brezilya kulüpleriyle temasta olan 31 yaşındaki Hollandalıyı bonservis kazanmadan göndermek istemiyor.
Lige verilen arada Babel'le durumunu görüşecek olan yönetimin, oyuncuya 'Takım bul öyle gel, ancak o şarta gidersin' dediği belirtildi.
Al-Hilal, Galatasaraylı Maicon için devrede
Al-Hilal kulübü, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için yeniden harekete geçti.
Habertürk'ün haberine göre; Maicon 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncu için yeniden düğmeye bastı.
Al-Hilal, daha önce evraklar yetişmediği için gerçekleşmeyen transferi bu sefer erken davranarak bitirmek istiyor.
30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim de Maicon’dan gelecek parayla başka mevkilere takviye yapılmasını istiyor.
Galatasaray, Brezilyalı stoper için en az 5 milyon euro bonservis talep edecek ve bu parayı devre arasındaki diğer transferler için kullanacak.
Bellerin'in sakatlığı Emery'i düşündürüyor!
Southampton'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Arsenal menajeri Emery açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, maç sırasında sakatlanan Hector Bellerin'in sakatlığının ciddi olmadığını fakat Ocak ayında sağ bek bölgesine bir takviye yapabileceklerinin sinyallerini verdi.
Bir sonraki maçta Sead Kolasinac'ı denemesinin muhtemel olduğunu ve oyuncunun performansına göre takviye için adım atacaklarını da sözlerine ekledi.
PSV, Robben'e teklif yapacak!
Sport Bild'de yer alan habere göre PSV, Arjen Robben'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Dev kulübün teknik direktörü Marc van Bommel, yıldız oyuncunun kadroya dahil edilmesi için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.
34 yaşındaki yıldız, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.
Milan ve Inter, Filipe Luis için yarışıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devleri Inter ve Milan, Atletico Madrid forması giyen Filipe Luis için yarış halinde.
33 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilememesini fırsat olarak gören İtalyanlar, sol bekte yaşadıkları sıkıntıyı Brezilyalı yıldız ile kapatmayı arzuluyor.
Michael Lang: Beşiktaş dünya çapında bir kulüp, ama...
Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği Michael Lang, siyah-beyazlıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.
Watson'a konuşan Lang, "Beşiktaş dünya çapında bilinen, önemli bir kulüp. Ama önümde Bundesliga seçeneği vardı. 27 yaşındayım ve Bundesliga fırsatını kaçıramazdım." dedi.
Lang, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Mönchengladbach'ta bu sezon 10 lig maçına çıkıp 1 gol attı.
Manchester United'ın hedefindeki Ozan ile yeni sözleşme!
Galatasaray, Manchester United'ın kanca taktığı Ozan Kabak ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Akşam'da yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi.
Manchester United'ın da listesinde yer alan Ozan için serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenecek.
Barcelona, Ajax'ın gençlerinin peşinde!
Hollanda futbolunun geleceği olarak görülen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için Barcelona adımlarını sıklaştırıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, bu hafta Ajax forması giyen Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'i izlemeye alacak.
Katalan ekibinin ayrıca Pazartesi günü Nyon'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında da Ajax yöneticileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.
Yetenekli Hollandalılar için Barcelona'nın rakipleri arasında Manchester City, PSG, Bayern ve Juventus gibi dev kulüpler var.
Beşiktaş'tan Emre Kılınç hamlesi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Emre için Beşiktaş bir adım önde.
Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlı ekip, Emre Kılınç'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmaya yakın görünüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçen Beşiktaş, Sivasspor temsilcilerini Ankaragücü maçından önce aradı ve transfer teklifini sundu.
Emre bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Wanda Nara müjdeyi verdi
Son yıllarda kaydettiği mesafe ile önemli forvetlerin arasına adını yazdıran Mauro Icardi, Inter'de kalıyor.
Ünlü isim Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.30 ve hala yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı ve mesajın sonuna Icardi'yi de etiketledi.
Bu doğrultuda Inter'in Arjantinli yıldızla 2023'e kadar kontrat imzalaması ve yıllık maaşının 7 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın gözü Komlichenko'da!
Forvet oyuncularından bu sezon beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, listesine yeni bir ismi aldı.
Sport.cz'de yer alan habere göre siyah beyazlı yöneticiler, 23 yaşındaki santrfor için araştırmalara başladı
Mlada Boleslav forması giyen Komlichenko, bu sezon çıktığı 17 maçta 17 gol atmayı başardı.
Mariano Flamengo'ya gidiyor!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Mariano için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.FOX Sports'a konuşan Fabio Sormani, "Mariano %99.9 Flamengo'da diyebiliriz. Açıklanması an meselesi. Flamengo'nun o bölgeye bir takviyeye ihtiyacı vardı ve Mariano o bölge için kesinlikle en doğru isim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş, başarılı stoperi Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Pazartesi günü oyuncunun sözleşmesini feshedecek.
Öte yandan 1903haber.com'da yer alan haberde ise Pepe'nin bugün takım arkadaşları ve yöneticilerle vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı kaydedildi.
Barcelona golcü arıyor
Barcelona gol yollarını güçlendirmek istiyor.
Mundo Deportivo'ya göre; Barcelona, Celta Vigo'da oynayan Maxi Gomez ve Sevilla oyuncusu Andre Silva'yı izliyor.
Bu sezon 8 gol atan Gomez için 50 miyon euroluk bir bonservis bedeli bulunuyor.
Silva ise takımıyla çıktığı 21 maçta 9 gol attı.
Galatasaray istedi, Al Hilal kaptı
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Soriano'yu transfer etti.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş, stoper transferi için harekete geçti
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Yaroslav Rakytsky'yi kadrosuna katmak istiyor.Detaylar için tıklayın
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sesleri!
Teknik adam sorununu çözen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan için siyah beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımında görmeyi çok istediği Tolgay için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı önerecek.
Kalidou Koulibaly için 110 milyon euro!
Napoli'nin formda savunmacısı Koulibaly'ye Manchester devinden büyük bir teklif var.
Napoli'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden olarak anılan Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United, yıldız futbolcu için 110 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Christian Eriksen'e Real Madrid kancası
Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in adı Real Madrid'le anılıyor.
Tottenham forması giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, kariyerine La Liga'da devam edebilir.
Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid, Eriksen'i gözüne kestirdi. İspanyol devi, Danimarkalı oyuncuyu gözlüyor.
Ryan Babel'in geleceği belli değil
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in sezon sonunda neler yaşanacağına dair fikri yok.
Yeni sözleşme konusunda istediği yüksek zam nedeniyle Beşiktaş'la anlaşma zemini bulamayan Ryan Babel, ülkesinde geleceğe dair açıklamalarda bulundu.
Kararını henüz vermediğini dile getiren Hollandalı futbolcu, ''Henüz bir şey belli değil. Sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum. En büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelebilmek'' şeklinde konuştu.
Mariano, Flamengo'yla anlaştı
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ülkesi Brezilya'ya dönebilir.Brezilyalı gazeteci Arthur Costa, Twitter'dan paylaştığı haberde, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Mariano ile her konuda anlaştığını ve kulüplerin de el sıkışması durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti.
Milan ve Manchester City, Weigl için karşı karşıya!
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan devi Milan, Manchester City'nin de hedefinde yer alan Julian Weigl'i kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Roma ve Lazio, Yunus Akgün'le ilgileniyor
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun yaklaşık bir yıldır Yunus Akgün'ü izlediğini ve oyuncu için Galatasaray'la temas kurduğunu belirtti.
Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci, Lazio'nun Yunus Akgün için tüm şartları zorladığını ifade etti.
Bu sezon Galatasaray formasını 8 resmi maçta giyen ve 157 dakika sahada kalan Yunus Akgün, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
PSV, Arjen Robben'i transfer etmek istiyor
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Arjen Robben, sezon sonunda PSV Eindhoven'a transfer olabilir.
ED'de yer alan habere göre sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı veren 34 yaşındaki yıldıza eski kulübü PSV kapılarını açtı.
Arjen Robben, Chelsea'ye transfer olmadan önce 2002 ve 2004 yılları arasında PSV'de forma giymişti.
Arsenal, Gary Cahill için harekete geçti!
The Mirror'da yer alan habere göre Chelsea, Gary Cahill'e Ocak ayında ayrılması için izin verdi.
Bu doğrultuda savunmadaki sakatlıklardan yakınan Unai Emery devreye girdi ve yıldız savunmacının Arsenal'e transfer edilmesi için yönetime mesaj yolladı.
Solari, Keylor Navas'ın ayrılmasına izin verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, ilk 11'e giremediği için mutsuz olduğunu dile getiren Kosta Rikalı kaleciye ayrılabileceğini söyledi.
AS'ta yer alan habere göre Thibaut Courtois'nın kadroya dahil olmasından forma şansı azalan Keylor Navas mor beyazlılardan ayrılmak istedi.
Takımın patronu Solari ise İspanya Kral Kupası maçları haricinde Navas'a forma şansı vermesinin mümkün olmadığını ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyledi.
Juventus, Pogba'yı geri istiyor
Juventus, Manchester United'ta forma giyen eski oyuncusu Paul Pogba'yı geri alabilmek için 80 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla sorunlar yaşayan Pogba'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Barcelona'nın yakından takip ettiği Pogba'yı, eski takımı Juventus da geri istiyor.
Tuttosport'un haberiine göre; Juventus, önümüzdeki ay Pogba için büyük bir teklif yapacak. İtalyanlar, Manchester United'ın oyuncuyu satmaması halinde, yönünü Real Madrid oyuncusu Isco'ya çevirecek.
Galatasaray'da Robben bombası
Transfer için kolları sıvayan Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Hürriyet'in iddiasına göre; Galatasaray'da, Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi.
Bonservis ödenmeyeceği için Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşanmayacak olması nedeniyle de Galatasaray’ın bu transfer konusunda istekli olduğu belirtiliyor.
34 yaşındaki Hollandalı, bu sezon 15 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Burak Yılmaz kararını verdi
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, devre arasında Beşiktaş forması giymek istiyor.
Sezon başından beri Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, oyuncuya yeni bir teklif sunarak işi bitirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş bu hafta 33 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacak. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyu ısrarla takımda istediği gelen bilgiler arasında.
Burak Yılmaz da kararını verdi ve siyah beyazlı formayı giymek istiyor.
Galatasaray, Melo için nabız yokluyor
Fatih Terim'in "İsimlerini duyunca bile yüzüm gülüyor" dediği Sneijder ve Melo ikilisinin transfer haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fanatik'in iddiasına göre; Galatasaray yönetiminin, eski oyuncuları Felipe Melo'nun transferi için nabız yoklayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da Melo için geri dönüş çağrıları yapıldı.
Brezilya'da ligin bitmesi, oyuncunun kiralanma ihtimalini doğurdu. Eğer transfer gerçekleşirse Melo, Mayıs ayına kadar Galatasaray'da forma giyebilir.
35 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşadı ve yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.
Solari, Juan Mata'yı istiyor!
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, yönetimden Juan Mata'yı transfer etmelerini istedi.
El Gol Digital'de yer alan habere göre mor beyazlılar, Manchester United forması giyen yıldız orta sahayı transfer etmek için hazırlanıyor.
Isco'nun yerine yedek olarak kadroya dahil edilmesi planlanan oyuncu da İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Barcelona'dan Kompany harekatı!
The Sun'da yer alan habere göre Barcelona, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'i ile ilgileniyor .
32 yaşındaki oyuncunun, Temmuz ayında İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sonlanacak.
Şu ana kadar gerek Kompany, gerek de City'den sözleşmeyi uzatmak için bir hamle gelmedi.
Juventus'tan Isco hamlesi
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Isco'yu transfer etmek için çabalıyor.
İspanyol yıldız, son aylarda Santiago Bernabeu'da yedek kalmaktan mutsuz olduğunu sık sık belirtiyordu.
Haberde ayrıca Ocak ayı transfer döneminde Bayern Münih, Chelsea ve Monaco'nun da yıldız orta sahaya ilgisinin olabileceği iddia edildi.
Napoli bonservis rekoru peşinde!
Napoli, Koulibaly için 100 milyon euro'dan aşağı yapılacak teklifleri dinlemeyecek.
Calcio mercato'da yer alan habere göre Napoli, Manchester United'ın yoğun ilgi gösterdiği Kalidou Koulibaly için en az 100 milyon euro bonservis belirledi.
İtalyan devi, Koulibaly'nin Virgil van Dijk'dan daha iyi bir savunma oyuncusu olduğu iddiasında bulunuyor ve Hollandalı yıldızın bonservisinden çok daha yükseğini genç yıldızları için istiyor.
Manchester United, Paul Pogba kararını verdi
Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcusu gidecek mi, kalacak mı?
Manchester United, Paul Pogba'yı devre arasında göndermeyecek.
Bu iddia Daily Mail'a ait.
Jose Mourinho'yla yaşadığı problemler nedeniyle gündemden düşmeyen ve son iki maçta kızağa çekilen Fransız futbolcunun adı başta Barcelona olmak üzere birçok önemli takımla anılıyor.
Manchester United'ın 2016 yılında 105 milyon euro ödeyerek, o dönem için tarihin en pahalı transferi yaptığı Pogba'nın sezon sonunda transfer listesinde yer alması ve iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.
Luis Muriel sürprizi
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.
Milliyet'in haberine göre, bu sezon Sevilla'da şans bulamayan Luis Muriel'in menajerleri, Kolombiyalı futbolcuyu Beşiktaş'a önerdiler.
Beşiktaş'ın bir şartı var...
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Beşiktaş için bomba iddia
Dünyanın en büyük golcülerinden biri siyah beyazlı formayı mı giyecek?
Beşiktaş, Zlatan Ibrahimovic'e teklif götürmeyi planlıyor.
Fanatik'in haberine göre siyah beyazlı ekibin gözünde İsveçli efsane golcü var.
Milan, Fabregas'ı reddetmiyor!
Milan Sportif Direktörü Leonardo İspanyol yıldızla ilgilendikleri iddialarını reddetmedi.
Sky Italia'ya konuşan Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo, "Fabregas ile ilgili ihtimalleri masaya yatırdık. Koşulları değerlendiriyoruz." dedi.
Cesc Fabregas, Maurizio Sarri'nin gelişinden bu yana Chelsea'de bu sezon sadece dört maçta forma giydi.
Arjen Robben karar aşamasında!
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, uygun bir teklif gelmediği halde futbolu bırakabileceğini söyledi.
Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlayan ve kariyerine devam etmek isteyen Robben, uygun bir teklif gelmemesi halinde jübile yapmaya istekli olduğunu itiraf etti.
34 yaşındaki yıldız, 10 sezondur Bayern Münih için forma giyiyor.
Slimani'ye talip çıktı!
Fulham Menajeri Claudio Ranieri, Leicester City'den eski öğrencisi Islam Slimani'yi takımında görmek istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, kısa süre önce Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başına geçen Claudio Ranieri, sarı-lacivertli ekipte top koşturan Cezayirli golcüye kancayı taktı.
Eden Hazard mesaj yolladı!
Yaz transfer döneminde adı sıkça Real Madrid ile anılan ve iddiaları hiç yalanlamayan Eden Hazard, İspanyol ekibine transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
RMC 'ye konuşan Belçikalı yıldız, "Real Madrid'i her zaman çok sevdim. Zidane ile ya da Zidane'sız. Bu yılın sonunda Chelsea ile olan sözleşmemin son 1 yıl kalacak. Kararımı vereceğim. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Origi adım adım Beşiktaş'a
Liverpool'da istediği şansı bir türlü bulamayan Divock Origi, Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Akşam'da yer alan habere göre; yaz döneminde Origi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmaya çok yakın.
Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Origi için ilk plan 6 aylık kiralama olarak belirlendi.
Ancak Beşiktaş, oyuncuyu uzun süre takımında görmek ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
Beşiktaş, Brahimi için gün sayıyor
Siyah beyazlılar, Porto'nun yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Akşam'ın iddiasına göre; Beşiktaş, sözleşme teklifini kabul etmeyen Ryan Babel'in yerine Porto'da oynayan Yacine Brahimi'ye teklif sunacak.
5 sezondur Porto forması giyen Brahimi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
28 yaşındaki Cezayirli oyuncu bu sezon 19 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ın Burak inadı
Forvet hattında sıkıntı yaşamayı sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'a son bir teklif götürdü.
Yeni Şafak'ın iddiasına göre; Beşiktaş yönetiminin devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuya son teklifi sunduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların oyuncuya, sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Denis Suarez'e Chelsea kancası
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Chelsea'nin Barcelona forması giyen Denis Suarez'i gündemine aldığı konuşuluyor.
Calciomercato.com'un haberine göre Chelsea, Suarez'i kadrosuna katabilirse, Cesc Fabregas'ın da Milan'a transferine onay verecek.
Cengiz Ünder için müthiş teklif
Manchester United, Türk yıldızı transfer etmek için kesenin ağzını açtı.
Cengiz Ünder, gelecek sezondan itibaren Kırmızı Şeytan mı olacak?
Daily Express'in iddiasına göre Manchester United, Roma'nın Türk yıldızı için 55 milyon euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Cengiz'in adı Tottenham, Arsenal ve Chelsea'yle de anılıyor.
Tottenham'ın gündeminde Eljif Elmas var
Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Tottenham tarafından izleniyor.
Skopje 24, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın Eljif Elmas'ı izlemeye aldığını öne sürdü. İddiaya göre Tottenham scoutları, dört kez izledikleri Eljif hakkında olumlu rapor hazırladı.
Maurizio Sarri: Forvet almayacağız!
Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, zorlu Manchester City maçı öncesi basın mensuplarına konuştu.
İtalyan teknik adam Ocak transfer döneminde forvet almayacaklarını, Morata ve Giroud'nun yeterli olduğunu söyledi.
Barcelona, De Jong'dan vazgeçmiyor!
Katalan devi, De Jong'u ikna etmeye çalışıyor.
Marca'da yer alan habere göre Barcelona, yazdan bu yana gözünü diktiği Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong için sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Haberde ayrıca PSG'nin Barcelona'dan önce davranarak Hollandalı yıldızı kadrosuna dahil etmek için görüşmelerde bulunduğunun altını çizdi.
Dortmund, Sancho'yu kadroda tutmaya niyetli!
Adı Premier Lig devleri ile anılan Jadon Sancho, Dortmund'da kalacak.
Bild'e konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, takımın genç yıldızı Jadon Sancho'nun kulüpten ayrılmasını istemediklerini ve kendisinin de Almanya'da mutlu olduğunu söyledi.
Başta Manchester City olmak üzere İngiltere'den birçok kulüp genç oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Azpilicueta Chelsea'de çok mutlu!
Premier Lig devinin yıldız oyuncusu Maviler'de forma giymekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Chelsea kulübünün resmi internet sitesine konuşan Azpilicueta, "Geldiğim günden bu yana bir kez olsun ayrılık fikrini düşünmedim. Burası benim evim gibi, farklı bir düşünceye sahip olmadım." ifadelerini kullandı.
İspanyol savunmacı geçtiğimiz günlerde Maviler ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Slimani yolcu, hedef Adebayor!
Fenerbahçe, sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Islam Slimani ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Cezayirli futbolcu ile yollarını ayırıp Başakşehir'de bu sezon forma şansı bulamayan Adebayor'u renklerine bağlayacak.
Adebayor'un Süper Lig lideri ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pepe, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Pepe'ye devre arası yol göründü.
Sabah' ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Portekizli stoper Pepe'ye takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.
Sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.
Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa'dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında.
Ozan Kabak, Alman devi Bayern Münih tarafından izleniyor
Bayern Münih, oyuncu gözlemcilerini genç yıldız Ozan Kabak'ı izlemesi için Galatasaray maçlarına gönderdi.
Bu sezon verilen forma şansını iyi değerlendiren ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak, her geçen gün bir Avrupa devi tarafından mercek altına alınıyor.
Sabah'ın haberine göre bunlardan en yenisi Alman devi Bayern Münih. Oyuncu gözlemcilerini Ozan'ı izlemeye gönderen Bayern Münih, sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takip edecek.
Galatasaray yönetimi şu an için Ozan Kabak'a gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Sezon sonunda Ozan'la yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 'serbest kalma bedeli' koyulacağı öğrenildi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var
Fenerbahçe U21 takımıyla çalışmalarına devam eden Ozan Tufan'a, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın talip olduğu iddia edildi.DETAYLAR
Galatasaray, Ocak'ta serbest kalacak olan Alan'ı istiyor
Süper Lig'de yaz dönemini golcü transferi yapamadan kapatan ve forvet hattında büyük problem yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi Ocak'ta bitecek olan Alan'ı gündemine ekledi.
Galatasaray, Demba Ba için düğmeye bastı!
Hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı.
Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.
PSG'den Frenkie de Jong için servet!
Fransız devi PSG, birçok kulübün peşinde olduğu Ajaxlı Frankie de Jong'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Telegraaf'ın haberine göre; PSG, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Ajax Teknik Direktörü Overmars'ın da transfer görüşmelerini doğruladığı ve sona yaklaşıldığını kabul ettiği iddia edildi.
Fernandes, Süper Lig'e geri dönüyor
Transfer çalışmalarına başlayan lider Başakşehir, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; İstanbul ekibi, sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes ile görüşmelere başladı.
Başakşehir yönetimi, Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği Fernandes'i devre arasında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.
Ersun Yanal, Damien Comolli ile çalışmaya sıcak bakıyor
Çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesi halinde Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.
Milliyet'in haberine göre başarılı teknik adam, anlaşma sağlanması halinde Comolli ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Haberde taraflar arasında ücret konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği de kaydedildi.
Fatih Terim, Fernando Torres'i reddetti!
Ocak ayı transferini hareketli geçirecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü yıldız Fernando Torres'i veto etti.
Hürriyet' te yer alan habere göre devre arasında iki golcü almak isteyen Galatasaray, menajerinin önerdiği Fernando Torres’i geri çevirdi.
Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol forvetin Japonya'daki performansını beğenmedi.
Balotelli, Milan'a olası dönüşünün önünü kesti
Balotelli, Milanlı taraftarların paylaşımlarına cevap vererek eski takımına dönmeyeceğini söyledi.
Milan taraftarlarının istemediği Balotelli, eski takımına olası transfer söylentilerini Instagram hesabı üzerinden yalanladı.
Yaptığı paylaşımda, "Milan'a dönmemi istemeyen taraftarları görmek güzel. Hiç sorun değil. Bir gün size ihtiyaç duyarlar ve bir gün duymazlar. Şu ana kadar böyle bir transfer düşüncem yok." diye belirtti.
Manchester United, genç Galatasaraylı Ozan'ın peşinde
Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak başarılı performansıyla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
The Sun'da yer alan habere göre; Ozan Kabak bu defa da Manchester United'ın kıskacında.
18 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla ilk kez Mayıs ayında profesyonel olarak sahaya çıktı. Bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncuya Avrupa'dan Roma ve Inter kulüpleri de talip oldu.
Galatasaray genç oyuncusu için en az 22 milyon euro istiyor.
Juventus'tan Isco hamlesi
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri gözden düşen Isco, Avrupalı kulüplerin hedefinde.
Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Real Madrid'in orta sahası Isco'yu Ocak'ta transfer etmek istiyor.
Manchester City'nin de İspanyol oyuncuya talip olduğu bilinirken, Juve de yarışa dahil olmak istiyor.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 26 yaşındaki oyuncuyu yıllardır istediği de gelen bilgiler arasında.
Tottenham, Cengiz için kesenin ağzını açtı
Mauricio Pochettino, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i transfer listesinde bir numaraya aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın 30 milyon euro'luk teklifini reddeden Roma, 23 yaşındaki oyuncusu için 45 milyon euro istiyor.
Yaz transfer döneminde harcama yapmayan Tottenham, Ocak ayında bu transfer için kesenin ağzını açacak.
Galatasaray, Ozan Kabak için Juventus ile anlaştı
Gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı.Detaylar için tıklayın
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi
Gol sıkıntısına çözüm arayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz heyecanı yaşanıyor.
Skor'un haberine göre; Fikret Orman'ın ''Burak Yılmaz çok sevdiğimiz bir oyuncu, giderken de ihanet etmedi.'' sözlerinden etkilenen golcü futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giymeye hazır.
Burak'ın yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu transferi resmiyete dökmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
Fenerbahçe'de Semih Özsoy, Ersun Yanal ile görüştü
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, ofisinde Ersun Yanal'ı ağırladı ve deneyimli teknik adama resmi teklifte bulundu.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ersun Yanal'ı özel ofisine davet eden Özsoy, tecrübeli hocaya resmi teklif iletti.
İki tarafında henüz kesin bir karar alınmadığı ve detayların konuşulduğu toplantıda sözleşme süresi üzerine de fikir alışverişi yapıldı.
DETAYLAR
Arsenal, Welbeck ile yollarını ayırıyor
Premier Lig devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck'e yeni kontrat önermeyecek.
The Times'ın haberine göre; Arsenal, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Danny Welbeck ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Premier Lig'de yoluna Unai Emery önderliğinde devam eden Topçular, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting ile oynanan karşılaşmada ayak bileği kırılan 28 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermeyi planlamıyor.
Buna göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welbeck, devre arasında bonservis bedeli olmadan istediği takımla görüşebilir ve anlaşabilir.
Bayern Münih, Ajax'a büyük bir teklif yapmak için hazırlanıyor
Bayern Münih, Ajax'ın iki yıldızı Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt için 150 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
SportBild'in iddiasına göre; Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt, Ajax yönetimine gidip Bayern Münih'e transfer olmak istediklerini belirtti.
Barcelona ve Manchester City de iki oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.
Isco Manchester City'e gitmek istiyor
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Isco, Manchester City transferi için hazır olduğunu söylüyor.
El Chiringuito'nun aktardığı bilgilere göre; İspanyol yıldızın Madrid ekibinde mutsuz olduğu ve Manchester City'ye gitmek istediği belirtildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Santiago Solari göreve geldiğinden beri, İspanyol oyuncuya henüz ilk 11'de yer vermedi.
Ibrahimovic eski takımına dönüyor
Manchester United, Barcelona ve PSG gibi birçok dünya devi takımında oynamış olan Zlatan Ibrahimovic eski kulübüne geri dönebilir.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; İsveçli golcü Ibrahimovic, eski takımı Milan ile tekrar imzalayacak.
Milan ile görüşmelerin hızlandığı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağı öne sürüldü.
Bir süredir ABD'de LA Galaxy takımında forma giyen İsveçli yıldız, 37 yaşında olmasına rağmen hala Avrupalı takımlar tarafından yakından izleniyor.
Yevhen Seleznyov'a Fatih Terim'den veto
Galatasaray, forvet transferinde diğer adaylara yoğunlaşma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre, Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra sarı kırmızılılara gelmeye hazır olan Ukraynalı futbolcuya Fatih Terim ve teknik ekipten onay çıkmadı.
Fatih Terim'in Ocak ayı için başka planları olduğu iddia edildi.
Real Madrid, Eljif Elmas'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor
Milliyet'te yer alan habere göre, sezon başından bu yana oynadığı oyunla göz dolduran Eljif Elmas için Real Madrid teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
İspanyon devinin, Eljif'i "en yetenekli 5 genç" listesine aldığı ve sezon başından bu yana genç yıldızı takip ettiği iddia edildi.
Kasımpaşa, Diagne için 74 milyon liralık teklifi reddetti
Fanatik'in haberine göre, Katar Ligi'nden bir kulüp Senegalli futbolcu için 12 milyon euro'luk bir teklifte bulundu fakat Kasımpaşa bu teklifi reddetti.
Diagne, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta rakip filelere 16 gol attı.
Milan, Bakayoko'nun bonservisini alıyor!
Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A temsilcisi Milan, Chelsea'den kiraladığı Fransız orta saha oyuncusunun bonservisini almaya hazırlanıyor.
2017 yılında Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro'ya gelen oyuncu için Milan'ın teklifi 40 milyon euro olacak.
Fabregas Chelsea'den ayrılmaya kararlı!
Premier Lig devi Chelsea'nin İspanyol orta sahası Cesc Fabregas takımdan ayrılacak.
GOL digital'e göre Cesc Fabregas, Ocak ayı transfer döneminde Chelsea'den ayrılmanın planlarını yapıyor.
Ayrıca haberde Cesc Fabregas'a Valencia'nın talip olduğu, İspanyol ekibinin Chelsea'ye Ferran Torres'i kiralık olarak teklif edeceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta listenin tepesinde Burak ve Okaka var!
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Stefano Okaka isimleri öne çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Trabzonspor'da mutsuz olan Burak Yılmaz veya Watford forması giyen Stefano Okaka'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Okaka, yaz aylarında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Beşiktaş'a sürpriz golcü!
Watford'un Ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı golcüsü Stefano Okaka için Beşiktaş devreye girdi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için 29 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda menajeri olan kardeşi Carlo Okaka ile temaslara başladı.
İtalyan oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Monaco da bulunuyor.
Londra devlerinin gözü Isco'da
Real Madrid'de bir kez daha gözden düşen Isco, Londra devlerinin radarına girdi.
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Chelsea ve Tottenham, Isco'nun durumunu yakından takip ediyor.
Başarılı orta saha oyuncusu, Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen Santiago Solari yönetiminde henüz ilk 11'de şans bulamamıştı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzattı
Chelsea'nin savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, kulübüyle sözleşmesini yeniledi.
Azpilicueta, 4 yıllık yeni anlaşma imzalayarak 2022 yılına kadar Maviler adına ter dökmeye devam edecek.
İspanyol oyuncu Chelsea resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Geldiğim günden beri kulübüme ve taraftara karşı sorumlu hissediyorum. Sahaya her çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Elimden geleni yapıp Chelsea'yi ait olduğu yere getireceğim." diye konuştu.
29 yaşındaki savunma oyuncusu 2012 yılından beri Chelsea'de forma giyiyor.
Adomah'ın sözleşmesi uzatılıyor
Aston Villa'nın sağ kanat oyuncusu Albert Adomah'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Football Ghana'nın iddiasına göre; Aston Villa'nın yeni teknik direktörü Dean Smith, Ganalı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
30 yaşındaki Adomah, geçen sezon İngiltere 2. Lig'de 15 gol attı.
Galatasaray'dan çifte forvet hamlesi
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da hedef, Süper Lig'in iki etkili gol ayağını birden kadroya katmak.
Galatasaray, Emmanuel Adebayor ve Yevhen Seleznyov'u kadrosuna katmak istiyor.
Pulisic, Chelsea yerine Liverpool'u tercih ediyor
Borussia Dortmund'un yıldızı Pulisic, Maviler yerine Kırmızıları istiyor
Evening Standard'ın haberine göre Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Christian Pulisic, Premier Lig ekiplerinden Chelsea yerine Liverpool'u istiyor.
20 yaşındaki genç futbolcuya Ocak ayında birçok teklif geleceği söylenirken Chelsea oyuncu için ilk teklifini yaptı. Ancak Borussia Dortmund, Pulisic için 70 milyon euro istedi. Pulisic de tercihinin Liverpool olduğunu belirtti.
ABD'li oyuncu bu sezon 14 maç 3 gol 4 asistle oynuyor.
Barcelona'nın gözü PSV ve Genoa'nın yıldızlarının üstünde
Barcelona, Messi'nin dışında güvenebileceği başka golcüler istiyor
Messi'nin gol yükünü hafifletmek isteyen Katalan kulübü yeni golcü arayışına girdi.
Don Balon'un iddiasına göre Barcelona takip ettiği isimler Hirin Lozano ve Krzysztof Piatek ile Ocak ayında masaya oturacak.
Bu sezon Kylian Mbappe ile anlaşmayı beklemeyen Barcelona, en ulaşılabilir hedef olarak Lozano ve Piatek'i görüyor.
Genoa'lı Piatek bu sezon 14 maçta 14 gol atarak takımına sırtlayan isim olurken, PSV'nin genç oyuncusu Lozano ise sahaya çıktığı 22 maçta 13 gol attı.
Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye transfer sinyali
Adı Fenerbahçe'yle anılan ancak Eredivisie'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Aziz Behich'le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Kariyerini PSV Eindhoven'da sürdüren Aziz Behich, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye haber yolladı.
Azpilicueta, Chelsea ile uzatıyor!
Premier Lig'de güzel günler geçiren Chelsea, oyuncularının sözleşme uzatmayı kabul etmeleriyle oldukça mutlu.
Son olarak N'Golo Kante'nin sözleşmesini uzatan Maviler, Telegraph'a göre İspanyol savunmacı Azpilicueta ile de sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Yeni sözleşmenin 2022'ye kadar İspanyol yıldızı kadroda tutması bekleniyor.
De Gea, 2020'de ayrılıyor!
Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 1 yıl opsiyonu kullanıp sözleşmesini uzattığı De Gea, takımdan ayrılmak istiyor.
Times'ta yer alan habere göre İspanyol kaleci, 2020 yılında sözleşmesi sonlandıktan sonra takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Söz konusu sözleşme şartlarından da mutsuz olan De Gea'nın bir değişiklik olmadıkça kararından vazgeçmesi beklenmiyor.
Neymar PSG'de mutlu!
Brezilya yıldızın Paris'ten ayrılmaya niyeti yok
Canal +'ya konuşan Neymar, PSG'de mutlu olduğunu söyledi.
İspanyol medyasının dedikodularından rahatsız olan Neymar, Fransa'da yaşamaktan da hoşlandığının altını çizdi.
Arjen Robben, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Bayern Münih'in deneyimli yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.
Omnisport'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih'teki son yılımdayım. Burada 10 harika yıl geçirdim ama artık ayrılma zamanı geldi." dedi.
Inter, Mesut Özil'in peşinde
Arsenal'ın yıldız oyuncusu, Serie A'nın yolunu tutabilir
The Sun' da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu.
Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya geçebilir.
Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
103 milyon euro'luk teklifi reddetti
Napoli, Kalidou Koulibaly için Manchester United'tan gelen 103 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Corriere dello Sport'tan aktarılan bilgilere göre; Manchester United'ın teklifi, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından reddedildi.
Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artan transfer ücretleri nedeniyle artık istediği oyuncuları alamadığını söylemiş ve Koulibaly'nin performansına atıfta bulunmuştu.
Bu sezon Napoli ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, BBC tarafından hazırlanan Afrika Yılın Oyuncusu Ödülü'nde 5 kişilik listede yer alıyor.
Podolski ile Iniesta'nın yeni takım arkadaşı Villa
MLS ekibi New York City'den ayrılan İspanyol futbolcu David Villa, kariyerini Japonya'da sürdürecek.
İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem Galatasaray'da oynayan Alman Lukas Podolski'nin forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.
New York City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten David Villa, "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.
2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde de lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.
3 İngiliz devi Isco'nun peşinde
Isco'nun Real Madrid'de geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz ekipleri İspanyol oyuncuyu yakın takibe aldı.
Daily Mirror'ın haberine göre Chelsea, Tottenham ve Manchester City, Isco'nun Real Madrid'deki geleceğini yakından takip ediyor.
26 yaşındaki İspanyol orta saha, Santiago Solari yönetiminde gözden düştü ve Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maç kadrosuna dahil edilmedi.
İspanyol oyuncunun sözleşmesinde 624 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.
Barcelona'nın Matthijs De Ligt'e olan ilgisi artıyor
Barcelona, Ajax'ın genç savunma oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Diario Sport'ta yer alan haber göre Katalan devi, Matthijs De Ligt'e olan ilgisini artık saklamıyor. Bu doğrultuda Barcelona oyuncunun menajeri Mino Raiola ile görüşme talebinde dahi bulundu.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor
Milan geçtiğimiz sene kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermeyi düşünüyor.
Tuttomercatoweb'ta yer alan habere göre İtalyan devi Milan bu doğrultuda, Ocak ayında ilk olarak Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.
Cesc Fabregas'tan transfer açıklaması
Chelsea'nin henüz yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı Fabregas, ara transferde gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Goal'e konuşan deneyimli orta saha, "Milan ile ilgili kimseyle konuşmadım. Açıkçası Ocak ayında istediğim takımla anlaşabilirim ve muhtemelen bu durum birçok kulübün dikkatini çekiyor. Şimdilik sezon sonuna kadar takımımda kalacağımı söyleyebilrim." dedi.
Javier Hernandez, West Ham'dan ayrılmayı düşünüyor
Zaman zaman adı Beşiktaş'la anılan Meksikalı yıldız, West Ham'dan ayrılabilir.
Daha önce Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda oynayan Hernandez, West Ham'da daha fazla rol almak istediğini ancak gelen teklifleri de değerlendireceğini belirtti.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş da Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi etmeyi düşünüyor.
Beşiktaş'a Hollandalı sağ bek
Ocak ayında öncelikli olarak forvet transferi yapacak olan Beşiktaş, sağ bek için de girişimlerini sürdürüyor.
Fanatik'in haberine göre; kadrosunda Gökhan Gönül'e alternatif isteyen siyah beyazlılar, Kenny Tete için Lyon ile görüşmelere başlayacak.
Daha çok forma giyebileceği bir takım istediği bilinen Tete, gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Tete, bu sezon Lyon ile sadece 3 maça çıktı.
Eriksen için 250 milyon euro
Real Madrid, Christian Eriksen'i transfer etmek istiyorsa elini cebine sokmak zorunda kalacak.
Marca'nın haberine göre; Tottenham, Christian Eriksen'i 250 milyon euro'dan aşağıya satmayacak.
Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve kadrosunda revizyona gitmeyi planlayan Real Madrid, Tottenham'ın son yıllardaki başarısında büyük rol oynayan Eriksen'i transfer listesinin zirvesine koydu.
Tottenham, takımın en kilit oyuncularından biri olarak gördüğü Danimarkalı yıldızını ucuza bırakmak istemiyor.
Galatasaray'a Arjantinli golcü
Transferde önceliği forvet olan Galatasaray, gündemine Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'yı aldı.
Ajansspor'un haberine göre; yaz döneminde Beşiktaş'ı reddedip Benfica ile anlaşan Ferreyra, istediği kadar süre alamamasından dolayı devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek.
Daha önce Türkiye'de oynamak istemediğini belirten 27 yaşındaki golcü, kulübünün de onaylaması durumunda öncelikli olarak kiralık gidebileceği bir takım seçmeye çalışacak.
İspanyol devinden Ozan'a yakın takip
Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkat çeken genç oyuncu Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester City ve Inter'in futbolcu izleme görevlileri tarafından takip edilen Ozan için İspanyol kulübü Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.
Atletico Madrid yetkililerinin U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri genç oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.
Milan, Fabregas transferinden emin
İtalyan cephesi, İspanyol orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılmasına kesin gözüyle bakıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, ismi Fenerbahçe ile de anılan Cesc Fabregas'ı ara transferde kadrosuna katacak.
İspanyol oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Milan'ın yıldız ismi ara transferde kadrosuna katması bekleniyor.
Rafael, Brezilya'ya dönmek istemiyor
İsmi geçtiğimiz yaz Beşiktaş ile de anılan futbolcu, Flamengo'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Globoesporte'ye konuşan 28 yaşındaki sağ bek, "Bazı görüşmeler oldu ve oldukça ilgi çekici bir teklifti. Ama Brezilya'ya dönmeyi henüz düşünmüyorum. Flamengo'ya bana yaptıkları teklif için teşekkür ederim. Ancak henüz dönmek istemiyorum." dedi.
De Jong + De Ligt = 140 milyon euro
Ajax, Manchester City ve Barcelona'dan yüksek bir bonservis bedeli kazanabilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ajax, Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt ikilisinin satışından 140 milyon euro bekliyor.
Manchester City ve Barcelona iki oyuncuyu birden isterken Juventus ve PSG de De Ligt ile ilgileniyor.
Arsenal, James için devrede
Topçular, ara transferde Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak.
Don Balon'da yer alan habere göre Arsenal, Bayern Münih'te mutsuz olan James Rodriguez için 60 milyon euro'luk bir teklif sunacak.
Londra ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi için öncelikle Bayern ile Kolombiyalı yıldızın kiralık sözleşmesinden vazgeçmesi için masaya oturması ardından da Real Madrid'i ikna etmesi gerekiyor.
Maicon'a son teklif
Al-Hilal, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Maicon için son teklifini yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katı vermeye hazırız" mesajını yollayan Suudi Arabistan kulübü, Maicon'un cevabını bekleyecek.
Ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim olarak görülen Brezilyalı stoper, 4.4 milyon euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirecek.
Abidal ve De Ligt buluştu!
Barcelona defansif bek arayışlarını sürdürüyor.
Katalan Radyosu'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Barcelona futbol direktörü Eric Abidal ve Matthias De Ligt biraraya geldi.
19 yaşındaki yıldızı transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Barcelona, bu transfer için dev kulüplerle yarışıyor.
Ivan Rakitic Bundesliga'ya açık kapı bıraktı
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ivan Rakitic, bir gün yeniden Bundesliga'da oynayabileceğini söyledi.
Hırvat yıldız, Barcelona sonrasında gelecekteki duraklarından birinin Almanya olabileceğinin sinyallerini verdi.
Goal ve Spox'a konuşan Rakitic, "Bundesliga benim için her zaman özel bir yer olmuştur. Bundesliga'da Bayern, Schalke ve Dortmund gibi çok önemli takımlar var. İki tarafa da uygun bir durum olursa, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Asensio'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor
Premier Lig devi Liverpool, Real Madrid'in genç oyuncusu Marco Asensio için bir kez daha teklif sunacak.
OK Diario'da yer alan habere göre Kırmızılar, 180 milyon euro teklif ettikleri fakat Real Madrid tarafından reddedildikleri Asensio için yeni bir teklif hazırlamayı düşünüyor.
Klopp'un sistemine uygun bulduğu genç oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun yerine alternatif olarak düşünülmesine rağmen bu sezon mor beyazlı formayla ortaya üstün bir performans koymayı başaramadı.
Macclesfield Town'ın yeni hocası Sol Campbell
İngiliz futbolunun efsane savunmacılarından Sol Campbell, 2. Lig'de teknik adam oldu.
Arsenal ve Tottenham gibi devlerin formasını giyen İngiliz eski futbolcu Sol Campbell yeni bir maceraya atıldı.
İngiltere 2. Lig ekiplerinden Macclesfield Town, teknik adamlık görevine Sol Campbell'ın getirildiğini duyurdu.
Sevilla'dan Ianis Hagi'ye teklif
Sevilla, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'e teklifte bulundu ancak ilk planda bu teklif reddedildi.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Romanyalı muhabir Emanuel Roşu, Sevilla'nın Ianis Hagi'ye teklifte bulunduğunu fakat ilk planda Gheorghe Hagi tarafından bu teklifin geri çevrildiğini belirtti. Öte yandan pazarlıkların devam etme ihtimali üzerinde duruluyor.
Ianis Hagi, babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul Constanta ekibinde forma giyiyor.
Barcelona'ya Onana'dan kötü haber
Ajax CEO'su Edwin Van der Sar, Barcelona'nın ilgilendiği kaleci Andre Onana'yı takımda tutmak istediklerini belirtti.
Barcelona altyapısında uzun süre forma giydikten sonra Ajax'a transfer olan ve Hollanda'da dikkatleri üzerine çeken kaleci Andre Onana, Barcelona'nın yeniden gündemine gelirken konuyla ilgili Ajax cephesinden açıklama geldi. Goal'e konuşan kulüp CEO'su Edwin Van der Sar, genç oyuncunun takımda kalacağının sinyalini verdi.
''Ajax'lı futbolcular hakkında her zaman türlü türlü dedikodular çıkıyor. Hem Hollanda'da hem de Cape Town'da önemli oyuncular yetiştiriyoruz. Oyuncularımızın tamamını takımda tutmak istiyoruz''
Brahimi adım adım Beşiktaş'a
Porto ile sözleşme yenilemeyen oyuncunun yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Babel ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Hollandalı yıldız gibi hücum hattının her noktasında görev yapabilen Cezayirli oyunu ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın yaptığı teklif ile şu an için Brahimi'ye en yakın olan kulüp olduğu iddia edildi.
Kagawa İspanya'ya gitmeyi planlıyor
Shinji Kagawa, kariyerini sonlandırmadan önce La Liga'da forma giymek istiyor.Bu sezon Bundesliga'da Dortmund forması ile sadece iki maçta şans bulabilen Japon yıldız, Nikkan Sports'a verdiği demeçte "Şu anki durumu bir an önce çözmek istiyorum. Son bir kaç yıldır aklımda hep İspanya'da forma giymek var. Umarım emekli olmadan bunu başarırım." dedi.
Dembele kalmak istiyor
Osumane Dembele, ara transferde Barcelona'dan ayrılmak istemiyor.Fransız kanat oyuncusu, Camp Nou'da istediği süreyi almakta zorlanıyor. Ayrıca çeşitli disiplin sorunları çıkartıyor. Ancak Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Dembele, Premier Lig'den talipleri olmasına rağmen ayrılmayı düşünmüyor.
Dortmund Pullisic'i elden çıkartmaya hazır
Alman kulüp, teklifin yaz aylarında gelmesi durumunda Pulisic'in gitmesine izin verecek.Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea ve Liverpool, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan oyuncu için 70 milyon pound'u gözden çıkartmış durumda.
Manchester United Arnautovic için beklemeye geçti
Mourinho, yaşı ve maliyeti nedeniyle oyuncudan uzaklaşmaya başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre Manchester United'ın Arnautovic'i transfer edip etmeyeceğine yaz aylarında karar verecek.
Oyunucunun yüksek maliyeti ve yaşının 29 olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu söyleniyor.
PSG, Fabinho için girişimlere Ocak'ta başlıyor
Liverpool, 50 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilir.
L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, ara transferde Fabinho için Liverpool'da masaya oturacak.
Brezilyalı oyuncu bu sezon premier Lig'de sadece 5 maçta şans buldu ve bu maçların sadece üçünde ilk onbirde görev yaptı.
Niko Kovac yerine Arsene Wenger...
Niko Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Müniih'te yönetim Arsene Wenger'i gündemine aldı.
Bild'in haberine göre Kovac ile yolların ayrılması halinde kulübün öncelikli teknik direktör adayı Arsene Wenger.
69 yaşındaki teknik adam sezon başında Arsenal ile yolların ayırarak boşa çıkmıştı.
Nabil Dirar eski takımına dönüyor!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden birisi olan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'e dönmeye hazırlanıyor.
RMC Sport'un haberine göre Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.
Dirar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giymişti.
Manchester United'da yeniden Witsel sesleri
Orta sahadaki alternatiflerini artırmak isteyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Axel Witsel'i kadrosunda görmek istiyor.
ESPN'de yer alan haberde Mourinho'nun milli arada Belçika'ya giderek Witsel'i izlediği hatırlatılırken, Manchester United'ın Ocak ayında Borussia Dortmund'un kapısını çalabileceği kaydedildi.
Axel Witsel, geçtiğimiz yaz da Manchester United'ın gündemine gelmiş ancak İngiliz devi Shakhtar Donetsk'den Fred'i kadrosuna katmıştı.
Gattuso'dan Ibrahimovic açıklaması
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Zlatan Ibrahimovic'in kiralık olarak takıma geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşurken, transfere açık kapı bıraktı.
Sky Italia'ya konuşan Gattuso, "Neler olacağını göreceğiz. Ama şu anda elimizdeki oyunculara odaklanmaya çalışıyoruz. Bugünden transferi düşünmek doğru değil." dedi.
Muğdat'a karşılık Seleznov
Galatasaray, santrfor bölgesindeki eksikliği Ocak ayında kapatmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, takas teklifiyle Akhisarspor'un kapısını çalacak.
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznov'a karşılık fazla forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'i önerecek.
Seleznov bu sezon 11 maça çıktı, 4 gol attı.
19 yaşındaki yıldız Real Madrid'in teklifini kabul etti
Manchester City'nin genç yeteneği Brahim Diaz İspanya'ya gidiyor.
The Sun'da yer alan habere göre 19 yaşındaki İspanyol forvet, Real Madrid'ten gelen teklifi kabul etti.
Real Madrid, Brahim Diaz 22 yaşın altında olduğu için City'ye sadece tazminat ücretini ödeyecek.
Hazard hem PSG'yi hem Chelsea'yi üzdü
Hazard, PSG'den gelen teklifi reddederken bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılabileceğini söyledi.
PSG'nin teklifini reddeden Eden Hazard, Canal+'a verdiği röportajda Fransa'ya dönmesi halinde sadece Lille'de forma giyeceğini belirtti.
Real Madrid'in de uzun süredir Belçikalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
Chelsea, Hazard'ı göndermeye hazır!
İngiliz devi Chelsea, Eden Hazard'sız gelecek planları kurmaya hazırlanıyor.
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid'in sezon başından bu yana kıskacında bulunan Belçikalı süperstar için Chelsea daha fazla diretmek istemiyor.
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek oyuncudan ciddi miktarda bonservis kazanmayı düşünen Maviler, Hazard olmadan gelecek planları hazırlayacak.
Messi, Milinkovic-Savic'i istiyor!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Lazio forması ile harikalar yaratan Milinkovic-Savic'in transfer edilmesini istiyor.
Don Balon'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, yırtıcı ve yaratıcı bir orta saha tercih edilecekse Sırp ismin kadroya katılması için görüş bildirdi.
Barcelona'nın Frenkie de Jong ve Adrien Rabiot için de nabız yokladığı biliniyor.
Guangzhou Evergrande, Rafa Benitez'i istiyor!
Teknik Direktör değişikliğine gitmeye hazırlanan Çin Ligi takımı, rotayı İspanyol hocaya çevirdi.
The Sun'da yer alan habere göre Guangzhou, Newcastle United Teknik Direktörü Benitez'i takımın başına getirmek istiyor.
Fabio Cannavaro ile yolların ayrılması halinde yıllık 11.5 milyon euro karşılığında İspanyol hocaya teklif yapılacak.
PSG, De Gea harekatına hazır!
PSG, David De Gea'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre PSG, Manchester United'ın İspanyol kalecisi için kesenin ağzını açıyor.
Fransız kulüp, 1 Ocak itibarıyla başka kulüplerle anlaşma imzalayabilecek olan De Gea için haftalık 340 bin euro ödemeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü hamlesi
Siyah beyazlı ekip, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor.
Beşiktaş ara transferde flaş bir hamle yapabilir.
Haber 1903'ün iddiasına göre, Kara Kartal, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için düğmeye bastı.
Hollanda ekibi oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor. 17 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Fikret Orman ve ekibi, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmek istiyorlar.
Orkun Kökçü, Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Higuain, Juventus'a geri dönebilir!
Milan formasıyla önemli bir performans ortaya koyan Higuain, kiralama süresi tamamlandığında Juventus'un yolunu tutabilir.
Corriero dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, borçların altından kalkamadığı gerekçesiyle Gonzalo Higuain'in satın alma opsiyonunu kullanmayabilir.
Arjantinli yıldızı kiralamak için Juventus'a 18 milyon euro ödeyen kırmızı siyahlar, satın alma opsiyonu için de 35 milyon euro ödemek zorunda.
Monchi: Henüz bir karar vermedik
Roma sportif direktörü Monchi, Cengiz Ünder'ın geleceği konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.
Sky Sports Italia'ya konuşan Monchi, "Yeni bir sözleşmeyi konuşmak için doğru zaman değil. Cengiz gelişimine devam etmeli. Onun hakkında henüz bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.
Başta Arsenal ve Chelsea olmak üzere, Premier Lig devlerinin Cengiz için 35 milyon euro'yu gözden çıkardıkları biliniyor.
Perez, Marcelo için kapıları kapattı!
Ocak ayında Juventus'un kadrosuna katmak istediği Marcelo için ortaya atılan iddiaları Real Madrid yalanladı.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Alex Sandro'ya yedek olarak getirmek istediği Marcelo için Real Madrid ile temas kurmak istedi.
Başkan Florentino Perez ise dünyanın en iyi sol beki olarak gördüğü Brezilyalı yıldız için transfer kapılarını tümüyle kapadı.
Marcelo'nun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Milan, Zlatan'dan dönüş bekliyor!
LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in Ocak ayında Milan'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.
Daily Mirror'da yer alan habere göre Milan, golcü oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor.
Yaz transfer döneminde de satın alma opsiyonu kullanılarak futbolu Milan'da bırakması için yıldız isimle görüşmelerde bulunuluyor.
Inter ve Juventus Pogba için rakip!
Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Pogba için İtalyan kulüpleri karşı karşıya...
Daily Mirror'da yer alan habere göre Juventus'un eski CEO'su Beppe Moratta, Inter'de göreve başlar başlamaz Pogba'yı kadroya katmak için çalışmalara başladı.
İngiltere'de mutsuz olduğunu dile getiren Pogba'nın eski kulübü Juventus ile de flörtte olduğu biliniyor.
Fenerbahçe'de Dembele sesleri!
Gelecek sezon için sözleşmesi sona erecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin hedefinde Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Mousa Dembele de var.
Takvim'in haberine göre Dembele'nin menajeryle yakın arkadaş olan Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir görüşme yapacak.
Juventus'tan De Gea bombası!
Juventus, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David De Gea için nabız yokluyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalyan kulübünün yetkilileri, De Gea'nın menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladı.
De Gea'nın Manchester United ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor ancak bunun için taraflar arasında yeni kontrat için anlaşmanın sağlanması gerekiyor.
Devler, Yunus Akgün için yarışıyor
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, dev kulüplerin radarında.
Galatasaray altyapısında yetişen ve son dönemde sık sık A Takım'da kadroya girmeye başlayan Yunus Akgün için yurt dışından dev bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'de yer alan habere göre Chelsea ve Juventus, Yunus'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu iki dev kulübün yanı sıra Wolfsburg ve Benfica'nın da takibinde.
Mbaye Diagne için 10 milyon euro!
Galatasaray'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için Kasımpaşa'nın istediği rakam belli oldu.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 12 gol atarak Avrupa'da Messi, Christiano Ronaldo, Luis Suarez gibi dev isimleri geride bırakan Senegalli Mbaye Diagne'nin bonservis bedeli belli oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa, Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın da peşinde olduğu yıldız için bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istiyor.
Fabregas için Fenerbahçe de devrede
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Chelsea oyuncusu Cesc Fabregas için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği bilinen Chelsea'li Cesc Fabregas için harekete geçti.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre sarı lacivertliler bu transferde ezeli rakibinin bir adım önünde. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, İspanyol oyuncunun menajeri Darren Dein ile görüşmelere başladı.
Tolgay Arslan için Galatasaray devrede
Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için Galatasaray devreye girdi.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın adı bir kez daha Galatasaray'la anılıyor.
Fanatik' in haberine göre Fatih Terim, yönetime Tolgay'ın alınması talebinde bulundu. Sarı-kırmızılıların amacı, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında kiralamak ve sezon sonunda uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın almak.
Borussia Dortmund, Paco Alcacer'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund, sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Paco Alcacer'in bonservisini aldı.
Alman ekibi yaptığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında 2 milyon euro bedelle Barcelona'dan kiralanan Alcacer'in bonservisini aldıklarını açıkladı.
İspanyol golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Dortmund, Barcelona'ya bu transfer için 23 milyon euro bonservis ücreti ve 5 milyon euro da bonus ödemesi gerçekleştirecek.
Martin Skrtel'in menajerinden net yanıt: ''Gitme şansı yok''
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel'in menajeri, oyuncusunun sarı lacivertli kulüpten ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Daily Record'a konuşan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, tüm bu transfer iddialarına bir açıklık getirdi.
Csonto, "Skrtel, Steven Gerrard'a büyük saygı duyuyor fakat bu transferin gerçekleşebilmesi hiç gerçekçi görünmüyor. Finansal açıdan bakıldığında Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Orada, Fenerbahçe'de kazandığı maaşın ancak 3'te 1'ini kazanabilir." ifadelerini kullandı.
Real Madrid, Cavani'yi istiyor
Madrid ekibi, Ocak transfer döneminin ilk hedefi olarak Cavani'yi belirledi.
Don Balon'un haberine göre; Uruguaylı golcüyü çok beğenen Real Madrid Başkanı Perez, PSG'nin yıldızı için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Perez, 32 yaşındaki golcüyü takıma kazandırarak Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından oluşan kötü imajı düzeltmek istiyor.
Kante sözleşme uzattı
Barcelona'nın N'Golo Kante hayalleri suya düşüyor.
Chelsea, N'Golo Kante'yle 2023'e dek süren yeni bir sözleşme imzaladı.
Bu sözleşmede tarihi bir detay da var...
Rabiot yarışına Roma'da katıldı!
PSG formasıyla önemli işlere imza atan Adrien Rabiot'a son olarak Roma talip oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Rabiot ile ilgilenen takımlar arasına Barcelona, Juventus ve Liverpool'un ardından Roma da katıldı.
PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldızın tek sıkıntısı yüksek yıllık ücreti olarak görülüyor.
Real Madrid Icardi'yi istiyor!
İspanyol devi Real Madrid'in hedefinde Arjantinli golcü Mauro Icardi var.
OK Diario'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, Cristiano Ronaldo'nun yerini Inter'in golcüsü Mauro Icardi ile doldurmayı amaçlıyor.
Arjantinli yıldızın transferinde bir pürüz çıkması halinde ise rotayı Tottenham'ın golcüsü Harry Kane çevirmeye hazırlanıyorlar.
Devler, De Jong için kapışıyor!
Barcelona'nın ardından PSG ve Manchester City de Nigel De Jong'u transfer etmek istiyor.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın uzun süredir peşinde olduğu De Jong'a sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.
Fransız devi PSG ve İngiliz devi Manchester City Hollandalı genç yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.
PSG ve City'nin 80 milyon euro'ya kadar çıkabileceği iddia edilirken, Barcelona'nın tek umudu oyuncunun Katalanlarda forma giymeye sıcak bakması.
Arsenal'den Cengiz hamlesi!
Roma ile gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine giren Cengiz Ünder'in son talibi Arsenal oldu.
Calciomercato'da yer alan habere göre Topçular, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği istikrarlı performansın ardından Cengiz'in peşine düştü.
Roma'nın daha önce Ocak ayında Cengiz'i satmayacağını ve genç oyuncunun sözleşmesini uzatacaklarını açıklamasına rağmen Arsenal geri adım atmayı düşünmüyor.
Mourinho transfer istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında takıma takviye yapılmasını istiyor.
Daily Star'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmada yaşadığı sıkıntılardan yakınıyor.
Gary Cahill ve Diego Godin ile savunmayı güçlendirmek isteyen Mourinho, orta sahaya da Roma'nın genç yıldızı Lorenzo Pellegrini'yi takviye etmek istiyor.
Sivasspor'dan sürpriz Usain Bolt açıklaması!
Gündüz saatlerinde ortaya atılan transfer iddiası tüm spor medyasında heyecan yarattı.
Sivasspor'un dünyaca ünlü atlet Usain Bolt ile resmi sözleşme imzalayacağı basında yer alırken konu ile alakalı Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdem Sarılar'dan açıklama geldi.
Bale gidiyor Hazard geliyor
Real Madrid ara transferde sürpriz bir hamleye imzaya atmaya hazırlanıyor.
OKDIARIO'da yer alan habere göre Real Madrid, Ocak ayında Eden Hazard ile Gareth Bale'in takas edilmesi için Chelsea ile masaya oturacak.
Didier Drogba, futbolu bıraktığını doğruladı
Futbolu bırakıp bırakmama konusunda gidip gelen Drogba, son kararını verdi.DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Gignac imzayı attı
Üç yıldır Meksika'da top koşturan Andre Pierre Gignac, kulübüyle kontrat yeniledi.
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiyor
Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Başkan Fikret Orman taraftar tepkisi nedeniyle ara transferde Burak Yılmaz için her hangi bir girişimde bulunmama kararı aldı.
Lille bir Türk'ün daha peşinde
İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i transfer eden Fransız kulüp, Sivassporlu Emre Kılınç için de devreye girdi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Lille, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.
Galatasaray'da forvete yeni aday: Samuel Mraz
Galatasaray, golcü sorununu ara transferde Empoli forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile doldurmaya çalışacak.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde Empoli'nin genç oyuncusu Samuel Mraz yer alıyor.
Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi
Fenerbahçe, Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Rafinha Alcantara için Ocak ayında görüşmelere başlayacak.
Fanatik'in haberine göre; Barcelona'da yeteri kadar süre alamayan 25 yaşındaki oyuncunun babası, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
Tolgay Arslan'a Almanya'dan teklif var
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a eski kulübü de dahil olmak üzere iki teklif var.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak'ta gönderilecekler listesinin başında yer alan oyuncuya Stuttgart'ın yanı sıra eski kulübü Hamburg da talip oldu.
Rashford Real Madrid'e gitmeye hazır
21 yaşındaki Old Trafford'da düzenli olarak forma şansı bulamadığı için seçeneklerini değerlendirmeye hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Rashford'ın transferi için Real Madrid ile masaya oturmaya hazır.
Bielsa Llorente'nin peşinde
Leeds United kış transferinde kadrosunu İspanyol golcü ile güçlendirmek istiyor.
The Sun'da yer alan haberew göre Marcelo Bielsa, ara trannsfer döneminde Tottenham'dan Fernando Llorente'yi kadrouna katmaya çalışacak.
Tottenham'ın bu transfere 5 milyon euro civarında bir bedele izin vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da Emmanuel Adebayor sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı oyuncuyu yakınında buldu.
Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Emmanuel Adebayor'a talip oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer ederse Adebayor'un Galatasaray'a transferinin önü açılacak. Sarı-kırmızı ekibe gitmeye sıcak bakan Togolu golcü Galatasaray'dan 2,5 yıllık kontrat talep ederken sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuya 1,5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.
Andre Pierre Gignac, Tigres'te kaldı
Kariyerini Meksika'da sürdüren Fransız golcü, kulübüyle sözleşme yeniledi.
Adı Beşiktaş başta olmak üzere zaman zaman Türk takımlarıyla anılan Fransız golcü Pierre Gignac, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
2015'in yaz döneminden beri Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres'te top koşturan 32 yaşındaki golcü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kulübüyle nikah tazelediğini ve Tigres'te kalacağını duyurdu. Gignac, 2021'e kadar Meksika ekibinde forma giyecek.
Sivasspor, Usain Bolt'la ilgileniyor
Atletizmi bırakıp futbola başlayan Usain Bolt'a Süper Lig'den sürpriz bir ilgi var.
Atletizmde kırmadık rekor bırakmayan ve emekli olduktan sonra futbolculuğa başlayan Usain Bolt için flaş bir transfer iddiası gündemde.
32 yaşında futbola başlayan Jamaikalı eski sprinter, Süper Lig ekibi Sivasspor'un hedefinde.
TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre Sivasspor, Usain Bolt'u transfer etmek için girişimlere başlarken Jamaikalı futbolcu için ilk teması kurdu.
Fatih Terim, Burak Yılmaz'ı ikna etti
Modeste'in Köln'e imza atmasının ardından Galatasaray, BUrak Yılmaz için girişimlerini hızlandırdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinde 33 yaşındaki golcüyü yeniden sarı kırmızılı takıma dönmesi için ikna etti.
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan ve kulübünden 2.1 milyon euro alacağı bulunan oyuncu, bonservisini alabilirse Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak.
Galatasaray, Trabzonspor'a bonservis ödemek zorunda kalırsa, Burak Yılmaz'a senelik 2.5 milyon euro ödeme yapılacak.
Inter Perisic'i gözden çıkarttı
Inter, Ivan Perisic'i 34 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmaya sıcak bakıyor.Calciomercato'da yer alan habere göre Anthony Martial'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Perisic'in Manchester United'a transfer olmasına izin verecek.
PSG ve Real Madrid Eriksen savaşında
Tottenham'lı yıldız için Fransa ve İspanya'nın devleri kapışıyor.Daily Express'te yer alan habere göre Londra kulübü ile henüz yeni sözleşme imzalamayan oyuncu ile hem PSG hem de Real Madrid ilgileniyor.
Ibra, Milan'a dönüyor
İsveçli yıldız, sezonun ikinci yarısında İtalya'ya geri dönecek.
Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'i altı aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi, İsveçli süper yıldıza altı ay için için 2 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray'da transfer zirvesi
Fatih Terim, kulüp yönetimi ile bir araya gelerek transfer konusunda atılacak adımları netleştirecek.
Fanatik'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz, Asbaşkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanında oynayacakları maç öncesinde bir araya gelerek transfer çalışmalarında son durumu değerlendirecekler.
Inter, Ozan Kabak'ı takip ediyor
İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekibi transferde genç oyunculara yönelmiş durumda. Sampdoria'nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Andersen, Brescia'nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari'yi listesinde ilk üç sıraya koyan Inter, Galatasaray'dan Ozan'la da ilgileniyor.
Liverpool'dan Barcelona'ya transfer yasağı
Anfield ekibi, Coutinho transferinde imzalanan sözleşmede Barcelona'nın 2021 yılına kadar kendilerinden oyuncu almasını yasaklayan bir madde koydurttu.Cadena Ser'de yer alan habere göre bu anlaşma nedeniyle Barcelona'nın önümüzdeki üç yıl içinde Roberto Firmino ve Sadio Mane gibi yıldızlar için teklif yapamayacak.
Barcelona, Suarez'in alternatiflerini belirledi!
Barcelona, Ocak ayında 32. yaşını dolduracak olan Luis Suarez'in uzun vadeli alternatifini kadroya katmak için harekete geçti.
ESPN'in haberine göre Katalan devinin listesinde üç isim var: Genoa'dan Krzystof Piatek, Lille'den Nicolas Pepe ve Eintracht Frankfurt'tan Luka Jovic.
Öte yandan Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Munir El Haddadi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayı planlamıyor.
Zlatan Ibrahimovic geri dönüyor!
Milan, LA Galaxy forması giyen eski yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in transferini bitirmek üzere.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan kulübü, İsveçli golcüyü 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
Milan Sportif Direktörü Leonardo, Sky Sports'a yaptığı açıklamada da, "Ibrahimovic, Milan'a çok yakın." diyerek transfer sinyalini vermişti.
Sevilla, Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, İspanya'da kalabilir.
Sezon başında Milan'dan Sevilla'ya kiralanan ve La Liga'da şu ana kadar 11 maça çıkıp 7 gol kaydeden Andre Silva için Sevilla harekete geçti.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Sevilla, sezon sonunda 38 milyon euro ödeyip Andre Silva'nın bonservisini almak istiyor.
Barcelona'dan Andre Onana planı
Barcelona, daha önce 5 yıl altyapısında forma giyen Andre Onana'yı transfer etmek istiyor.
Marca'da yer alan habere göre, Cillessen'den beklediği verimi alamayan Barcelona, 29 yaşındaki deneyimli kalecinin takımdan ayrılmaya sıcak bakması durumunda rotayı Andre Onana'ya çevirecek.
Üç sezondur Ajax'ta düzenli olarak şans bulan 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci, daha önce de Barcelona altyapısında forma giymişti. Katalan devi, 2010-15 yılları arası altyapısında top koşturan Onana'yı yeniden İspanya'ya getirmeyi umuyor.
Falcao, Ocak'ta Süper Lig'e gelebilir!
Falcao'nun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'ten çarpıcı açıklama.
Falcao'nun Türkiye'deki temsil haklarını elinde bulunduran Fatih İlek, yıldız golcünün Süper Lig'e gelebileceğinin sinyallerini verdi.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Fatih İlek, bazı Türk kulüplerinin daha önce Falcao için nabız yokladığını belirterek, ''Kulüpler yaz döneminde yapamadığını Ocak'ta yapabilir. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslarda bulunuyor. Galatasaray, yazın transfer şartlarını öğrenmek için Monaco'yla görüştü. Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada'' diye konuştu.
İspanyol devi, Rashford ve Eriksen'in peşinde
Real Madrid, Manchester United'ın forveti Marcus Rashford ve Tottenham'dan Christian Eriksen için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İki oyuncu da haftalardır Real Madrid ekipleri tarafından izleniyor.
The Sun'ın haberine göre Real Madrid, Premier Lig'in iki önemli yeteneği için toplamda 116 milyon euro teklif vermek üzere.
Beşiktaş, Lech Poznan'ın genç sağ beki Robert Gumny'i istiyor
Geçen sezondan bu yana sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 20 yaşındaki Robert Gumny'i kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre listenin ilk sırasında Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael olsa da siyah beyazlılar, Robert Gumny için Polonya ekibine 3 milyon euro önerecek.
Gumny, FM19'da da geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'den Oğuzhan hamlesi
Sarı lacivertli ekip, Ozan Tufan'a karşılık Oğuzhan Özyakup'u istiyor.
Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapan, fakat bu sezon taraftarların hedef tahtasındaki isim haline gelen Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de mi forma giyecek?
Sandro Wagner, Galatasaray'a önerildi mi?
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'a Bayern Münih'te yeteri kadar forma şansı bulamayan Sandro Wagner'in kiralık olarak önerildiği iddia edilmişti.
SportBild'de yer alan haberde Sandro Wagner'in Galatasaray'a önerilmediği ve oyuncunun kesin olarak Bayern Münih'te kalacağı belirtildi.
Juventus'un hedefinde Mbappe ve Asensio var
Ronaldo'nun ardından süper yıldız sayısını artırmak isteyen Juventus, Paulo Dybala ve Mario Mandzukic'i elinden çıkarmayı planlıyor.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, Paulo Dybala için 130-140 milyon euro civarında bir teklif aldığı takdirde kabul etmeyi planlıyor.
Diğer yandan Mario Mandzukic'i de satmak isteyen İtalyan devi, Kylian Mbappe ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı deneyecek.
Fenerbahçe, Skrtel ve Neustadter'le yolları ayırıyor
Kadroyu gençleştirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, operasyona savunmadan başlıyor.
Milliyet'in haberine göre, Ali Koç yönetimi takımın maaş yükünü azaltmak için harekete geçti ve Roman Neustadter, Martin Skrtel ikilisi ile yolların ayrılmasına karar verdi.
İki futbolcunun da Fenerbahçe'de kalma ihtimalleri var fakat bunun için ücretlerinde önemli indirimlere gitmeleri gerekecek.
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor
Beşiktaş, Javier Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı ve İngiliz kulübü teklife olumlu yanıt verdi.Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferi bitirmek adına Londra'ya giderek kulüp yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.
Yapılacak görüşme için önümüzdeki ay içinde bir gün belirlendi.
Barcelona'da hedef De Ligt!
Barcelona ve Ajax, De Ligt için masaya oturmaya hazırlanıyor
The Mirror'da yer alan habere göre Barcelona, Ocak ayında Ajax'ın genç yıldızını satın almaya çalışacak.
Hollandalı yıldız için 67 milyon euro'yu gözden çıkarması beklenen Katalanlar, Pique'ye alternatif yaratmak istiyor.
Cavani, Real Madrid'in listesinde!
OK Diario'da yer alan habere göre Real Madrid, PSG'de mutsuz olan Cavani'yi transfer etmek istiyor.
Cristiano Ronaldo sonrası gol yollarında eskisi kadar etkinlik sağlayamayan İspanyol dev, Neymar ve Mbappe ile gerginlik yaşayan Cavani için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Valencia, Premier Lig'de kalmak istiyor
Metro'da yer alan habere göre, Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Antonio Valencia, Kırmızı Şeytanlar'ın kendisiyle sözleşme uzatmadığı takdirde başka bir Premier Lig takımına katılabileceğini söyledi.
9 yıldır United forması giyen Valencia'nın sözleşmesi önümüzdeki yaz sonlanıyor.
Chelsea'nin Ocak ayı transfer hedefi 224 milyon euro!
Maurizio Sarri yönetiminde sezona harika bir giriş yapan Chelsea, Ocak ayında transfer piyasasını ısıtmaya hazırlanıyor.
Express'te yer alan habere göre Maviler, kış transfer döneminde en az dört oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
FIFA tarafından olası bir transfer yasağı gelmeden önce kadrosundaki eksikleri tamamen kapatmayı hedefleyen Sarri, ilk olarak Juventus'tan Alex Sandro'yu kadrosunda görmek istiyor.
İtalyan hocanın diğer hedefleri ise, Napoli'den Elseid Hysaj, Bournemouth'tan Nathan Ake ve Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic olarak öne çıkıyor.
Juventus, Eriksen üzerine yoğunlaştı!
Aaron Ramsey'i Bayern Münih'e kaptıran Juventus, Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Tottenham ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek Eriksen'in yönetimle yapacağı görüşmesinden çıkacak sonuca göre hareket etmeyi planlıyor.
Juventus, Eriksen'i gündemine almadan önce Bayern Münih ile görüşen Aaron Ramsey ile ilgileniyordu.
Milan, Chelsea'den indirim bekliyor
Sezon başında Chelsea'den Bakayoko'yu kiralayan Milan, oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için İngiliz ekibinden indirim bekliyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, Fransız orta sahanın gösterdiği performansı kalıcı hale getirmek için oyuncuyu satın almak istiyor.
Chelsea'nin 40 milyon euro bedel biçtiği Bakayoko için Milan'ın teklifi ise 25 milyon euro.
Klopp'un hedefindeki isim Kerem Demirbay!
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Hoffenheim formasını giyen Kerem Demirbay'ı takımında görmek istiyor.
Express'te yer alan habere göre Klopp, Ocak ayında Kerem'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun, Sadio Mane ve Naby Keita ile aynı menajere sahip olması da Liverpool'un elini güçlendiren bir başka nokta olarak öne çıkıyor.
Kocaman, Chahechouhe'yi istiyor!
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman eski öğrencisi Aatif Chahechouhe'yi kadrosunda görmek istiyor.
Aatif Chahechouhe, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken 37 maça çıkıp, 7 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı.
Manchester United De Gea'nın yerine Pickford'u istiyor
Kırmızı Şeytanlar, David De Gea'nın olası ayrılığına hazırlık yaparken, Everton'ın genç file bekçisi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Jordan Pickford için 67 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Birkaç sezondur takımdan ayrılması beklenen David De Gea'nın 2019 yılına dek kontratı bulunuyor.
Isco için Manchester City iddiası!
Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtikten sonra forma şansı azalan Isco, takımdan ayrılmayı tercih edebilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Manchester City, Isco'yu kadroya katmak istiyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari'nin planlarında yer almayan Isco'ya Pep Guardiola'nın özel ilgisi var.
Clyne, Liverpool'dan ayrılabilir!
Liverpool'un sağ beki Nathaniel Clyne Premier Lig devinden ayrılmayı düşünüyor.
Liverpool Echo'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu Trent Alexander-Arnold'a formayı kaptırdıktan sonra takımdan ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncunun sözleşmesi 2020 yılında sonlanıyor.
Eriksen'den Hollandalı yıldızlara davet!
Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong'u Tottenham'a davet etti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Eriksen, Tottenham'a Matthijs De Ligt ve Frenkie De Jong ile sözleşme imzalaması için tavsiyede bulundu.
Sezon başında Barcelona ve Liverpool'un tekliflerini redderek takımda kalan Eriksen, Hollandalı yıldızları takım arkadaşı olarak görmek istiyor.
Juventus, Jadon Sancho'yu istiyor!
İtalyan devi Borussia Dortmund ile harika işlere imza atan Jadon Sancho'yu listesine aldı.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 60 milyon euro değer biçtiği Sancho için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Schick, Roma'da kalmak istiyor!
Roma'nın 22 yaşındaki forveti Patrik Schick, İtalyan devinde mutlu olduğunu söyledi.
Gazzetta dello Sport'a konuşan genç yıldız, "Piyasada söylentiler var. Benim kararım ise çok net, Roma'da kalmak istiyorum." dedi.
Arsenal, Crystal Palace ve Sevilla'nın ise Ocak ayında Schick'i kiralama düşüncesi olduğu konuşuluyor.
Jordi Alba, Juventus'un radarında!
Alex Sandro'nun Juventus ile yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi sonucu İtalyan ekibi Barcelona'dan Jordi Alba'yı listesine aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, tıpkı Alex Sandro gibi takımıyla yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Alba için Juventus devreye girmeye hazırlanıyor.
Alex Sandro için Real Madrid'in devreye gireceği de iddia edilmişti.
Arsenal ve Barcelona, Walukiewicz için kapışıyor!
Arsenal ve Barcelona, Pogon Szczecin forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Walukiewicz için yarış halinde.
Football London'da yer alan habere göre, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin takımında önemli işlere imza atan genç oyuncuyu birçok dev kulüp takip ediyor.
Barcelona ve Arsenal'in transfer için araştırmalar yaptığı, ayrıca İtalyan kulüplerinin de devreye girme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Lille'in yeni hedefi Emre!
Sezon başında İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille'in şimdi de Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip eden Fransız kulübü, devre arası transer döneminde Demir Grup Sivasspor'un kapısını çalabilir.
Demir Grup Sivasspor, Emre'yi 2016-17 sezonunun devre arasında 225 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Falcao'nun yeni adresi Real Madrid mi?
Thierry Henry'nin gözüne giremeyen Falcao, Real'e gol yollarında çözüm olabilir mi?
Marca'nın iddiasına göre Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Real Madrid'e önerdi.
Monaco'nun yeni teknik direktörü Thierry Henry'nin beğenmediği Kolombiyalı forvet oyuncusu, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılabilir.
Bu sezon gol yollarında problemler yaşayan Real Madrid'in ise Falcao'yu bir rotasyon olarak kullanması mümkün fakat İspanyol devinden transfer için henüz bir sinyal gelmiş değil.
Aykut Kocaman yeniden Konyaspor'da
Aykut Kocaman, kariyerinde üçüncü kez Konyaspor'u çalıştıracak.
Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Konyaspor, daha önce kulübe altın çağını yaşatan Aykut Kocaman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken resmi sözleşmenin 19 Kasım Pazartesi günü törenle imzalanacağı ifade edildi.
Milan, Fabinho ile ilgileniyor
Milan, Liverpool'da forma şansı bulamayan Fabinho ile ilgileniyor.
Sezon başında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan ancak şu ana kadar sadece 3 Premier Lig maçında görev yapabilen Fabinho için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Milan, Fabinho için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fabinho'nun yeterince süre bulamaması da bu transferin önünü açıyor.
Raiola, Ibrahimovic için Milano'da
Zlatan Ibrahimovic, büyük başarılar kazandığı Serie A'ya geri dönebilir.
Kariyerini ABD'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Serie A'ya dönebilir. Adı bir süredir eski takımı Milan'la anılan Ibrahimovic için somut adımlar atılıyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Milan Sportif Direktörü Leonardo ile görüşmek üzere Milano'ya gitti. Tarafların Ibrahimovic konusunda görüşeceği ve sürecin hızlanması için Milan cephesinin bu görüşmeyi istediği öne sürüldü.
Gerrard, Skrtel'i istiyor!
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı Martin Skrtel'i takımında görmek istiyor.
CNN Türk te yer alan habere göre, Steven Gerrard ile Martin Skrtel biraraya geldiler.
Gerrard'ın Fenerbahçeli oyuncuya takımına gelmesi için teklifte bulunduğu ve Rangers'ın Ocak ayında bir kiralama formülü üzerinde durabileceği iddia edildi.
Mourinho, Godin'i istiyor!
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, savunmayı toplayacak birine ihtiyacı var ve listesindeki ilk isim Diego Godin...
Daily Star'da yer alan habere göre Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde sık sık gündemine aldığı Diego Godin'i bu kez transfer etmek için tüm şartları zorlayacak.
Uruguaylı oyuncuya 23 milyon euro'luk bonservis bedelini çok gördükleri takdirde, Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Gary Cahill'i kısa süreliğine kiralama seçeneğini masaya yatıracaklar.
Torino'ya bir Madridli daha!
Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın gölgesinde kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Keylor Navas, Juventus'a yönelebilir.
CalcioMercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Keylor Navas'ı takımdan yollamak istiyor.
İtalyan temsilcisi Juventus ise Wojciech Szczesny'nin yaşı sebebiyle kaleye Navas'ı transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'den Ayew adımı!
Sarı lacivertli takımın kötü gidişatına rağmen takımın etkili isimlerinden biri olan Andre Ayew için Damien Comolli harekete geçmiş durumda.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Championship'te mücadele eden ve maddi imkansızlıklar yaşayan Swansea City'den Andre Ayew'i bir yıl daha kiralamak için teklif götürmeye hazırlanıyor.
Galler temsilcisi bu sezon Premier Lig'e yükselemediği takdirde Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızın transferi için eli kuvvetlenmiş olacak.
Galatasaray, Modeste için işi sıkı tutuyor
Galatasaray yönetimi, liglere verilen milli aradan faydalanarak transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Fanatik'in haberine göre; sezona tek forvetle başlayan Galatasaray'ın devre arası için ilk hedefi yaz transfer döneminde de gündemde olan Anthony Modeste.
Birkaç gün içinde Çin kulübüyle temasa geçecek olan sarı kırmızılı yönetim, bonservis bedeli ödemek istemediği Modeste'in sözleşme durumu hakkında bilgi isteyecek.
Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sezon sonunda Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.
Günebakış Gazetesi'nde yer alan haberde Güneş'in sezon sonunda sözleşmesi bitince Beşiktaş'tan ayrılmasının beklendiği hatırlatılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Aralık ayındaki kongre sonrasında deneyimli teknik adamla temasa geçeceği belirtildi
Haberde Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'ı ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak düşündüğü kaydedildi.
Jan Oblak yol ayrımında!
Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Marca'nın haberine göre Sloven file bekçisi, hem takımın son dönemlerdeki performansından memnun değil, hem de 2021'de bitecek olan sözleşmesinin daha iyi şartlarla yenilenmemesinden ötürü mutsuz.
25 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Chelsea, Gary Cahill için tekliflere açık!
Maviler tecrübeli savunma oyuncusunu Ocak ayında takımdan göndermeyi planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea, Ocak ayı transfer döneminde Cahill'i kiralamaya sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz yaz döneminde yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
Bayern Münih'in hedefinde Jovic var!
Bavyera ekibi sezon sonunda Real Madrid'e dönecek olan James Rodriguez'in yerine Eintracht Frankfurt'un hücumcusu Luka Jovic'i kadroya katmayı planlıyor.
Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih, James Rodriguez için Real Madrid'e 42 milyon euro ödemek istemiyor.
Beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncunun yerine Eintracht Frankfurt'tan Sırp oyuncuyu kadroya katmanın planları yapılıyor.
Aaron Ramsey, Bayern Münih yolunda!
Arsenal'in tecrübeli orta saha oyuncusu Ramsey, sezon sonunda Bavyera ekibine katılmak istiyor.
Independent'ta yer alan habere göre Gallerli yıldız, sezon sonunda Arsenal ile bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
Bayern Münih ile görüşmelerde bulunan oyuncunun temsilcileri, Alman ekibiyle uzun süreli bir sözleşme yapabilmek için görüşmeleri sürdürüyor.
Marcelo takasta kullanılabilir!
Juventus ve Real Madrid arasında Alex Sandro - Marcelo takası gerçekleşebilir.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, Cristiano Ronaldo ile arası çok iyi olan Marcelo'yu takıma dahil etmek için seçenekleri masaya yatırıyor.
Real Madrid'e Alex Sandro ve Marcelo arasında takas gerçekleştirme teklifinde bulunmaya hazırlanan İtalyan ekibinin en büyük kozu, Cristiano Ronaldo olacak.
Inter ve Juventus, Rabiot ile ilgileniyor!
PSG'nin başarılı orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için Serie A'nın devleri kapışıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Inter, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Luka Modric'i kadrosuna katamayınca listesine Rabiot'u aldı.
Luka Modric'ten 10 yaş daha küçük olan Rabiot için Juventus'un da masaya oturması bekleniyor.
Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız orta sahanın bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Premier Lig devleri Cengiz için kapışıyor
Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Cengiz'i Ocak ayında Liverpool veya Manchester City'e yollayabilir.
Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yükselen bir performans grafiğine sahip olan Cengiz için Bayern Münih ve Arsenal'inde ilgileri bulunuyor.
Josep Maria Minguella: Barcelona, Mbappe'ye sıcak bakmadı
PSG ve Fransa Milli Takımı ile harikalar yaratan Kylian Mbappe, Barcelona'nın kapısından döndü.
Sport'a konuşan futbolcu menajeri Josep Maria Minguella, "5 Ağustos'ta Barcelona'ya Mbappe'yi teklif ettim. Bana geri dönüşte bulunmadılar. Şimdi önümüzdeki 10 yıllarına garantiye alacak bir süper yıldız adayını kaçırarak hata yaptıklarını anlıyorlardır." şeklinde konuştu.
Bu sezon PSG formasıyla 13 maça çıkan Mbappe, 13 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Inter, Salvio'ya kancayı taktı!
Inter, menajeriyle görüştüğü Salvio'nun transferi için hazırlıklara başladı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Inter, Benfica ile olan sözleşmesi Mayıs ayında sonlanacak 28 yaşındaki oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Arjantinli oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf eden Inter, sezon sonu itibarıyla mutlu sona ulaşmayı bekliyor.
Real Madrid, Neymar ve Mbappe için harekete geçti
FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olan PSG, yıldızlarından birini satmak zorunda kalabilir.
AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, PSG'nin UEFA'dan olası bir ceza alması halinde Neymar veya Mbappe için devreye girmeye hazırlanıyor.
Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Neymar, mor beyazlıların ilk hedefi olarak öne çıkıyor.
Pulisic, Chelsea'ye göz kırpıyor!
Christian Pulisic, önümüzdeki yaz Chelsea'nin yolunu tutabilir.
The Guardian'da yer alan habere göre, Liverpool ve Tottenham'ın da yakın ilgisine mahzar olan genç yıldıza Chelsea'nin ilgisi çok daha fazla.
İlginin farkında olan Pulisic yaptığı açıklamada, "İngiltere, Premier Lig futbola yeni başlayan her çocuğun hayalidir. Orada oynamamam için bir sebep göremiyorum." ifadelerini kullandı.
Fulham'da Ranieri dönemi
Leicester City ile rüya bir şampiyonluk yaşayan Claudio Ranieri yeniden Premier Lig'de.Peri masalının kahramanı, yeniden masallar diyarında! Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yapan Ranieri, Fulham'ın başına geçti.
Fenerbahçe, Salih Özcan'i takip ediyor
Kötü günler geçiren Fenerbahçe, Ocak ayında sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir.A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 2. Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Salih Özcan'ı takip ediyor. Orta sahada görev yapan Salih Özcan için izleme komitesi geniş bir rapor hazırlarken oyuncuyla ilgili transfer kararı Ocak ayında verilecek.
Wenger, Fulham'ı reddetti
Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Wenger'in kapısını çaldı ama Fransız teknik direktör teklifi geri çevirdi.
The Telegraph'in haberine göre Fulham, Ranieri ile anlaşmadan önce Fransız teknik direktörün kapısını çaldı ancak olumlu cevap alamadı.
Wenger'in teknik direktörlüğe geri dönmek istediği biliniyor. Bundesliga'da zor günler geçiren Bayern Münih, olası bir Niko Kovac ayrılığında takımın başına Fransız teknik adamı getirebilir.
Manchester United Mata, Herrera ve Young ile masaya oturacak
Kırmızı Şeytanlar, üç yıldızı ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester United, Juan Mata, Ander Herrera ve Ashley Young ile yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor.
Kırmızı Şeytanlar'da bu üç ismin yanı sıra Anthony Martial ve David de Gea'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Fulham'da Claudio Ranieri dönemi
Slavisa Jokanovic ile yollarını ayıran Fulham'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.
Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşında
Stuttgartlı gurbetçi oyuncu için iki takım transfer yarışına girdi.
Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Stuttgart'In 20 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrolarına katmak istiyor.
Galatasaray'a sürpriz golcü
Forvet krizine son vermek isteyen Galatasaray, Elmander'in önerdiği Aliou Badji için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre Sarı Kırmızılılar devre arasında forvete iki takviye yapacak. Galatasaray adına Kuzey ülkelerinde oyuncu izleyen Johan Elmander'in ilk keşfi Aliou Badji.
Elmander'in olumlu rapor verdiği Djurgarden forması giyen Senegallinin, Galatasaray'ın forvet sorununu bir nebze olsun çözmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta yedi isim yolcu
Siyah beyazlılar devre arasında kadrosunda byük bir revizyona gitmeyi planlıyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi devre arasında teklif gelmesi halinde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ı elden çıkartmaya hazır.
Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Adriano, Babel ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra beklentileri karşılayamayan Larin ve Vagner Love için de teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.
Fenerbahçe'den Koeman'a şartlı sözleşme
Sarı-lacivertli yönetim Hollandalı çalıştırıcı hakkındaki kararını devre arasında verecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, devre arasına kadar takımı çalıştıracak olan Erwin Koeman'ın geleceği ile ilgili kararını Ocak ayında verecek.
Koeman'ın devre arasına kadar performansını değerlendirecek olan yönetim, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması halinde sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme önerecek.
Elia'dan ayrılık sinyali
Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Feyenoord'a dönmek istediğini açıkladı.
Voetbal International Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Elia, Başakşehir forması ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Feyenoord'a geri dönemk istediğini söyledi.
Babel, Galatasaray ile anlaştı
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş ile yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamayacan Ryan Babel, Galatasaray ile el sıkıştı.
Barella için 40 milyon euro
Tottenham transferdeki sessizliğini Ocak ayında bozmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Spurs, Nicolo Barella için 40 milyon euro harcamaya hazır.
Mousa Dembele'nin sakatlığı nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Tottenham, Cagliari'nin 21 yaşındaki oyuncu ile bu bölgeyi doldurmayı planlıyor.
Skriniar Inter ile masaya oturuyor
İsmi Manchester United ile anılan oyuncu Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlıyor.
Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Karol Csonto, Skriniar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olsa da Inter ile yeni bir sözleşme için pazarlıklara başladıklarını söyledi.
Barcelona'nın da transfer gündeminde yer alan savunma oyuncunun Inter'de kalması bekleniyor.
Liverpool'un gözü Dembele'de
Anfield ekibi, Barcelona'Lı yıldız için transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, ara transferde Ousmane Dembele'yi transfer etmek için 98 milyon euro'yu gözden çıkarttı.
Jürgen Klopp, Ocak ayında hücum hattını bir isimle daha güçlendirmek istiyor; bunu gerçekleştirmek için de yeni bir transfer rekoru kırmaya hazır.
Barcelona'nın da geçtiğimiz yaz Dortmund'dan 156 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu elden çıkartmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.