CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Abdullah Avcı eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i istiyor

Chelsea, Barcelona'nın ve Atletico Madrid'in Willian için yaptığı teklifi reddetti.

Sky Sports, ve 'in, 'nin Brezilyalı yıldızı Willian için 35 milyon sterlin teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiğini bildirdi.

Chelsea'nin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satmak istemediği ve sözleşmeyi uzatmayı planladığı öne sürüldü.

2018-19 sezonunda Maviler ile toplamda 56 maça çıkan Willian, 8 gol atıp 14 asist yaptı.