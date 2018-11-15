CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Abdülkadir Ömür'ü Barcelona izliyor

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palaca, dört sezondur formalarını giyen Wilfried Zaha'nın bonservis bedelini 80 milyon pound olarak belirledi.

Daily Mail'ın haberine göre Premier Lig ekibi , Wilfried Zaha için gelecek olan 80 milyon pound'un altındaki teklifleri değerlendirmek istemiyor. Dört sezondur Londra ekibinin formasını giyen Fildişili oyuncu takımın en önemli isimlerinden biri durumunda. 26 yaşındaki oyuncu ile , , ve gibi kulüpler ilgileniyor.

Wilfried Zaha bu sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 8 gol atıp 8 de asist yaptı.