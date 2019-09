CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Abdoulay Diaby, Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, uzun süredir transferi için uğraştığı Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tottenhamtaraftarına veda etti. N'Koudou veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Spurs taraftarları, Bu harika kulüpten ayrılmamın vakti geldi. Her zaman kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ekibe ve takım arkadaşlarıma, sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Aynı zamanda her zaman arkamda olan ve beni destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyoum."

Dear Spurs fans,



It's now time for me to leave this great club that is .. pic.twitter.com/RD9Zl0AWF9