CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: 2 dünya devi Merih'in peşinde!

2 dünya devi Merih'in peşinde!
Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral için Ada basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Turkish Football adlı internet sitesinin genç savunmacıya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Manchester United ve Atletico Madrid kulüpleri Merih'in temsilcileriyle temasa geçti.
Haberde Juve'nin yetenekli stoperi başka bir İtalyan kulübüne geri alma opsiyonu olmadan satmayı düşünmediği için Milan'dan gelen teklifi de reddettiği aktarıldı.
Yeni Malatyaspor'da Coentrao bombası
Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Real Madrid'in eski yıldızı Fabio Coentrao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi maçları için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre Malatya ekibi, son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı siyahlı ekibin Portekizli yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.
Benfica'da yaptığı çıkışla ismini duyuran 31 yaşındaki futbolcu, 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
Trezeguet, Ada yolcusu
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oluyor.
Kasımpaşa, Mbaye Diage transferinin ardından bir kez daha yüksek bir bonservis gelirini kasasına koymaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Mısırlı yıldızı, 11 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmak üzere.
Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle toplam 38 maça çıkan yıldız futbolcu, 9 gol ve 10 asistle sezonu tamamladı.
Romelu Lukaku için 45 milyon euro!
Inter, Manchester United'ı ikna edebilmesi durumunda Romelu Lukaku için 45 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Antonio Conte'nin ısrarla takımına istediği Romelu Lukaku için Inter'in Manchester United'a 45 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü, 2017 yazında Everton'dan 85 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Zidane'dan Bale'e bir şans daha
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, The Independent'da yer alan habere göre Zinedine Zidane'ın Gareth Bale'e tekrar takımda yer vermeye başladığını söyledi.
Real Madrid, Galli oyuncu Gareth Bale'i henüz takımdan gönderemeyince tekrar takımda şans vermeye karar verdi.
Başkan Florentino Perez, teknik direktör Zidane'ın Bale'i takıma yeniden adapte etmeye çalıştığını belirtti.
Galatasaray, Falcao ile anlaştı
Forvet transferinde sessizliğini koruyan Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Galatasaray forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken önemli bir yıldızın sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşmaya vardı.
Yönetim Monaco'yu ikna ederse 33 yaşındaki golcü Galatasaray'ın yeni forveti olacak.
Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu kadrosuna kattı
2019 yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Atletico Madrid, Mario Hermoso ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminde bir çok oyuncuyu kadrosuna katan ve bazı isimlerle de yollarını ayıran Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon Espanyol forması giyen Mario Hermoso'yu kadrosuna kattı.
Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol savunmacı, Madrid ekibinin bu yaz yaptığı 8. transfer oldu.
Deniz için en istekli takım Galatasaray
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Deniz Türüç için en istekli takımın Galatasaray olduğunu söyledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 25 yaşındaki milli futbolcu Deniz Türüç'ün transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Avusturya kampında basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, Deniz'in transferi için en istekli takımın Galatasaray olduğunu söyledi. Gelecek planlaması için bu transferin bir an önce tamamlanmasını istediğini söyleyen Karaman; "Bu işin bir an önce bitmesi lazım. Ben de planlamamı ona göre yapacağım." şeklinde konuştu.
Bayern Münih, Brais Mendez'e yöneldi
Franck Ribery ve Arjen Robben ile yolları ayırdıktan sonra kadrosunda gençleşmeye giden Bayern Münih, rotayı Celta Vigo'dan Brais Mendez'e çevirdi.
Kadrosunda gençleşmeye giden Bayern Münih, Celta Vigo'nun 22 yaşındaki yıldızı Brais Mendez'e yöneldi.
Almanya'da yayın yapan Kicker'in haberine göre Bavyera ekibi Mendez'in 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Genç yıldız, altyapısından yetiştiği ve A takıma kadar yükseldiği Celta Vigo ile 50 La Liga maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistle mücadele etti.
Inter, Lukaku'dan vazgeçti
Gelecek sezon Mauro Icardi'yi kadroda düşünmeyen Inter, uzun süredir gündeminde olan Romelu Lukaku'nun transferinden vazgeçti.
Antonio Conte ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Serie A ekibi Inter, uzun süredir gündeminde olan Romelu Lukaku transferinden vazgeçti.
La Gazetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, yüksek maliyeti nedeniyle Romelu Lukaku transferinden vazgeçti.
Lukaku transferinin olmamasıyla diğer seçeneklere yönelen Inter'in şimdiki hedefi ise PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani.
Lo Celso transferi Fekir'e bağlı
Real Betis, Nabil Fekir'in transferini bitirmesi halinde Lo Celso'nun Tottenham'a gitmesine izin verecek.
Orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışamalarını sürdüren Tottenham, Real Betis'de yeniden çıkışa geçen Giovani Lo Celso'yu kadrosuna katmak istiyor.
Express'in haberine göre La Liga ekibi Real Betis, Nabil Fekir'i kadrosuna katarsa Arjantinli yıldız Lo Celso'nun Tottenham'a transferine yeşil ışık yakacak.
Sampdoria, Trezeguet'in peşinde
Trezeguet için Kasımpaşa'ya teklifini sunan Serie A ekibi Sampdoria, kısa süre içerisinde transfere netlik kazandırmak istiyor.
Serie A ekiplerinden Sampdoria, Kasımpaşa ile gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Trezeguet ile ilgileniyor.
Tutto Mercato Web'in haberine göre Sampdoria, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun kadrosunda görmek istediği Trezeguet için takımı Kasımpaşa'ya 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.
İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Mısırlı futbolcunun transferini netleştirmek istediği öğrenildi.
Schalke, Cenk Tosun için harekete geçti
Alman ekibi Schalke 04, geçtiğimiz sezon Everton'da istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun için harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a talip çıktı.
NSNO'da yer alan habere göre Alman ekibi Schalke, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Almanya'da doğan ve futbola burada başlayan 28 yaşındaki oyuncunun Schalke 04'e transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirildi.
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf'un kafasında Avrupa var
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, uzun zamandır Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşinde.
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Yusuf'un kafasında Avrupa var. Bir sene daha bekle dedim ancak gitmek istediğini ısrarla söyledi. Sadece Lille'den teklif geldi fakat bu teklif beklentimizi karşılamadı. Transfer şu anda askıda" ifadelerini kullandı.
2018-19 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
De Rossi'nin bir sonraki durağı Boca Juniors olacak
Roma'nın ikon oyuncularından Daniele De Rossi, Boca Juniors ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Marca'nın haberine göre eski takım arkadaşı Nicolas Burdisso'nun futbol direktörü olduğu Boca Juniors'a gitmek istediğini belirten De Rossi "Boca Juniors'ta forma giymeden kariyerimi bitirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Daniele De Rossi, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kieran Trippier, Atletico Madrid'e doğru
Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın sağ beki Kieran Tripper, gelecek sezon Atletico Madrid formasını giymeye çok yaklaştı.
BBC Sport'un haberine göre Tottenham'da beklentilerin altında bir performans sergileyen ve İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden Trippier, 22 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olacak.
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maça çıkan Trippier, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Milan'da hedef Eric Bailly
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, stoper bölgesinde Alessio Romagnoli'nin partnerini arıyor.
The Daily Mail'in haberine göre Liverpool'un Hırvat oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna katmak isteyen Milan, fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle transferden vazgeçti.
Milan, bu gelişmenin üzerine bir başka Premier Lig ekibi olan Manchester United'ın 25 yaşındaki stoperi Eric Bailly'ye yöneldi. İngiliz kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Bailly'nin transfer edilmesi için çalışmalar başladı.
Eric Bailly, geçtiğimiz sezon Manchester United ile 18 maça çıktı.
Everton, Mandzukic'i bekliyor
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Everton, gözünü Mario Mandzukic'e dikti.
The Telegraph'ın haberine göre Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Hırvat golcüyü gelecek sezon için planlarına dahil etmezse Premier Lig ekibi devreye girmeye hazırlanıyor.
Everton teknik direktörü Marco Silva, 33 yaşındaki oyuncunun hücum hattına gerekli katkıyı verebileceğine inanıyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 resmi maça çıkan Mandzukic, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'tan bir transfer daha...
Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Fiorentina'nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu renklerine bağlamak üzere.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Beşiktaş, İtalyan kulübüyle 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.
Haberde 28 yaşındaki oyuncuya da bir sezon için 700 bin euro ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan TRT Spor'un geçtiği bilgiye göre Beşiktaş oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Fiorentina'ya 500 bin euro ödeyecek. 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacak olan Beşiktaş, Vitor Hugo'ya yıllık 1.5 milyon euro verecek.
Neymar için Coutinho, Rakitic ve 40 milyon euro...
Barcelona'nın Neymar için PSG'ye yaptığı son teklifin de geri çevrildiği öne sürüldü.
L'Equipe'in haberine göre Katalan devi, eski yıldızı için PSG'ye Philippe Coutinho, Ivan Rakitic artı 40 milyon euro tekllif etti ancak bu öneri de kabul görmedi.
Haberde Ousmane Dembele'nin de takasa dahil olabileceği ancak oyuncunun Barcelona'dan ayrılmak istemediğine de değinildi.
Jean Michel Seri, adım adım Galatasaray'a...
Galatasaray'ın Fulham forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılılar, Fulham'a yaptığı kiralama bedeli teklifini 1.5 milyon euro'dan 1.7 milyon euro'ya yükseltti.
Haberde Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncuyla bir sezon için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Başakşehir'de gündem Mehmet Topal
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın transferini gündemine aldığı konuşuluyor.
Fanatik'in haberine göre Medipol Başakşehir yetkilileri, 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temaslara başladı.
Everton Chives, Arsenal'e çok yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal'in Everton Chives için Gremio ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fox Sports Brezilya'nın haberine göre İngiliz devi, Everton transferi için 40 milyon euro ödemeyi kabul etti.
Haberde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atmasının beklendiği belirtildi.
Gaston Campi, Trabzon'a geldi
Trabzonspor, Estudiantes forması giyen savunma oyuncusu Gaston Campi'nin transferini bitirmek üzere.
Arjantinli oyuncu, saat 05:00 sıralarında Trabzon'a geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.
Bordo mavili kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra transferi resmen duyurması bekleniyor.
De Ligt, Torino'ya yak bastı
Juventus'un bir süredir peşinde olduğu Ajax'ın genç stoperi Matthijs De Ligt, İtalyan kulübüne olan transferi için Torino'ya geldi.
19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Juventus'lu yapan imzayı atması bekleniyor. De Ligt, Merih Demiral ile de takım arkadaşı olacak.
ECCOLO! 😃 pic.twitter.com/Gznvp9WhQ3— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2019
Gökhan Töre resmen Yeni Malatyaspor'da
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.
Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin @Gokhan_Tore7 💪— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 16, 2019
Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.💪#YenidenBirEfsane 👊 pic.twitter.com/mQCqCc2Pry
Beşiktaş cephesinden Burak Yılmaz açıklaması
Bir süredir Serie A'nın yeni takımlarından olan Lecce tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.
Siyah-beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, Burak'ın transferi konusunda DHA' ya yaptığı açıklamalarda, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Ya Fenerbahçe, ya Galatasaray...
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Deniz Türüç için en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiğini belirten Erol Bedir, iki kulübün de gerek başkanlarının gerekse teknik direktörlerinin Deniz'i çok istediğini söyledi.
Başkan Bedir, milli futbolcunun kendisine değer verecek, ikinci planda tutmayacak takımı seçmek istediğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü; "Kayserispor'a önemli hizmetler yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii ekonomik olarak bir beklentimiz var. Ancak aradaki bonservis farklarına çok fazla bakmadan Deniz nereye gitmek isterse oraya göndereceğiz." dedi.
De Laurentiis, Eljif transferini açıkladı!
Napoli, uzun süredir büyük uğraş verdiği Eljif Elmas transferinde sona çok yakın. Fenerbahçe ile bonserviste anlaşan Serie A ekibi, Makedon oyuncuyu İtalya'ya getirmeye hazırlanıyor.
İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, TV Luna'ya verdiği demeçte Makedon oyuncunun hafta arasında takıma katılacağını ifade etti.
Kendisine yöneltilen "Marko Rog ayrılacak ve yerine Eljif Elmas gelecek doğru mu?" sorusuna "Evet doğru!" diye cevap veren De Laurentiis, Eljif'in kadroya katılmasının an meselesi olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den Michy Batshuayi bombası
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, forvet hattını Michy Batshuayi ile güçlendirmek istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye dikti.
Takvim'in haberine göre İngiltere'de iyi ilişkileri olan Damien Comolli, Belçikalı golcüyü kadroya katmak için harekete geçecek. 25 yaşındaki forvet, İngiltere'de transfer döneminin kapandığı 8 Ağustos tarihine kadar takımdan ayrılmazsa Fenerbahçe devreye girerek oyuncuyu kiralayacak.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'da kiralık olarak geçiren Batshuayi, görev aldığı 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Burak Yılmaz için flaş iddia!
Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılarak Lecce'ye transfer olmak istediği öne sürüldü.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Burak, kesin olarak Lecce'ye transfer olmaya karar vermiş durumda.
Burak'ın siyah beyazlı ekibe transfer olduğu Ocak ayından bu yana herhangi bir ödeme alamadığı ve kulüpten yaklaşık 2 milyon euro'luk alacağı olduğu belirtilirken, oyuncunun iki haftadır yönetime sözleşmesinin feshedilmesi için talepte bulunduğu, bu talebin karşılanmaması halinde ise konunun FIFA'ya taşınabileceği kaydedildi.
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Galatasaray'dan Samatta hamlesi
Belçika basını, Galatasaray'ın Genk forması giyen Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Het Laatste Nieuws sitesinde yer alan habere göre Galatasaraylı yöneticiler, 26 yaşındaki forvetin transferini görüşmek için Belçika'ya gitti. Genk'in golcü futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.
Yıldız oyuncunun adı daha önce Leicester City, Aston Villa, Burnley ve Watford ile anılmıştı. Samatta'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
Barcelona, Junior Firpo için yeniden devrede
Barcelona'nın Real Betis forması giyen sol bek oyuncusu Junior Firpo'nun transferini yeniden gündemine aldığı belirtildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Jordi Alba'ya alternatif arayışında olan Katalan devi, Firpo'nun transferi için genç savunma oyuncusu Juan Miranda'yı takasta kullanmayı planlıyor.
Haberde Barcelona'nın Junior Firpo için yaptığı ilk girişimlerin Real Betis'in 30 milyon euro talep etmesi üzerine olumsuz sonuçlandığı da hatırlatıldı.
Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede bir süredir gündemde olan Ljubomir Fejsa'nın transferini istemediğini söylediği belirtildi.
Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde Comolli'nin Yanal'a oyuncunun sık sık sakatlık yaşadığını hatırlattığı ve transfer listesinden çıkarılabileceğini iletmesi üzerine deneyimli teknik adamın risk almak istemeyerek bu transferi gündemden çıkardığı kaydedildi.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için Luiz Gustavo'ya yöneldiği, Brezilyalı oyuncunun alternatifi olarak ise Mahmut Tekdemir'in belirlendiği öne sürüldü.
Eljif Elmas'ta sona doğru! Bonservis bedeli...
Napoli'nin Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı konuşuluyor.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre kulüpler bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı ve taraflar arasında ödeme planı görüşülüyor.
Haberde kulüpler arasındaki anlaşmanın Salı günü tamamlanabileceği de kaydedildi.
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde de Napoli'nin Marko Rog'u 20 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a satmak üzere olduğu ve bu transferden elde edilecek gelirle Eljif'i kadrosuna katacağı belirtildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Napoli ile Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun transferi için 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Beşiktaş, Vitor Hugo'yu bitiriyor
Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı.
Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon euro kazanacak.