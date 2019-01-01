CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: 2 dünya devi Merih'in peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Real Madrid'in eski yıldızı Fabio Coentrao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA maçları için kadrosunu güçlendirmeye devam eden , dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre Malatya ekibi, son olarak Ligi ekiplerinden Rio Ave forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı siyahlı ekibin Portekizli yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

'da yaptığı çıkışla ismini duyuran 31 yaşındaki futbolcu, 30 milyon euro karşılığında 'e transfer olmuştu.