CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Vincent Aboubakar, Galatasaray yolunda

Uzun süredir Manchester United ile adı geçen Harry Maguire transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Leicester Cityli stoper Harry Maguire, iddialara göre 'de sağlık kontrolüne girecek.

Manchester Evening News'ta yer alan habere göre City, Maguire transferinde United'ı geride bırakarak oyuncu ile anlaşma sağladı ve geriye yalnızca kulübünü ikna etmek kaldı.

