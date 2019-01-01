CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Milan, Theo Hernandez'i kadrosuna katıyor

Bayern Münih Dembele'ye talip
Ribery ve Robben ile yollarını ayıran Bayern Münih, Barcelona'da beklentilerin altına dakalan Ousmane Dembele'yi gündemine aldı.
Neymar ve Griezmann'yı transfer etmek isteyen katalan kulübü, Dembele ile yollaını ayırıp transfere kaynak ayırmayı amaçlıyor.
Hernandez, Milan için sağlık kontrolünden geçecek
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid'den Milan'a geçmeye hazırlanıyor.
Real Madrid'in 21 yaşındaki sol beki Theo Hernandez, Milan'a transfer olmak üzere.
Fransız oyuncu, Pazartesi akşamı ve Salı günü Milano'da sağlık kontrollerinden geçecek.
Bayer Leverkusen ve Napoli'nin de ilgilendiği Hernandez'in 20 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olması bekleniyor.
Barcelona, Ricardo Rodriguez'in peşinde
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Barcelona, Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez ile ilgileniyor.
Barcelona, sol bek pozisyonunda Jordi Alba'ya alternatif arıyor.
La Repubblica'nın haberine göre Katalan ekibi, Milan'ın 26 yaşındaki İsviçreli oyuncusunu 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.
Rodriguez, Temmuz 2017'de transfer olduğu Milan'da toplam 88 karşılaşmada görev aldı.
Galatasaray'da Aboubakar'ın alternatifi Khouma Babacar
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Vincent Aboubakar'ın alternatifi olarak belirlenen isim Khouma Babacar.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listenin başına Porto'dan Vincent Aboubakar'ı aldı.
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcü ve kulübü Porto'dan bu hafta içerisinde olumlu bir haber alamazsa Khouma Babacar için girişimlere başlayacak.
Gonzalo Higuain, Chelsea'den ayrılıyor
Chelsea'nin Juventus'tan kiraladığı Gonzalo Higuain, İtalya'ya geri dönüyor.
Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralanan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott'ın takımdan ayrıldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de gündem Luiz Gustavo
Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için girişimlere başladı.
Mehmet Topal'ın ayrılmasından sonra orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya takımında oynayan Luiz Gustavo ile ilgileniyor.
Fotomaç'ın haberine göre Sportif Direktör Comolli, Fransa'ya giderek 31 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına kiralamak için Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de ibre Skhodran Mustafi'ye döndü
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Skhodran Mustafi'yi gündeme aldığı iddia edildi.
Martin Skrtel'le anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'de gözden düşen Skhodran Mustafi'yi gündemine aldı.
Akşam'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Alman savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. (Akşam)
Galatasaray'ın Aboubakar stratejisi
Galatasaray, Aboubakar için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullanmak istiyor.
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da listenin başında Porto forması giyen Vincent Aboubakar bulunuyor.
Akşam'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için Portekiz ekibine 3 milyon euro kiralama ücreti ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak 7 milyon euro önerdi.
27 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
Emre Belözoğlu imzayı atıyor
2015-16 sezonu başında Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşan 38 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Haberde Emre'nin bu akşam yapılacak olan antrenmana da katılacağı kaydedildi.
Inter, Godin'i açıkladı
Inter, Diego Godin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
2010 yılından bu yana formasını terlettiği Atletico Madrid'le yeni bir kontrat yapmayarak serbest kalan Godin, tercihini Inter'den yana kullandı.
33 yaşındaki Uruguaylı stoper, Antonio Conte yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Inter ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Tottenham, Ndombele'de sona yaklaştı
Tottenham, 22 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele transferi için kulübü Olympique Lyon ile anlaşma sağladı.
L’Équipe muhabiri Hugo Delom'un haberine göre Lyon ve Tottenham, Ndombele transferi konusunda 72 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Tottenham, oyuncu ile henüz bire bir anlaşma sağlayamadı.
Tottenham yöneticisi Daniel Levy ile Lyon Başkanı Aulas'ın bir araya gelerek transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği belirtildi. Kulüpler el sıkışsa da son sözü Ndombele söyleyecek.
2017'de SC Amiens'ten Lyon'a kiralanan Fransız orta saha, 2018'de 8 milyon euro'ya transferini tamamladı. Lyon formasıyla 96 maça çıkan Ndombele, 4 gol 16 asistlik katkı sağladı.
Pogba giderse Eriksen gelecek
Manchester United, Paul Pogba'nın takımdan ayrılması durumunda Christian Eriksen'e yönelecek.
Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Evening Standard'ın haberine göre 1 Temmuz Pazartesi günü Paul Pogba ile bir araya gelerek oyuncunun geleceği hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.
Real Madrid'e gitmesi gündemde olan Fransız yıldızın yerine gelecek ismin ise Christian Eriksen olduğu öne sürüldü.
Manchester United'ın Tottenhamlı futbolcu için 75 milyon sterlin'i gözden çıkaracağı belirtildi.
Kostas Manolas Napoli'de
John Obi Mikel resmen Trabzonspor'da!
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Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) June 30, 2019
Detaylar 👉 https://t.co/Wfqj6shOzC pic.twitter.com/dW3jXVhguM
Denis Suarez Celta Vigo'da!
Barcelona'nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.
Barcelona ve Celta Vigo, Denis Suarez'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galiçya ekibi, Suarez için Barcelona'ya ek ücretlerle birlikte toplamda 16 milyon euro (12.9 milyon + 3.1 milyon) ödeyecek. Suarez, 2010'da Celta Vigo altyapısından U19 takımına yükselmiş, 2011'de Manchester City'e gitmişti.
Katalan ekibi, 6 senedir kadrosunda bulunan İspanyol futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edip başarılar diledi.
2013'te Manchester City U23 takımından Barcelona B Takımı'na gelen Suarez, sırasıyla önce Sevilla'ya sonra da Villareal'e kiralandı. 2016'dan 2019'a kadar Barcelona'da top koşturan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'e kiralık olarak gönderildi.
Barcelona formasıyla 71 maça çıkan Suarez, 8 gol 11 asistlik katkı sağlarken Arsenal'de geçirdiği sürede ise yalnızca 6 kez sahaya çıkabildi.
Manchester United, Lukaku'nun alternatifini buldu
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'nun Inter'e transfer olması bekleniyor.
La Colina de Nervion'un haberine göre Lukaku'nın olası transferini düşünen Manchester United, 40 milyon euro karşılığında Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Brahimi, Arsenal'e çok yakın!
Porto ile olan sözleşmesi sona eren başarılı kanat oyuncusu Yacine Brahimi'nin Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi.
Cezayir basınından La Gazette du Fennec'in haberine göre Brahimi, Arsenal'in yaptığı yıllık 4 milyon euro'luk teklifi büyük ölçüde kabul etti.
Haberde Brahimi'nin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan aldıkları teklifleri ise geri çevirdiği, transferin Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesiyle birlikte resmiyet kazanabileceği de kaydedildi.
Malcom transferi Neymar'a bağlı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal, Barcelona'nın genç Brezilyalı oyuncusu Malcom'u kadrosuna katmak istiyor.
AS'ın haberine göre İspanya La Liga'daki yabancı sınırı sebebiyle eğer Katalan ekip, Neymar transferinde mutlu sona ulaşırsa, Malcom'un takımdan ayrılmasına izin verecek.
Malcom, Borussia Dortmund'a gitmek istese de, Barcelona daha çok para kazanmak adına oyuncuyu Premier Lig kulüplerinden birine göndermeyi uygun buluyor.
2018-19 sezonunda 24 resmi maça çıkan Malcom, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İtalyan basınından sürpriz Kolarov iddiası!
Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu konuşulan Roma'nın deneyimli yıldızı Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Kolarov'u takımda kalmaya ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde Fenerbahçe ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun Roma'da kalmaya sıcak bakmaya başladığı ve yönetime birkaç hafta içinde son kararını vereceğini ilettiği kaydedildi.
Fejsa adım adım Fenerbahçe'ye
Sarı lacivertliler, Benfica'nın Sırp orta sahasıyla anlaşma sağlamaya çok yakın.
Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin gündemini bir süredir meşgul eden Ljubomir Fejsa için önemli bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe ile Sırp orta sahanın anlaşmaya çok yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde transferin açıklanabileceğini ifade etti.
Haberde, Benfica'nın 3 milyon euro civarında bir bonservis elde etmesinin beklendiği belirtildi.
Dorukhan Toköz'ün İtalyan talipleri çoğalıyor
Inter'in ilgilendliği belirtilen Dorukhan Toköz için Lazio'nun da devrede olduğu ifade edildi.
Beşiktaş ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Dorukhan Toköz hakkında çıkan transfer dedikoduları sona ermiyor.
Inter'in yakın takibinde olduğu belirtilen Dorukhan için yeni bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lazio, takımdan ayrılması beklenen Milan Badelj'nin alternatifi olarak Dorukhan'ı belirledi.
23 yaşındaki oyuncu, 2018/19 sezonunda 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Trabzonspor, Hüseyin Bulut'un peşinde
Bordo mavililer, Borussia Dortmund'lu genç oyuncuyla ilgileniyor.
Transferde genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen Trabzonspor, rotasını Hüseyin Bulut'a çevirdi.
Sabah'ın haberine göre, daha önce 6 genç oyuncunun transferini açıklayan bordo mavililer, Borussia Dortmund'la kurduğu ilk temaslardan olumlu sonuç alamadı.
20 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından beri Alman ekibinin alt yaş gruplarında forma giyiyor.
Başakşehir ve Beşiktaş, Azubuike için yarışıyor
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oalarak Çaykur Rizespor forması giyen Azubuike ile Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ilgileniyor.
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
beIN Sports'un haberine göre, bonservisi Mısır'ın Pyramids takımında bulunan 22 yaşındaki Nijeryalı'nın Okan Buruk faktörüyle Medipol Başakşehir'e daha yakın olduğu belirtildi.
Inter'den Dorukhan Toköz teklifi
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz'e son olarak İtalyan devi Inter talip oldu.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performanstan sonra Dorukhan'ın talipleri bir bir artıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz için Inter devreye girdi. Teknik direktör Antonio Conte'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Dorukhan için İtalyan ekibinin 12 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Başkan Fikret Orman ve yönetim, milli futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.
Fernando Reges, Sevilla yolunda
Galatasaray'da Fernando tehlikesi yaşanıyor.
Ever Banega için Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Brezilyalı yıldızı Fernando'yu kaybetme tehlikesi yaşıyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Fernando'nun, Sevilla ile her konuda anlaştığı ve gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdiği öğrenildi. Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasının ardından sarı kırmızılıların bu kulüpten transfer etmek istediği Ever Banega için takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
Stoch yeniden PAOK'ta
Geçmişte Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch, eski takımı PAOK'a geri döndü.
Geçtiğimiz iki sezonu Slavia Prag'da geçiren 29 yaşındaki Miroslav Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği PAOK ile sözleşme imzaladı.
Çekya ekiplerinden Slavia Prag formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 49 karşılaşmada görev alan Slovak futbolcu sezonu 14 gol ve 13 asistle tamamladı.
Moise Kean sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un genç yıldızı Moise Kean'in peşinde.
Sabah Spor'dan Uğur Çem'in haberine göre Galatasaray, Juventus formasıyla sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen 19 yaşındaki Moise Kean için girişimlere başladı. Galatasaray yönetimi, yıllık ücreti 550 bin euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçerken oyuncuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. Fildişi Sahili asıllı Kean'in Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.
Onyekuru ile devam
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer için oyuncu satışı yapması gereken Galatasaray, Henry Onyekuru'yu bir yıl daha kiralamak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, bonservisi Everton'da bulunan 22 yaşındaki Nijeryalı'nın kulübü, oyuncunun bir yıl daha Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor. Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği genç yıldız için Galatasaray ve Everton kulüpleri önümüzdeki hafta içerisinde görüşerek transfere noktayı koyacak.
Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 Süper Lig karşılaşmasında attığı 14 golün yanı sıra 5 de asist yapmıştı.
Fenerbahçe'de Lucas Lima harekatı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıradaki hedef Palmeiras forması giyen Lucas Lima.
Sabah'ın haberine göre, Alex de Souza aracılığıyla oyuncuyla teması kuran Fenerbahçe yönetimi, Palmeiras'a taksitlerle 8 milyon euro ödemeyi önerdi. Brezilya ekibi Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakarken şu an için transferin önündeki tek engel Lima'nın alacağı yıllık ücret. 28 yaşındaki Brezilyalı sarı lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro talep ederken Fenerbahçe'nin teklifi ise 2.5 milyon euro.
Juventus, Luca Pellegrini transferini bitiriyor
Juventus'un kadrosuna katmak üzere olduğu Luca Pellegrini, sağlık kontrolünden geçmek için Juventus tesislerine geldi.
Bonservisi Roma'da bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Cagliari'de kiralık olarak geçiren Luca Pellegrini, Juventus'a transfer olmak üzere.
Juventus Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulüp tesislerine geldiği duyuruldu.
Chelsea, Kovavic'i 'ağzından' kaçırdı
Chelsea, resmi cep telefonu uygulamasında paylaştığı bir röportaj ile Mateo Kovacic transferini duyurdu.
Chelsea, 'The 5th Stand App' adlı resmi telefon uygulamasında yayınladığı röportaj ile Real Madrid'ten kiraladığı Kovacic'in transferini sızdırdı.
Daily Mail, bu röportajın yanlışlıkla yayınlandığını belirtti. 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, röportajda şunları dile getiriyor:
"Chelsea'ye kiralık olarak gelmek harika bir histi. Şimdi de kalıcı olarak geldim. Chelsea, çok iyi takım arkadaşlarının olduğu ve güzel bir futbol oynanan fantastik bir kulüp. Burada kalmaktan dolayı mutluyum. Chelsea'nin bir oyuncusu olmaktan ötürü gurur duyuyorum."
Jacob Bruun Larsen savaşı
Arsenal ve Liverpool'un ardından Manchester United da Jacob Bruun Larsen için devreye girdi.
Premier Lig'in dev ekipleri, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jacob Bruun Larsen'i kadrosuna katabilmek için mücadele içine girdi.
The Sun'da yer alan habere göre rakipleri Arsenal ve Liverpool'u saf dışı bırakmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, genç Danimarkalı için 15 milyon sterlin ödemeye hazır.
Larsen'i Borussia Dortmund'a transfer eden isim de o zamanlar takımı çalıştıran şimdiki Liverpool hocası Jürgen Klopp'tu.
Mane karşılığında Asensio
Real Madrid, Sadio Mane karşılığında Liverpool'a Marco Asensio'yu önerdi.
Real Madrid, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Senegalli sol kanat oyuncusu Sadio Mane için yeni bir adım atıyor.
Daily Express'in haberine göre takımın 23 yaşındaki İspanyol oyuncusu Marco Asensio'yu Liverpool'a öneren Real Madrid, karşılığnda 27 yaşındaki Mane'yi renklerine bağlamak istiyor.
Mane, Liverpool formasıyla çıktığı 123 maçta 59 gol 22 asistlik katkı sağlarken Marco Asensio ise Real Madrid'te çıktığı 135 maçta 27 gol atıp 17 asist yaptı.
Timothy Weah resmen Lille'de
Ligue 1 ekiplerinden Lille, PSG forması giyen genç forvet oyuncusu Timothy Weah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada 19 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
🔴 WEAH EST LILLOIS !— LOSC (@losclive) June 29, 2019
Lire le communiqué ➡ https://t.co/E3pVAypevC pic.twitter.com/tai3StKcnZ
Mehmet Topal yerine Luiz Gustavo!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdan ayrılan Mehmet Topal'ın yerine Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu gündemine aldı.
Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmek üzere Fransa'ya gitti.
Tottenham, Eriksen'i Real Madrid'e önerdi!
Tottenham yönetiminin, takımın başarılı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i Real Madrid'e önerdiği öne sürüldü.
Marca'nın haberine göre Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Genel Menajeri Jose Angel Sanchez ile temasa geçerek Eriksen transferinin detaylarını görüştü.
İtalyan medyasından flaş iddia! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva ile yakından ilgileniyor.
Haberde Milan'ın bir türlü bekleneni veremeyen Andre Silva'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı, ancak oyuncunun takımda kalarak yeni teknik direktör Marco Giampaolo'nun gözüne girmek istediği kaydedildi.
Andre Silva, geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirmiş ve 40 resmi maçta 11 gole imza atmıştı.
Galatasaray 12 milyon euro'yu reddetti
Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaraylı Marcao için harekete geçti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Atalanta, Marcao için sarı kırmızılılara 12 milyon euro teklif etti.
Ancak teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun kalması yönünde rapor verdi.
Atalanta önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek.
Mehmet Topal Başakşehir yolunda
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, transferde önceliğinin yurt dışı olduğunu açıklamıştı.
Deneyimli oyuncuya yurt içinde ise birçok talip var. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, şartlar uygun olduğu takdirde Mehmet Topal'a teklif götürebileceklerini söyledi.
Son iddia ise Başakşehir için geldi. Okan Buruk ile yeni bir yapılanmaya giden ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Başakşehir'in tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.
Beşiktaş Narsingh'i kadrosuna katmak üzere
Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arkasında kalan Beşiktaş'ta Luciano Narsingh'in adı öne çıkmaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlılar, kanat bölgesi için gündeme aldığı isimlerden birisi olan Luciano Narsingh'i kadrosuna katmak üzere.
Swansea City ile sözleşmesi yarın itibarıyla sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların karşılıklı el sıkıştığı öğrenildi.
Luuk de Jong Sevilla yolcusu
PSV Eindhoven'ın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong, Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Endülüs ekibi, Luuk De Jong için 12,5 milyon euro ödemeyi kabul etti. İmzalar Pazartesi atılacak.
PSV Eindhoven ile geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Manchester United, Rakitic'in peşinde
Paul Pogba'nın takımdan ayrılması konusunda endişeli olan Ole Gunnar Solskjaer, Ivan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Sport'un haberine göre Hırvat oyuncu için 35 milyon euro öneren Manchester United, Barcelona'yı ikna edemedi.
Katalan ekip, 50 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıkladı.
Chelsea'den Morata hamlesi
Chelsea, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı geri çağırmak istiyor.
The Daily Telegraph'ın haberine göre transfer yasağı sebebiyle zor günler geçiren Chelsea, Atletico Madrid ile 1 yıllık daha kiralık kontrat bulunan Alvaro Morata'dan yararlanmayı planlıyor.
Eğer İspanyol ekip, oyuncunun sözleşmesindeki 50 milyon poundluk satın alma opsiyonunu kullanmayı seçmezse, Alvaro Morata önümüzdeki sezon Chelsea forması giyecek.
Joao Felix transferine 126 milyon euro harcayan Atletico Madrid'in, Morata için bu miktarı ödemesi mümkün gözükmüyor.
Barcelona'nın hedefinde Ianis Hagi var
U21 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Romanya'nın en etkili isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Barcelona'nın radarına girdi.
Gazeta Sporturilor'un haberine göre Katalan ekip, genç oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.
Juventus, Rabiot ile anlaştı
Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilememe kararı alan Adrien Rabiot, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.
Fransız oyuncu Juventus'tan yıllık 7 milyon euro ücret alacak.
Inter, Lukaku için çalışmalarını sürdürüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak adına Manchester United'a sunacağı teklifi artırmak amacıyla, Joao Mario ve Dalbert'i satmak istiyor.
The Sun'ın haberine göre Joao Mario'yu Monaco'ya, Dalbert'i ise Lyon'a göndermek isteyen Inter, bu iki oyuncudan toplam 40 milyon pound gelir elde etmek istiyor.
Bu transferler gerçekleşirse, İtalyan ekip Romelu Lukaku için 75 milyon poundluk bir teklifte bulunacak.
Griezmann transferinde pürüzler giderildi
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Antoine Griezmann, Barcelona yönetimi ile görüşme yaptı.
Daily Mail'in haberine göre Katalan ekip, Griezmann ile şartlarda anlaştı.
Fransız oyuncu yıllık 17 milyon euro kazanacak