CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Arjantinli yıldızı kadrosuna katıyor

, 'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Oyuncunun serbest kalma maddesi, işleri kolaylaştırıyor.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Kenan Karaman'ı renklerine bağlamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, sarı-kırmızılı yönetim için kolaylık sağlıyor.

Fatih Terim ve ekibinin, son olarak A Milli Takım'ın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkan Kenan hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise hem forvet hem de sol kanat mevkinde oynayabilen Kenan için serbest kalma bedeli olan 2 milyon euro'yu gözden çıkarabileği ifade edildi.