CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istiyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Josef de Souza misillemesi
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Galatasaray da sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gündemine aldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'ya tekrar Türkiye yolu göründü.
GloboEsporte.com' un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle satılan Josef, Galatasaray'ın radarında.
Yüksek maliyetine rağmen transferde geri atmayan sarı kırmızılılar Al Ahli'ye yeni bir teklifle gidecek.
Brezilyalı oyuncuya şubat ayında Vasco de Gama da kiralama teklifinde bulunmuş ancak Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmemişti.
Beşiktaş'tan ayrılan Tolga Zengin, Galatasaray'a önerildi
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan kaleci Tolga Zengin'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’a Beşiktaş’ın eski kaptanı Tolga Zengin teklif edildi.
Hürriyet' te yer alan habere göre Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin transferi menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübün gündemine getirildi.
Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada transfere çekimser yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.
Federasyonun Riva tesislerinde özel antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Tolga, bir süredir kulüp arayışını ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'tan Çağlar Söyüncü hamlesi
Beşiktaş'ın Leicester City'ye Çağlar Söyüncü bir yıllığına kiralamak için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü oldu.
Onefootball' da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç stoperi kiralamak için Leicester City ile temasa geçti.Haberde Çağlar'ın da daha fazla forma şansı bulmak ve kendini geliştirmek için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Eljif Elmas, Napoli'ye çok yakın
Transfer döneminde adı uzun süredir Napoli ile anılan Eljif Elmas'ın, İtalyan ekibine transferinin tamamlanmak üzere olduğu iddia edildi.
Sky Sport'un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, genç yıldızın Napoli'ye transferinin tamamlanmak üzere olduğunu öne sürdü.
19 yaşındaki Makedon yıldız, 2017 yazında 180 bin euro bonservis bedeli karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Roma, Alderweireld'in peşinde
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Roma, Toby Alderweireld için girişimlere başladı.
Savunmasının önemli isimlerinden Manolas'ı Napoli'ye gönderen Roma, Yunan yıldızın yerini Toby Alderweireld ile doldurmayı düşünüyor.
Sky Italy'nin haberine göre Roma yetkilileri, oyuncuyu 27 milyon euro serbest kalma bedelinden daha düşük bir miktara kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibi temsilcileri, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Belçikalı yıldız için Tottenham'ın başkan Daniel Levy ile yeniden bir araya gelecek.
James Rodriguez için Atletico sürprizi
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan James Rodriguez için son olarak Atletico Madrid devreye girdi.
Bayern Münih'teki iki yıllık kiralık süresinin bitmesinin ardından Real Madrid'e geri dönen James Rodriguez ile başta Napoli olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği öne sürülüyordu.
El Larguero' de yer alan habere göre Antoine Griezmann'ı kaybeden Atletico Madrid, James Rodriguez'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Son iki yılda kiralık olarak mücadele ettiği Bayern Münih formasıyla toplam 67 maça çıkan 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız 15 gol ve 20 asistle üretti.
Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istiyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sarı kırmızılı ekibe geri dönmek istiyor.
Arda Turan, Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli futbolcu, yıllık ücretinde büyük bir indirime giderek Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti. Fatih Terim'in onay vermesi halinde 32 yaşındaki futbolcu yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek.
Dorukhan Toköz için son teklif
Beşiktaş, transferin gözde isimlerinden olan Dorukhan'ı 9 milyon euro karşılığında Udinese'ye göndermeye hazırlanıyor.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz, sonunda İtalya'ya gidiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, milli futbolcunun transferinde ısrarcı olan Udinese ile 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İki takımın yöneticilerinin son detayları netleştirdikten sonra transferin kesinleşeceği belirtiliyor.
Steve Bruce, Newcastle United'a çok yakın
İngiliz basını, Newcastle United'ın Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun ismi bulduğunu iddia etti.
The London Economic, Newcastle United'ın yakın bir zamanda teknik direktörlük görevine Steve Bruce'ün getirildiğini duyuracağını belirtti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sheffield Wednesday'in başına geçen 58 yaşındaki İngiliz teknik adam, daha önce Aston Villa, Hull City ve Sunderland gibi ekipleri çalıştırmıştı.
Başakşehir'den Yunis Abdelhamid'e teklif
Fransız basını, İstanbul Başakşehir'in Reims stoperi Yunis Abdelhamid için teklifte bulunduğunu öne sürdü.
L'Equipe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Başakşehir'in, Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Yunis Abdelhamid için 500 bin euro teklif ettiğini belirtti.
Faslı futbolcu için 2 milyon euro isteyen Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot'un bu teklifi reddettiği ifade edildi.
Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi
Sarı-kırmızılıların Bursaspor'un genç kalecisini kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi...
Fanatik' te yer alan habere göre yerli kaleci transferinde Galatasaray’ın gündeminde Okan Kocuk var.
23 yaşındaki başarılı file bekçisi için Bursaspor ile görüşme yapılacak. Okan'ın da sarı-kırmızılılara transfer olmayı çok istediği kaydedildi.
Martin Linnes, Avusturya yolcusu
Avusturya şampiyonu Salzburg'un Galatasaray'ın Norveçli bekine talip olduğu iddia edildi.
Star' da yer alan habere göre Salzburg, Martin Linnes’i kadroya katmak için harekete geçti.
Haberde Salzburg'un 5 milyon euro'luk bir bütçeyi bu transfer için ayırdığı kaydedilirken, Galatasaray’ın ise 8 milyon euro istediği ve iki tarafın her an ortak bir noktada buluşabileceği ifade edildi.
Linnes geçen sezon Galatasaray'da 33 resmi maçta oynarken, 4 gol 2 asistlik bir performans göstermişti.
Aston Villa Trezeguet için resmi teklif yaptı
Premier Lig'in yeni ekibi, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusuna imza attırmak istiyor.
Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet hakkında çıkan transfer söylentileri bitmek bilmiyor.
Süper Lig'in büyükleri ve Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Mısırlı oyuncu için Aston Villa'nın yoğun bir çabası var.
TRT Spor'un haberine göre, İngiliz ekibi 7.5 milyon euro değerinde bir resmi teklifi Kasımpaşa'ya gönderdi.
Fenerbahçe, Simon Kjaer için Sevilla'yı bekliyor
Fenerbahçe, geri getirmek istediği stoper için İspanyol ekibinden onay almak istiyor.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden isim Simon Kjaer.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, tecrübeli oyunucun kulübü Sevilla'dan onay bekliyor.
Fenerbahçe, Kjaer'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak isterken İspanyol kulübü ise başarılı savunmacı karşılığında 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.
Real Madrid'de Neymar transferi rafa kalktı
İspanyol devi, Brezilyalı yıldızın peşini bırakma kararı aldı.
Transferin hareketli ekiplerinden Real Madrid, kötü geçirdiği sezonu unutturacak bir kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Bir süredir adı Neymar ile de anılan dev kulüp, Brezilyalı yıldızın transferinden vazgeçti.
AS gazetesinin haberine göre PSG'den öncelikle Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Neymar yarışından tamamen çekildi.
Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha
Fernando'yu Sevilla'ya göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Flamengo'dan Gustavo Cuellar'ı listesine aldı.
Fernando Reges'in transferi için Sevilla ile anlaşan Galatasaray, orta sahaya takviye arayışlarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılı ekip Flamango'dan Gustavo Cuellar'ı takibe aldı.
Savunma önünde agresif bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in Kolombiyalı oyuncuya olumlu rapor verdiği ifade edildi.
2016 yılından beri Flamengo'da top koşturan Cuellar, 'pitbull' lakabıyla tanınıyor.
Quaresma'dan Wolverhampton'a ret!
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli oyuncu, Ada ekibine olumsuz dönüş yaptı.
Transferin sessiz ekiplerinden Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın akıbeti henüz kesinleşmedi.
Fanatik'in haberine göre, Portekizli oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers talip oldu.
Ancak İstanbul'daki yaşantısından memnun olan Quaresma, menajerleri araclığıyla İngiliz ekibinin teklifini reddeti.
Fernando Reges, Sevilla yolcusu
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando Reges, Sevilla'ya transfer olmak üzere.
Transfer döneminde şu ana kadar oyuncu satışı yapmayan Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya transferine onay verdi.
beIN Sports'un haberine göre sarı kırmızılıların 4 milyon euro bonservis geliri elde edeceği bu transferin Ever Banega transferiyle bir ilgisi bulunmuyor.
Udinese'nin Dorukhan ısrarı
Dorukhan Toköz için yaptığı ilk teklifi reddedilen Udinese, ikinci bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Udinese'nin Dorukhan için yaptığı 6 milyon euro + 2 milyon euro bonus teklifi reddedildi. Ancak milli futbolcunun transferinde ısrarcı olan İtalyan ekibi, 7 milyon euro peşin ve 1 milyon euro bonus teklifiyle yeniden siyah beyazlıların kapısını çalacak. Beşiktaş yönetimi ise oyuncuyu 9-10 milyon euro arası bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Pogba'nın alternatifi Eriksen
Manchester United, Paul Pogba'nın takımdan ayrılması durumunda birinci alternatif olarak Christian Eriksen'i belirledi.
Evenin Standard'ta yer alan habere göre Manchester United, Real Madrid'e gitmesi gündemde olan Fransız yıldızın yerine Tottenham'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen'i düşünüyor.
Tottenham'ın Eriksen için yaklaşın 80 milyon sterlin gibi bir ücret talep ettiği belirtiliyor.
Fenerbahçe için Clinton N'Jie iddiası
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, yeni rotasını belirledi.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, yeni bir ismi gündemine aldı.
Türkiye gazetesinin haberine göre Max Kruse, Vedat Muriqi ve Allahyar Sayyadmanesh transferleriyle hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı lacivertli ekipte yeni hedef Clinton N'Jie.
Damien Comolli'nin Fransa'nın Marsilya ekibiyle temasları başlattığı belirtildi.
Gary Medel transferinde son yakın
Fiorentina'nın ilgilendiği Şilili oyuncu Beşiktaş'tan ayrılabilir.
Adı bir süredir Fiorentina ile anılan Gary Medel transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan kulübünün teklifini yükseltmeyi planladığı ve Şilili oyuncuya imza attırmak için hevesli olduğu belirtildi.
Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş, İtalyan ekibinden 6 milyon euro talep ediyor.
Barcelona, Hagi'nin oğlunu istiyor
Dev kulüp, Ianis Hagi'nin transferini bitirmek için uğraşıyor.
Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, U-21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri toplamıştı.
Romanya'nın Viitorul ekibinde forma giyen genç oyuncu ile Barcelona yakından ilgileniyor.
AS gazetesinin haberine göre, Katalan kulübü Hagi'yi Real Valladolid'e gönderip kiralık oynatmayı planlıyor.
Diagne'ye İngiliz kancası
Sarı kırmızılı ekibin bonservis bedeli kazanmayı hedeflediği Senegalli golcüye Ada'dan talip var.
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satarak önemli bir bonservis bedelini kasasına koymak istiyor.
Senegalli oyuncu ile Suudi Arabistan'dan ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyordu.
Fanatik'in haberine göre, Diagne için İngiliz ekipleri Brighton, Southampton ve Crystal Palace devreye girdi.
Fenerbahçe, Ndiaye transferinde sona yaklaştı
Hücum hattına yapılan takviyelerden sonra savunma ve orta saha arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Badou Ndiaye transferinde sona geldi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın ayrılması ve Eljif Elmas'ın transferinin gündemde olması sebebiyle orta saha arayışlarına hız verdi.
Sporcope'un haberine göre sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan 2.7 milyon euro kazanan Badou Ndiaye ile yıllık 1.9 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun kulübü Stoke City ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindi.
Osmanlıspor'da gösterdiği performansla 2017 yazında Galatasaray'a transfer olan Senegalli yıldız, devre arasında da İngiltere'nin Stoke City takımıyla anlaştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-19 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray forması giydi.
Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşinde
Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi biten Lewis Holtby'yi transfer etmek istiyor.
Transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Lewis Holtby ile ilgileniyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Alman futbolcuya 1.8 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Beşiktaş yönetimi son beş yıldır Almanya'nın Hamburg ekibinde forma giyen yıldız futbolcu ile anlaşmaya varmak üzere.
Napoli, Eljif Elmas transferini bitiriyor
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın transferinde sona yaklaştı.
Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas transferini bitirmeye hazırlanıyor.
calciomercato.com'un haberine göre İtalyan ekibi, 19 yaşındaki Makedon yıldız için Fenerbahçe'ye iki yılda toplam 18 milyon euro ödeyeceği bir teklif yaptı. Kulüplerin, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar toplam 47 maça çıkan genç yıldızın transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta Filipe Luis bombası
Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, Brezilyalı sol bek Filipe Luis için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki tecrübeli sol bek Filipe Luis için girişimlere başladı.
Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk temasları gerçekleşti. Brezilya'nın Copa America'da yaşadığı şampiyonlukta 4 maçta görev alan Luis için fiyat araştırmaları yapılıyor.
Galatasaray'da ayrılacak yabancılar
Yabancı kontenjanında yer açmak ve yapılacak transferlere kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da 5 yabancı oyuncu ile yollar ayrılıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, 5 yabancı oyuncuyla yolları ayırarak hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de yapılacak transferlere kaynak yaratmak istiyor.
Skorer'in haberine göre sarı kırmızılılar Fernando, Diagne ve Mitroglou ile yolları ayıracak. Genç Nijeryalı Ozornwafor'u kiralık olarak başka bir kulübe göndermek isteyen yönetim, Linnes ve Mariao'dan birini de bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Ver Alper Potuk'u, al Deniz Türüç'ü
Fenerbahçe, Deniz Türüç için Kayserispor'la anlaşma zemini buldu.
TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın iddiasına göre, Fenerbahçe, Türüç'ün transferi için Kayserispor'la Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında anlaşma sağladı.
Türüç'ün adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu.
Galatasaray Fernando'nun alternatifini buldu
Fernando'yu Sevilla'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu.
Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar Fulham'ın 27 yaşındaki orta sahası Michael Seri'yi kiralamak istiyor.
Seri, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Fulham'da 32 kez forma şansı buldu, 1 gol attı 3 asist yaptı.
Lille'in yeni Yusuf Yazıcı teklifi
Fransa'nın Lille ekibi, Yusuf Yazıcı ısrarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'i ikinci sırada tamamlayan Lille, Yusuf Yazıcı ısrarını sürdürüyor.
RMC'nin haberine göre Fransız ekibi, 22 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro önerdi.
Youssouf Kone, Thiago Mendes ve Anwar El Ghazi transferlerinden 40 milyon euro bonservis geliri elde eden Lille'in Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtiliyor.
Harry Maguire, Manchester United yolunda
Manchester United, İngiltere Milli Takımı forması giyen Harry Maguire'ı kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor.
Manchester United, menajer Solskjaer'in kadrosunda görmek istediği Harry Maguire transferinde Leicester City ile anlaşmak üzere.
Goal'ün edindiği bilgiye göre Manchester ekibi, Maguire için kulübü Leicester City'e 80 milyon euro'ya yakın bir teklif sundu. Leicester City ise Kırmızı Şeytanlar'a katılmaya sıcak bakan 26 yaşındaki savunmacı için 90 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray, Odion Ighalo'dan vazgeçti
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle Odion Ighalo'nun transferinden vazgeçti.
Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından farklı isimlere yönelen Galatasaray, Odion Ighalo'yu gündemine aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki golcünün transferinden yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçti. Yıllık yedi milyon euro kazanan Nijeryalı yıldızın kulübü SH Shenhua ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'a sürpriz öneri!
Beşiktaş için transferde sürpriz bir aday söz konusu.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, 2015 - 2018 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş'a önerildi.
Habere göre, Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda Abdullah Avcı'nın vereceği raporu bekliyorlar. Avcı'dan olumlu yanıt alınması halinde transfer görüşmeleri başlatılacak.
Aston Villa, Trezeguet'nin peşinde!
Aston Villa'nın Kasımpaşa forması giyen başarılı kanat oyuncusu Trezeguet ile ilgilendiği belirtildi.
BBC'nin haberine göre Aston Villa, Mısırlı oyuncunun transferi için 11 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın geçtiğimiz günlerde Kahire'ye giderek Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nda olan Trezeguet ile bir görüşme yaptıkları da kaydedildi.