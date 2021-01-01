CANLI | Süper Lig'de son gün transferleri

Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.

#Transfer: 1993 doğumlu Venezuelalı futbolcu Wilker José Ángel Romero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/SVo9tKuDj0#Göztepe pic.twitter.com/u7BIqMjRuj — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021