CANLI | Süper Lig'de son gün transferleri

Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı
Yunanistan'ın Olimpiakos takımından kiralanan Mısırlı golcü, sezon sonuna dek Konyaspor forması giyecek.
28 yaşındaki forvet geçmişte Portekiz'in Braga takımında da oynamıştı.
Göztepe'ye Venezuelalı savunmacı
Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.
#Transfer: 1993 doğumlu Venezuelalı futbolcu Wilker José Ángel Romero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/SVo9tKuDj0#Göztepe pic.twitter.com/u7BIqMjRuj— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021
Alanyaspor, Awaziem'i açıkladı
Akdeniz ekibi, Boavista forması giyen Nijeryalı stoperi kiraladı.
24 yaşındaki oyuncu 2018/19 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.
🤝Hoş geldin Awaziem!— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 8, 2021
✈️ Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi. pic.twitter.com/erDIH7DinH
Steven Caulker, Gaziantep FK'da
Anlaşmada kiralama bedeli yer almazken, Gaziantep FK, Caulker'ın maaşının 1 milyon euro'luk bölümünü ödeyecek.
Başakşehir'e İtalyan forvet
Başakşehir, Udinese Kulübünden Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyeri'nde Udinese'nin yanı sıra İtalya'da Roma, Sampdoria, Parma, Spezia, Modena, Brescia, Bari, İngiltere'de Fulham ile Watford, Belçika'da Anderlecht'te forma giyen Okaka, 400 müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı.
🇮🇹 Başakşehir'in yeni golcüsü Stefano Okaka.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 8, 2021
📷 @ibfk2014 pic.twitter.com/vuaexsscYG
Galatasaray, Assunçao'yu kiraladı
Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadroya kattı
Galatasaray, Portekiz takımı Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.
💪 Pas kalitesi— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 8, 2021
☑️ Liderlik
🤔 Top kapma
🖊️Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu Futbol Akademi Scouting Portekiz sorumlusu @Fideloztrk11 değerlendirdi 👇