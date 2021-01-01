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CANLI | Süper Lig'de son gün transferleri

Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Son günde yaşanan bütün transfer gelişmelerini Goal Türkiye'den takip edin.

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Gustavo Assunçao

Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı

2021-09-08T20:00:14Z

Yunanistan'ın Olimpiakos takımından kiralanan Mısırlı golcü, sezon sonuna dek Konyaspor forması giyecek.

28 yaşındaki forvet geçmişte Portekiz'in Braga takımında da oynamıştı.

Ahmed Hassan Braga Basaksehir 09282017
Getty

Göztepe'ye Venezuelalı savunmacı

2021-09-08T18:45:21Z

Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.

Alanyaspor, Awaziem'i açıkladı

2021-09-08T18:37:31Z

Akdeniz ekibi, Boavista forması giyen Nijeryalı stoperi kiraladı.

24 yaşındaki oyuncu 2018/19 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.

Steven Caulker, Gaziantep FK'da

2021-09-08T18:32:34Z

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Caulker'ı Gaziantep FK'ya kiraladı.

Anlaşmada kiralama bedeli yer almazken, Gaziantep FK, Caulker'ın maaşının 1 milyon euro'luk bölümünü ödeyecek.
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Depo Photos

Başakşehir'e İtalyan forvet

2021-09-08T18:28:31Z

Başakşehir, Udinese Kulübünden Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyeri'nde Udinese'nin yanı sıra İtalya'da Roma, Sampdoria, Parma, Spezia, Modena, Brescia, Bari, İngiltere'de Fulham ile Watford, Belçika'da Anderlecht'te forma giyen Okaka, 400 müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Assunçao'yu kiraladı

2021-09-08T18:21:08Z

Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadroya kattı

Galatasaray, Portekiz takımı Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.