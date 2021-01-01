United, Varane'ı ikna etti, sıra Real Madrid'de
Express'in haberine göre; Manchester United, Fransız stoper Raphael Varane ile el sıkıştı.
Transferin önündeki tek engel Real Madrid'in istediği yüksek bonservis. Kırmızı Şeytanlar gelecek yıl sözleşmesi bitecek Varane için astronomik bir bedel ödemek istemiyor.
Busquets, Barça'da kalıyor
MLS kulüplerinden teklif alan Sergio Busquets, Barcelona'da kalmaya karar verdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonunda ABD'den gelen teklifleri yeniden değerlendirecek.
Wolverhampton, Trincao'yu kiraladı
Barcelona forması giyen Trincao, 2021/22 sezonu için satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Wolverhampton'a kiralandı.
Arsenal, Willian'dan ümidi kesti
Mirror'ın haberine göre; Emirates'teki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Willian takımdan ayrılabilir.
33 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Inter, Josip Brekalo'yu istiyor
Inter, Achraf Hakimi'den doğacak boşluğu Wolfsburg forması giyen Josip Brekalo ile doldurmak istiyor. [Calcio Mercato]
23 yaşındaki sol bek, Hırvatistan milli takımıyla Euro 2020'de beş maçta boy göstermişti.
Beşiktaş 🔃 Salih Uçan
Beşiktaş, Salih Uçan ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (@sabahspor1) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 3, 2021
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Atiba Hutchinson 🤝 Beşiktaş
🚨 Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 3, 2021
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Avrupa Şampiyonası'nın kahramanı Schick'e Milan kancası 👀
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Euro 2020'de performansıyla öne çıkan Patrick Schick, AC Milan'ın kancasında.
Forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da dokuz gol attı.
Milan'ın hedefinde Tadic var 👇
Sky Sport'un haberine göre; AC Milan, Ajax'tan Dusan Tadic ile ilgileniyor.
Hücumda kadroyu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi, Ajax'ın kaptanına göz dikti.
Juan Mata 🤝 Manchester United
🔃 Juan Mata, Manchester United ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 👀 pic.twitter.com/gqJncyboi2— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
Chelseali genç yıldız, Norwich'e kiralandı
Dzeko için Juventus tekrar devrede
James Rodriguez, Milan yolunda
Dortmund, Sancho'nun alternatifini buldu
Real Madrid 🔁 Diogo Dalot
Real Madrid, Manchester United'dan Diogo Dalot ile ilgileniyor. (Mundo Deportivo) 👀 pic.twitter.com/5tyNE2aQ1K— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
Bruno Alves'ten 2 yıllık anlaşma 😲
39 yaşındaki Bruno Alves, Famalicao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
🗣️ "Babamın oynadığı bir kulübü temsil etmek harika." pic.twitter.com/RbumJOi3Nv