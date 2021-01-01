Beşiktaş'tan Kaan Ayhan teklifi
Siyah-beyazlı takım milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini yaptığını öne sürdü.
Schira'nın aktardığı bilgiye göre teklifi kabul etmeyen Sassuolo yönetimi satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olmasını istiyor.
Alanyaspor'a Hollandalı orta saha
Feyenoord forması giyen Leroy Fer, Alanyaspor'a imza atmak üzere. Premier Lig'de Norwich, QPR ve Swansea formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, Hollanda milli takımında da 11 kez görev yaptı.
Alanyaspor, Leroy Fer ile her konuda anlaşmaya vardı 🤝— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 23, 2021
Hollandalı orta saha oyuncusu imza atmak için Alanya'ya geldi.
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Sörloth'un adresi La Liga oldu
Adı uzun süredir Süper Lig kulüpleriyle anılan Alexander Sörloth, kariyerine İspanya'da devam edecek.
2019/20 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Norveçli oyuncu, Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atmıştı.
RB Leipzig, Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kiraladı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 23, 2021
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Shaqiri resmen Lyon'da
Xherdan Shaqiri, Liverpool'dan Olympique Lyon'a transfer oldu ✍🏻— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 23, 2021
💰 Bonservis bedeli: 6 milyon euro pic.twitter.com/RKg1Hf0Yq6
Abdoulay Diaby serbest kaldı
Sporting, 2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş'ta 37 maça çıkan Diaby, altı gol ve üç asistle oynamıştı.
Sporting, Abdoulay Diaby'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 23, 2021
(@ojogo) pic.twitter.com/HIvXr0J17l
Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılacak olan Senegalli yıldız, Süper Lig'de kalacak.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadro dışı kalan Mame Thiam, Süper Lig takımlarından Kayserispor ile anlaştı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılı takım bu transfer için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Shaqiri, Lyon yolcusu
Liverpool ile Lyon, Xherden Shaqiri'nin transferi için 9,5 milyon sterlin karşılığında anlaşma sağladı.
İsviçreli oyuncu, Liverpool'un bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki maçın kadrosunda yer almamıştı.
Utku Yuvakuran, Beşiktaş'tan ayrılıyor 👀
NTV Spor'un haberine göre; Utku Yuvakuran, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a transfer oluyor.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, Utku’nun transferini 1 hafta içinde tamamalanak istediklerini söyledi:
"Beşiktaş’a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku’yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz."
Kasımpaşa, Valere Germain için devrede
ÖZEL | Marsilya'dan ayrılan Valere Germain için Kasımpaşa resmi teklif yaptı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 22, 2021
• Oyuncuyla Kasımpaşa dışında Montpellier de ilgileniyor.
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor 👇
Potansiyeline bir türlü ulaşamayan milli futbolcu, şansını bir kez daha Süper Lig'de deneyecek.
Messi, Inter Miami ile görüşüyor 👇
David Beckham büyük transferi gerçekleştirmek için PSG'nin yıldızıyla temasa geçti.
Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde sona geldi 🔁
Galatasaray'dan Julian Draxler sürprizi 👇
Fanatik'in haberine göre; 5 oyuncusu ile yollarını ayıracak olan PSG'de bu isimlerden biri Julian Draxler.
Yıldız bir orta sahayı da kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman futbolcu için girişimlerde bulunacak.
Fatih Terim, Draxler'i 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a kazandırmak istemişti.
Paul Pogba satılık değil 👇
Ole Gunnar Solskjaer, transfer dönemi kapandığında Paul Pogba'nın hala bir Manchester United oyuncusu olacağından emin.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı transfer dedikodularıyla anılıyor ancak menajeri, Pogba'nın satılmayacağı konusunda ısrar ediyor.
"Evet, Paul'un Eylül ayı geldiğinde burada olmasını bekliyorum"
Kocaelispor'a Serie A'dan takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Atalanta'dan Bryan Cabezas'ı bir yıllığına kiraladı.
Sol kanatta görev yapan Ekvadorlu oyuncu, geçen sezonu Emelec takımında geçirdi.
Arsenal İngiliz kaleciyi duyurdu
Arsenal, Sheffield United forması giyen İngiliz kaleci Aaron Ramsdale'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Welcome to The Arsenal, @AaronRamsdale98 ❤️— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021
Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Boyd, geçtiğimiz sezonda kiralık olarak Sivasspor forması giymişti.
Odegaard imzayı attı
Premier Lig'e şok bir yenilgiyle başlayan Arsenal, Norveçli yıldızın transferini duyurdu.
Arsenal geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ın transferini resmen duyurdu. İngiliz ekibi bu transfer için Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e 30 milyon sterlin ödeyecek.
🇳🇴🗣️ Arsenal Martin Odegaard'ın transferini resmen duyurdu. pic.twitter.com/RFpfaawmoT— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 20, 2021