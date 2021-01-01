CANLI | Son dakika transfer haberleri: Üç kulüp Tisserand'ı istiyor

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Mohamed Ali Ben Romdhane için yarışta.

Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.

Ben Romdhane ile ilgili hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.