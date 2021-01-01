CANLI | Son dakika transfer haberleri: Üç kulüp Tisserand'ı istiyor

Tisserand'a Almanya'dan üç talip
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kadrosuna kattığı Marcel Tisserand beklentileri karşılayamamıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre, sarı - lacivertlilerin elden çıkarmak istediği Demokratik Kongolu oyuncu için Frankfurt, Stuttgart ve Union Berlin devreye girdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya 👀
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Mohamed Ali Ben Romdhane için yarışta.
Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.
Ben Romdhane ile ilgili hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
😲 Rafa Benitez 🤝 Fenerbahçe
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Rafa Benitez ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardı.
Benitez, iki yıl için bonuslarla beraber 8 milyon euro'yu kabul etti.
🔁 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım
Valentin Rosier ile anlaşamaması halinde planlarını çoğaltmak isteyen Beşiktaş harekete geçti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Aleix Vidal için Beşiktaş da devreye girdi.
İspanyol sağ bek ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu yanıt alındı.
Cengiz Ünder'in aklı Avrupa'da 🧠
Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.
Ancak oyuncunun menajeri açıklama yaparak Cengiz Ünder'in Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.
DHA'ya konuşan menajer Mirsad Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk." dedi.
"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor."
"Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."
🔁 Fenerbahçe, David Luiz'in peşinde
Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile sözleşme uzatmama kararı alan David Luiz için harekete geçti.
34 yaşındaki stoper, eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul'da yeniden bir araya gelebilir.
👀 Kartal'ın gözü Dzeko'da
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Edin Dzeko'nun menajeriyle temasa geçti ve Roma'nın da Boşnak golcü için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Dzeko için 2.5 milyon euro maaş artı bonusları gözden çıkardı.