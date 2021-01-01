CANLI | Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Sörloth için teklifini sundu

David Beckham, yakın arkadaşlarından Marcelo'yu Miami'ye getirmeye çalışıyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami, gözünü Marcelo'ya dikti.

Brezilyalı sol bekin, Real Madrid ile kontratı 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak kulübün amacı, 33 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda dostane bir anlaşmayla yolları ayırmak olacak. Takımın ikinci kaptanı Marcelo da Madrid'de geçirdiği 14 buçuk yılın ardından kulübe bir yük ya da sorun olmak istemiyor

Zaten Real Madrid de onun yerini genç takımdan Miguel Gutiérrez ve Tottenham'dan geri dönebilecek Reguilón ile doldurmanın planlarını yapıyor.

David Beckham da Inter Miami'nin marka imajını dünyaca ünlü oyuncularla güçlendirmek istiyor. Marcelo onlardan biri. AS'ın haberine göre İngiliz; yakın arkadaşı olan oyuncuya 8 milyon euro teklif edebilir. Fakat Marcelo'yu ikna edecek esas şey para değil, Miami'nin iklimi ve havası olacak.

Öte yandan Madrid - Miami uçağında Sergio Ramos için de bir koltuk ayırtılabilir.