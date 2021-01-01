CANLI | Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü istiyor

Alex Teixeira teklifleri değerlendiriyor 👇
Alex Teixeira'dan transfer açıklaması 👇— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
🗣️ "Aldığım teklifleri menajerimle konuşup değerlendirmek için ailemle birlikte Dubai'ye geldim. Vereceğim kararı yakında açıklayacağız." pic.twitter.com/EthyM1G7zD
Tottenham'dan City'ye Harry Kane ışığı
The Sun'ın haberine göre; Tottenham, Manchester City'ye Harry Kane'i 187 milyon euro karşılığında transfer edebilmek için yeşil ışık yaktı.
Kane ise Etihad'da alacağı haftalık 467 bin euro'luk sözleşmeyi kabul etti.
Juventus, Dybala'nın menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor
Goal, Paulo Dybala'nın menajeri Jorge Antun'un yeni sözleşme görüşmeleri için Juventus ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.
2015'te Palermo'dan 32 milyon euro'ya (27 milyon £/38 milyon $) ayrılan Dybala, son altı yılını Juve'nin kadrosunda geçirdi.
Arjantinli, Allianz Stadyumu'nda jenerasyonunun en iyi forvetlerinden birine dönüştü, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına geldi ve geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermesi gerekiyor.
Dorukhan Toköz 🔁 Trabzonspor
Dorukhan Toköz için Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Trabzonspor devreye girdi (@sabahspor1) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
Dorukhan sizce seneye hangi takımda olacak? 🤔 pic.twitter.com/FG5vvFECJX
Umut Meraş 🔁 Trabzonspor
Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hedef İsmail Köybaşı'nın ardından Umut Meraş.
Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.
Goretzka 🔁 Pogba
the Sun'ın haberine göre; Manchester United, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki potansiyel varisi olarak Leon Goretzka'yı görüyor.
Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor ve Manchester United ile anlaşmasını yenilemeye istekli olmayan Paul Pogba'nın da öyle.
Chelsea, Eden Hazard'ı özledi
AS'ta yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibi, Real Madrid ile formunu yeniden kazanan Hazard için girişimlerini sürdürüyor ancak Belçikalı yıldızı geri getirmek için ağır bir bedel ödemeli.