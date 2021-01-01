CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Kadrosunda genç İngiliz oyunculara yer veren Borussia Dortmund, gözünü Britanya'dan çevirmiyor.

Kadrosunda Jadon Sancho ve Jude Bellingham gibi iki İngiliz oyuncuya yer veren Borussia Dortmund, gelecek sezon için de Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

17 yaşındaki orta saha geçen sonbaharda ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aston Villa ile sözleşmesi de 2023'e kadar devam ediyor. Konuşulan bonservis bedeli olarak 15 milyon euro'dan bahsediliyor.

Bild'in haberine göre iki Manchester devi City ve United'ın yanı sıra Barcelona ve PSG de Nijerya asıllı oyuncu için temaslarını sıklaştırıyor.