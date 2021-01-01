CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergio Ramos, PSG'nin yolunu tutuyor

🚨 Hakan Çalhanoğlu 🤝 Inter
🚨 Hakan Çalhanoğlu yarın Inter için sağlık kontrolünden geçecek. pic.twitter.com/fJbyw5spo4— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında olmayacak 👇
Fransız yıldız Ousmane Dembele, sakatlığı sebebiyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek. #EURO2020 pic.twitter.com/6LNGHCWmGD— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son tarih verdi 👇
SportMediaset'in haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 30 Haziran'a kadar yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini, aksi takdirde masadan kalkacağını söyledi.
Çalhanoğlu seçenekleri değerlendirirken Arsenal ve Inter'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.
PSG 🤝 Sergio Ramos
Manchester United ve Manchester City'den de teklifler olsa da en iyi teklif Parisliler'den.
Paul Pogba 🥰 Real Madrid
AS'ın haberine göre; Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmaya istekli.
Pogba'ya yakın kaynaklara göre Manchester United'ın yıldızı, La Liga'nın yolunu tutabilir.
Inter 🔁 Hakan Çalhanoğlu
🚨 Inter, Milan'daki sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 20, 2021
(Sky Italia) pic.twitter.com/hUJ5stbr9n
Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucien Favre için Crystal Palace devrede 👇
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olarak bir süredir Lucien Favre'nin adı geçiyordu.
Sky Sports News'in haberine göre; Crystal Palace, Lucien Favre'nin Selhurst Park'taki menajer boşluğunu doldurması için bir hamle yapmayı düşünüyor.
Inter, Eriksen'in yerine Van de Beek'i istiyor 🔁
Calciomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi, Van de Beek'i Manchester United'dan kiralamak istiyor.
Euro 2020'de geçirdiği rahatsızlığın ardından Eriksen'in yerine takviye yapmak isteyen Inter, Hollandalı orta sahayı gözüne kestirdi.