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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergio Ramos, PSG'nin yolunu tutuyor

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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sergio ramos real madrid
Getty

🚨 Hakan Çalhanoğlu 🤝 Inter

2021-06-21T11:38:39Z

Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında olmayacak 👇

2021-06-21T10:06:49Z

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son tarih verdi 👇

2021-06-21T07:23:16Z

SportMediaset'in haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 30 Haziran'a kadar yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini, aksi takdirde masadan kalkacağını söyledi.

Çalhanoğlu seçenekleri değerlendirirken Arsenal ve Inter'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

PSG 🤝 Sergio Ramos

2021-06-21T07:20:17Z

AS'ın haberine göre; Paris Saint-Germain, Sergio Ramos'u ücretsiz transfer etmeye hazırlanıyor.

Manchester United ve Manchester City'den de teklifler olsa da en iyi teklif Parisliler'den.

sergio ramos real madrid
Getty

Paul Pogba 🥰 Real Madrid

2021-06-21T07:15:02Z

AS'ın haberine göre; Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmaya istekli.

Pogba'ya yakın kaynaklara göre Manchester United'ın yıldızı, La Liga'nın yolunu tutabilir.

Paul Pogba France Euro 2020
Getty

Inter 🔁 Hakan Çalhanoğlu

2021-06-21T07:14:04Z

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucien Favre için Crystal Palace devrede 👇

2021-06-19T09:30:46Z

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olarak bir süredir Lucien Favre'nin adı geçiyordu.

Sky Sports News'in haberine göre; Crystal Palace, Lucien Favre'nin Selhurst Park'taki menajer boşluğunu doldurması için bir hamle yapmayı düşünüyor.

Inter, Eriksen'in yerine Van de Beek'i istiyor 🔁

2021-06-19T09:23:50Z

Calciomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi, Van de Beek'i Manchester United'dan kiralamak istiyor.

Euro 2020'de geçirdiği rahatsızlığın ardından Eriksen'in yerine takviye yapmak isteyen Inter, Hollandalı orta sahayı gözüne kestirdi.

Donny van de Beek
Getty Images