CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Ghezzal'e rest

Galatasaray, Moreno için teklifi artırdı 👇
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis ile Alex Moreno için pazarlık halinde.
Betis, 28 yaşındaki bek ve kanat oyuncusunu satmaya hevesli ve Türkiye'den yaklaşık 7,5 milyon euro kazanmayı umuyor.
Ancak Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonlu bir yıl kiralamak istiyor.
Sergen Yalçın'dan Ghezzal'e rest 👇
Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal yorumu 👀 pic.twitter.com/dHBEHjwFlH— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 9, 2021
Liverpool'da hedef Adama Traore
Football Insider'in haberine göre Liverpool, Wolves forması giyen Adama Traore'nin peşinde. Habere göre hücum opsiyonlarını genişletmek isteyen Liverpool, İspanyol oyuncuyu listesine aldı.
Traore, Euro 2020'de de İspanya kadrosunda yer almıştı.
Van Gaal, milli takıma geri dönüyor
NOS kaynaklı habere göre Hollanda, Louis van Gaal'i Hollanda Milli Takımı'nın başına geri getirmeye hazırlanıyor.
Habere göre yetkililer, deneyimli teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gittiler.
Çaykur Rizespor, Salomon Rondon ve Gökhan Gönül'ün peşinde!
A Spor'un haberine göre kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Çaykur Rizespor, son olarak CSKA Moskova ve Dalian Pro formaları giyen Salomon Rondon'la prensip anlaşmasına vardı.
Ayrıca Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'e de teklifini iletti.
Çaykur Rizespor, Salomon Rondon ile prensip anlaşmasına vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 7, 2021
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'e ise teklifini iletti.
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Griezmann, Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakıyor
Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Antoine Griezmann, bu yaz Barcelona'dan ayrılmayı reddetmiyor.
Barcelona'nın yeni transfer yapmadan önce ya oyuncu satması ya da büyük yıldızlarında maaş kesintisi yapması gerekiyor.
Sport, Griezmann'ın daha düşük bir ücreti kabul edebileceğini iddia ediyor fakat oyuncunun, Chelsea ve Manchester United ile ilgilendiğini de vurguluyor.