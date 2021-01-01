CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Ghezzal'e rest

A Spor'un haberine göre kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Çaykur Rizespor, son olarak CSKA Moskova ve Dalian Pro formaları giyen Salomon Rondon'la prensip anlaşmasına vardı.

Ayrıca Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'e de teklifini iletti.