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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın, Kartal'ın eski yıldızını istiyor

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Sergen Yalcin Besiktas Coach
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Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀

2021-07-13T09:00:07Z

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.

Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:

Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa

Elneny Arsenal 2021
Getty

Stanciu Galatasaray'a çok yakın 🔁

2021-07-13T08:58:04Z

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Stanciu için 3.5 milyon euro'dan başlattığı pazarlıklarda 5 milyon euro'ya çıktı.

 Rumen 10 numaranın Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının an meselesi.

Fenerbahçe'den Alioski çalımı 👀

2021-07-13T08:53:19Z

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı.

Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.

Rosier 👀 Galatasaray

2021-07-13T08:47:01Z

Barcelona'nın hedefinde Renato Sanches var

2021-07-12T14:24:17Z

Le10 Sports kaynaklı habere göre Barcelona, Lille forması giyen Renato Sanches'i transfer etmek istiyor.

Barcelona'nın mali durumundan ötürü bu transferde ne kadar ısrarcı olabileceği henüz bilinmezken haberde Tottenham'ın da Portekizli yıldızla ilgilendiğine yer verildi.

Renato Sanches Portugal 2021
Getty Images

Beşiktaş, Bruma'yı istiyor

2021-07-12T14:19:15Z

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri yeni sezon öncesinde hücum hattını da güçlendirmek istiyor.

Orta Çizgi'nin haberine göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma ile anlaşmaya vardı. Habere göre bonservisi PSV'de bulunan oyuncunun menajerleri, Beşiktaş'la görüşmek için kulüp binasına geldi.

Bruma PSV 08112019
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