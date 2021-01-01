CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın, Kartal'ın eski yıldızını istiyor

Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀
Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.
Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:
Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa
Stanciu Galatasaray'a çok yakın 🔁
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Stanciu için 3.5 milyon euro'dan başlattığı pazarlıklarda 5 milyon euro'ya çıktı.
Rumen 10 numaranın Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının an meselesi.
Fenerbahçe'den Alioski çalımı 👀
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı.
Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.
Rosier 👀 Galatasaray
Galatasaray, Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. (@fanatikcomtr) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 13, 2021
💰 4,5 milyon euro bonservis bedeli pic.twitter.com/6OYA63ASC1
Barcelona'nın hedefinde Renato Sanches var
Le10 Sports kaynaklı habere göre Barcelona, Lille forması giyen Renato Sanches'i transfer etmek istiyor.
Barcelona'nın mali durumundan ötürü bu transferde ne kadar ısrarcı olabileceği henüz bilinmezken haberde Tottenham'ın da Portekizli yıldızla ilgilendiğine yer verildi.
Beşiktaş, Bruma'yı istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri yeni sezon öncesinde hücum hattını da güçlendirmek istiyor.
Orta Çizgi'nin haberine göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma ile anlaşmaya vardı. Habere göre bonservisi PSV'de bulunan oyuncunun menajerleri, Beşiktaş'la görüşmek için kulüp binasına geldi.