CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın, Kartal'ın eski yıldızını istiyor

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı.

Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.