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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın aradı, transferi bitirdi

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Sergen Yalcin Besiktas
AA

Berkan Kutlu ❤ Galatasaray

2021-07-30T10:57:06Z

Galatasaray'dan Hernani hamlesi 👇

2021-07-30T06:02:02Z

Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamaması halinde bonservisi Parma'da bulunan Hernani için girişimlere başlayacak.

Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başlarken henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Hernani Milan Parma
Getty Images

Godin için Sergen Yalçın devreye girdi 👇

2021-07-30T05:55:16Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Diego Godin ile imza aşamasına geldi.

Sergen Yalçın tecrübeli stoperle görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etti.

En geç önümüzdeki hafta imzalar atılacak.

Locatelli, Juventus'lu olmak istiyor ama İngiliz kulüpleri de yarışta 👇

2021-07-30T05:49:35Z

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün yakın bir zamanda Juventus ile Manuel Locatelli'nin satışı konusunda görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda parlayan İtalyan orta saha oyuncusu için Premier Lig kulüpleri de devrede.

Manuel Locatelli Italy Euro 2020
Getty Images

Sivasspor'dan orta sahaya takviye

2021-07-29T16:08:26Z

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir'den Azubuike Okechukwu'yu bir yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti.

Nijeryalı oyuncu geçen sezon Başakşehir adına 15 maçta görev yaptı.

Azubuike Okechukwu Rizespor
Depophotos

Fenerbahçe'de Davidson gündemde

2021-07-29T13:13:23Z

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alanyaspor'un Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson oldu. A Spor'da yer alan habere göre Süper Lig'deki ilk sezonunda 39 maçta 11 gol ve 2 asistle tamamlayan 30 yaşındaki oyuncunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi. 
Alanyaspor Rizespor Davidson 02062021
AA