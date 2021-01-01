CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın aradı, transferi bitirdi

Berkan Kutlu ❤ Galatasaray
Berkan Kutlu: "Galatasaray formalı çocuk kim?" dedirtmeye çalışıyordum hep. 🦁— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 30, 2021
💛❤️ pic.twitter.com/wRuRcoFCQO
Caleb Ekuban 🔁 Genoa
Caleb Ekuban, 2,2 milyon euro karşılığında Genoa ile 2025'e kadar anlaştı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 30, 2021
🔗 @NicoSchira pic.twitter.com/UNE38KcEfv
Galatasaray'dan Hernani hamlesi 👇
Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamaması halinde bonservisi Parma'da bulunan Hernani için girişimlere başlayacak.
Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başlarken henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Godin için Sergen Yalçın devreye girdi 👇
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Diego Godin ile imza aşamasına geldi.
Sergen Yalçın tecrübeli stoperle görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etti.
En geç önümüzdeki hafta imzalar atılacak.
Locatelli, Juventus'lu olmak istiyor ama İngiliz kulüpleri de yarışta 👇
Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün yakın bir zamanda Juventus ile Manuel Locatelli'nin satışı konusunda görüşmelere başlayacağını açıkladı.
Bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda parlayan İtalyan orta saha oyuncusu için Premier Lig kulüpleri de devrede.
Sivasspor'dan orta sahaya takviye
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir'den Azubuike Okechukwu'yu bir yıllığına kiraladıklarını açıkladı.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti.
Nijeryalı oyuncu geçen sezon Başakşehir adına 15 maçta görev yaptı.