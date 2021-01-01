CANLI | Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın aradı, transferi bitirdi

AA

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alanyaspor'un Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson oldu. A Spor'da yer alan habere göre Süper Lig'deki ilk sezonunda 39 maçta 11 gol ve 2 asistle tamamlayan 30 yaşındaki oyuncunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.