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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo'nun menajeri, Juventus için bastırıyor

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Cristiano Ronaldo Juventus 2021
Getty Images

Manchester United'dan Camavinga transferinde dev adım

2021-07-05T08:22:25Z

İngiliz kulübü, Rennes'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Camavinga'yı bedelsiz kaybetmek istemeyen Rennes 30 milyon euro'yu kabul edecek.

18 yaşındaki oyuncu ile PSG de ilgileniyor. [Fabrizio Romano]

camavinga
(C)Getty Images

Ozan Tufan için 20 milyon euro 👀

2021-07-05T07:16:56Z

Balotelli 🔁 Adana Demirspor

2021-07-05T05:52:26Z

A Spor'un haberine göre; Adana Demirspor dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor. İtalyan golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Mario Balotelli - Man City
Getty Images

Lionel Messi 💔 Barcelona

2021-07-05T05:51:25Z

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, La Liga Başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etti.

Ancak Javier Tebas, Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınamayacağını kulübe iletti.

Barcelona takımda kalmaya ikna ettiği yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamak isterken La Liga'nın finansal kriterlerine takılmış ve imza ertelenmişti.

​Ronaldo'nun menajeri Juventus için bastırıyor 👀

2021-07-05T05:40:38Z

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın Juventus ile olan sözleşmesinin 2023'e kadar uzatılması için bastırıyor.

Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle bu yaz Manchester United veya Paris Saint-Germain'e gidebileceği yönünde bazı haberler yer aldı.

36 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek.

ronaldo
(C)Getty Images

Harry Kane, Tottenham'da kalacak mı? 🙄

2021-07-05T05:34:54Z

Ramos, PSG ile anlaştı

2021-07-04T18:43:39Z

Sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Ramos'un yeni kulübü belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sergio Ramos, PSG ile anlaşmaya vardı.

Haberde İspanyol oyuncunun bir yıllık sözleşmeye imza attığı söylenirken anlaşmada bir yıllık da opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Leeds United, Alioski'nin alternatifini buldu

2021-07-04T18:39:32Z

Leeds United, sözleşmesi sona eren ve adı Türk kulüpleriyle anılan Alioski'nin alternatifini buldu.

The Athletic'in haberine göre Leeds United, bonservisi Barcelona'da bulunan Junior Firpo ile 13 milyon pound karşılığında anlaştı. Oyuncunun şu anda İngiltere'de olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde resmi anlaşmaya imza atacağı dile getirildi.

Junior Firpo Barcelona
Getty Images

Ajax Tadic'i göndermiyor

2021-07-04T18:35:26Z

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le anlaşmasının ardından Milan ile adı anılan isimlerden biri de Dusan Tadic'ti. Fakat De Telegraaf'a konuşan Ajax yöneticisi Marc Overmars, yıldız oyuncunun satılık olmadığını dile getirdi: "Bu yaz onu satmayı düşünmüyoruz. Dusan üç yıldır bizim için çok önemli bir oyuncu."

Dusan Tadic, Ajax, Europa League 2020-21
Getty

United, Varane'ı ikna etti, sıra Real Madrid'de

2021-07-04T12:39:02Z

Express'in haberine göre; Manchester United, Fransız stoper Raphael Varane ile el sıkıştı.

Transferin önündeki tek engel Real Madrid'in istediği yüksek bonservis. Kırmızı Şeytanlar gelecek yıl sözleşmesi bitecek Varane için astronomik bir bedel ödemek istemiyor.

Busquets, Barça'da kalıyor

2021-07-04T11:08:05Z

MLS kulüplerinden teklif alan Sergio Busquets, Barcelona'da kalmaya karar verdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonunda ABD'den gelen teklifleri yeniden değerlendirecek.

Sergio Busquets - Barcelona
Getty Images

Wolverhampton, Trincao'yu kiraladı

2021-07-04T11:06:27Z

Barcelona forması giyen Trincao, 2021/22 sezonu için satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Wolverhampton'a kiralandı.

Haberin tamamını okuyun!

Trincao
(C)Getty Images

Arsenal, Willian'dan ümidi kesti

2021-07-04T11:04:41Z

Mirror'ın haberine göre; Emirates'teki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Willian takımdan ayrılabilir.

33 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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(C)Getty images