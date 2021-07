CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo'nun menajeri, Juventus için bastırıyor

Sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Ramos'un yeni kulübü belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sergio Ramos, PSG ile anlaşmaya vardı.

Haberde İspanyol oyuncunun bir yıllık sözleşmeye imza attığı söylenirken anlaşmada bir yıllık da opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Done deal and confirmed! Sergio #Ramos to #PSG as a free agent. Contract until 2022 with option for another year. #transfers https://t.co/fEtzaDveCH