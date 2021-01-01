CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo'nun menajeri, Juventus için bastırıyor

Manchester United'dan Camavinga transferinde dev adım
İngiliz kulübü, Rennes'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmaya çok yakın.
Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Camavinga'yı bedelsiz kaybetmek istemeyen Rennes 30 milyon euro'yu kabul edecek.
18 yaşındaki oyuncu ile PSG de ilgileniyor. [Fabrizio Romano]
Ozan Tufan için 20 milyon euro 👀
Lyon, Ozan Tufan için 13 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak Fenerbahçe oyuncu için en az 20 milyon euro istiyor. (Akşam) 👀 pic.twitter.com/5ffoZTYsHL— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 5, 2021
Ghezzal'ın babası transferi duyurdu 👇
"Rachid Ghezzal %100 Beşiktaş'ta" ❤️ pic.twitter.com/OEAnte1wGQ— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 5, 2021
Balotelli 🔁 Adana Demirspor
Lionel Messi 💔 Barcelona
Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, La Liga Başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etti.
Ancak Javier Tebas, Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınamayacağını kulübe iletti.
Barcelona takımda kalmaya ikna ettiği yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamak isterken La Liga'nın finansal kriterlerine takılmış ve imza ertelenmişti.
Ronaldo'nun menajeri Juventus için bastırıyor 👀
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın Juventus ile olan sözleşmesinin 2023'e kadar uzatılması için bastırıyor.
Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle bu yaz Manchester United veya Paris Saint-Germain'e gidebileceği yönünde bazı haberler yer aldı.
36 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek.
Harry Kane, Tottenham'da kalacak mı? 🙄
🗣️ Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici: Kane'i takımda tutmak sadece benim değil, kulübün de bir hedefi.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 5, 2021
Harry Kane gelecek sezon nerede olacak? 🤔 pic.twitter.com/8G7WCqnqdY
Ramos, PSG ile anlaştı
Sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Ramos'un yeni kulübü belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sergio Ramos, PSG ile anlaşmaya vardı.
Haberde İspanyol oyuncunun bir yıllık sözleşmeye imza attığı söylenirken anlaşmada bir yıllık da opsiyonun bulunduğu belirtildi.
Done deal and confirmed! Sergio #Ramos to #PSG as a free agent. Contract until 2022 with option for another year. #transfers https://t.co/fEtzaDveCH— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2021
Leeds United, Alioski'nin alternatifini buldu
Leeds United, sözleşmesi sona eren ve adı Türk kulüpleriyle anılan Alioski'nin alternatifini buldu.
The Athletic'in haberine göre Leeds United, bonservisi Barcelona'da bulunan Junior Firpo ile 13 milyon pound karşılığında anlaştı. Oyuncunun şu anda İngiltere'de olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde resmi anlaşmaya imza atacağı dile getirildi.
Ajax Tadic'i göndermiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le anlaşmasının ardından Milan ile adı anılan isimlerden biri de Dusan Tadic'ti. Fakat De Telegraaf'a konuşan Ajax yöneticisi Marc Overmars, yıldız oyuncunun satılık olmadığını dile getirdi: "Bu yaz onu satmayı düşünmüyoruz. Dusan üç yıldır bizim için çok önemli bir oyuncu."
United, Varane'ı ikna etti, sıra Real Madrid'de
Express'in haberine göre; Manchester United, Fransız stoper Raphael Varane ile el sıkıştı.
Transferin önündeki tek engel Real Madrid'in istediği yüksek bonservis. Kırmızı Şeytanlar gelecek yıl sözleşmesi bitecek Varane için astronomik bir bedel ödemek istemiyor.
Busquets, Barça'da kalıyor
MLS kulüplerinden teklif alan Sergio Busquets, Barcelona'da kalmaya karar verdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonunda ABD'den gelen teklifleri yeniden değerlendirecek.
Wolverhampton, Trincao'yu kiraladı
Barcelona forması giyen Trincao, 2021/22 sezonu için satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Wolverhampton'a kiralandı.
Arsenal, Willian'dan ümidi kesti
Mirror'ın haberine göre; Emirates'teki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Willian takımdan ayrılabilir.
33 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.