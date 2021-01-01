CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo'nun menajeri, Juventus için bastırıyor

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le anlaşmasının ardından Milan ile adı anılan isimlerden biri de Dusan Tadic'ti. Fakat De Telegraaf'a konuşan Ajax yöneticisi Marc Overmars, yıldız oyuncunun satılık olmadığını dile getirdi: "Bu yaz onu satmayı düşünmüyoruz. Dusan üç yıldır bizim için çok önemli bir oyuncu."

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