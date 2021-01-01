CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo, Manchester United'dan ne kadar kazanacak?

Sky Sport News 'in haberine göre; Real Madrid, Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain'den transfer etmek için Ocak transfer dönemini beklemenin daha iyi olabileceğini hesap ediyor.

Madrid ekibi, Fransız yıldız için son teklifinden henüz olumsuz yanıt almadı ancak Mbappe'yi elde etmenin zor olduğunu biliyorlar.

Bu nedenle, oyuncunun sözleşmesinin 2022'de biteceğini göz önüne alarak beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.