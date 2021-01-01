CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo, Manchester United'dan ne kadar kazanacak?

Real Madrid, Mbappe için sabırla bekleyecek 👀
Madrid ekibi, Fransız yıldız için son teklifinden henüz olumsuz yanıt almadı ancak Mbappe'yi elde etmenin zor olduğunu biliyorlar.
Bu nedenle, oyuncunun sözleşmesinin 2022'de biteceğini göz önüne alarak beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.
Guardiola, Manchester City'nin transfer yapmasını beklemiyor 🙌
Pep Guardiola, transferde son tarih yaklaşırken Manchester City'de daha fazla transfer yapılmasını beklemiyor.
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'de mutsuz olan Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinde de istediğini alamadı.
Ronaldo'dan 50 milyon sterlinlik anlaşma 💰
36 yaşındaki yıldız, Old Trafford'da büyük para kazanacak.
The Sun'ın haberine göre; Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile 50 milyon sterlin değerinde toplamda 2 yıllık sözleşme imzalıyor.
Utku Yuvakuran 🔁 Fatih Karagümrük
Alexis Sanchez 👀 Fenerbahçe
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
Inter, Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.
Halil Dervişoğlu 🔁 Galatasaray
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvete yerli takviye yapma kararı aldı.
Brentford'da istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi kabul etti.
Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.
Marcao için karar vakti 👇
Fanatik'in haberine göre; Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor, Sarı-Kırmızılılar’ın işe birkaç güne kadar nokta koyması bekleniyor.
Yönetim hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşerek Marcao’yu takımdan resmen yollamış olacak.
Ryan Babel 🔁 Kasımpaşa
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Ryan Babel'i eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi.
Sarı-kırmızılılar, Twente'nin de gündeminde bulunan Babel'in maaşının bir kısmını ödeyecek.