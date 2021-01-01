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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo, Manchester United'dan ne kadar kazanacak?

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Cristiano Ronaldo Manchester United GFX

Real Madrid, Mbappe için sabırla bekleyecek 👀

2021-08-28T07:01:55Z

Sky Sport News'in haberine göre; Real Madrid, Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain'den transfer etmek için Ocak transfer dönemini beklemenin daha iyi olabileceğini hesap ediyor.

Madrid ekibi, Fransız yıldız için son teklifinden henüz olumsuz yanıt almadı ancak Mbappe'yi elde etmenin zor olduğunu biliyorlar.

Bu nedenle, oyuncunun sözleşmesinin 2022'de biteceğini göz önüne alarak beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.

Mbappé Real Madrid
Getty

Guardiola, Manchester City'nin transfer yapmasını beklemiyor 🙌

2021-08-28T07:00:55Z

Pep Guardiola, transferde son tarih yaklaşırken Manchester City'de daha fazla transfer yapılmasını beklemiyor.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'de mutsuz olan Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinde de istediğini alamadı.

Pep Guardiola Man City 2021-22
Getty Images

Ronaldo'dan 50 milyon sterlinlik anlaşma 💰

2021-08-28T06:54:25Z

36 yaşındaki yıldız, Old Trafford'da büyük para kazanacak.

The Sun'ın haberine göre; Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile 50 milyon sterlin değerinde toplamda 2 yıllık sözleşme imzalıyor.

 

Cristiano Ronaldo Manchester United GFX

Utku Yuvakuran 🔁 Fatih Karagümrük

2021-08-27T13:38:19Z

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Utku Yuvakuran'ı bir yıllığına Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Alexis Sanchez 👀 Fenerbahçe

2021-08-27T08:51:40Z

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Inter, Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.

Halil Dervişoğlu 🔁 Galatasaray

2021-08-27T08:12:03Z

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvete yerli takviye yapma kararı aldı.

Brentford'da istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi kabul etti.

Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almayı planlıyor. 

Marcao için karar vakti 👇

2021-08-27T07:34:18Z

Fanatik'in haberine göre; Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor, Sarı-Kırmızılılar’ın işe birkaç güne kadar nokta koyması bekleniyor.

Yönetim hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşerek Marcao’yu takımdan resmen yollamış olacak. 

Ryan Babel 🔁 Kasımpaşa

2021-08-27T07:30:28Z

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Ryan Babel'i eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi.

Sarı-kırmızılılar, Twente'nin de gündeminde bulunan Babel'in maaşının bir kısmını ödeyecek.