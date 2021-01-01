CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo gelirse Manchester City'nin yıldızı gidiyor

Alexis Sanchez 👀 Fenerbahçe
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
Inter, Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.
Halil Dervişoğlu 🔁 Galatasaray
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvete yerli takviye yapma kararı aldı.
Brentford'da istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi kabul etti.
Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.
Marcao için karar vakti 👇
Fanatik'in haberine göre; Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor, Sarı-Kırmızılılar’ın işe birkaç güne kadar nokta koyması bekleniyor.
Yönetim hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşerek Marcao’yu takımdan resmen yollamış olacak.
Ryan Babel 🔁 Kasımpaşa
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Ryan Babel'i eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi.
Sarı-kırmızılılar, Twente'nin de gündeminde bulunan Babel'in maaşının bir kısmını ödeyecek.
Ronaldo'nun gelmesi Sterling'in gitmesi demek 👇
Fabrizio Romano'ya göre; Cristiano Ronaldo'ya yer açmak durumunda olan Manchester City, Raheem Sterling'i elinden çıkaracak.
Manchester City are also working on the outgoings to proceed with official bid to sign Cristiano Ronaldo from Juventus. Raheem Sterling could leave Man City if right bid arrives. 🔵🇵🇹 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021
Cristiano Ronaldo he wants to leave. Gabriel Jesus will stay - as Pep wants to keep him.
Zeki Çelik 🔁 Atletico Madrid
🚨 Zeki Çelik'in Atletico Madrid'e transferi tamamlanmak üzere.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 26, 2021
(@beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/33PxZMSmw6
Beşiktaş transferi bitiriyor 👇
Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Can Bozdoğan İstanbul’a geldi.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 26, 2021
Beşiktaş istemişti, Betis aldı
Real Sociedad, Willan Jose'yi Real Betis'e kiraladığını açıkladı.
29 yaşındaki Brezilyalı forvetin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.
🤝 OFFICIAL ANNOUNCEMENT | @WillianJose joins @RealBetis_en on loan. Thank you and good luck Willy!#AurreraReala pic.twitter.com/jauJrZn2pM— Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 26, 2021
Inter'e Arjantinli forvet
Inter, Lazio'dan Joaquin Correa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenecek. Inter'in 25 milyon euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.
27 yaşındaki Correa geçen sezon Serie A'da 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.
Beşiktaş'tan Ozan Kabak hamlesi
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Schalke forması giyen Ozan Kabak.
Milli oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.. Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımları da ilgileniyor.
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