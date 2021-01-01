CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo gelirse Manchester City'nin yıldızı gidiyor

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Inter, Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.