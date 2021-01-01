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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ronaldo gelirse Manchester City'nin yıldızı gidiyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Cristiano Ronaldo Manchester City
Getty / Goal

Alexis Sanchez 👀 Fenerbahçe

2021-08-27T08:51:40Z

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Inter, Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.

Halil Dervişoğlu 🔁 Galatasaray

2021-08-27T08:12:03Z

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvete yerli takviye yapma kararı aldı.

Brentford'da istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'a dönmeyi kabul etti.

Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almayı planlıyor. 

Marcao için karar vakti 👇

2021-08-27T07:34:18Z

Fanatik'in haberine göre; Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor, Sarı-Kırmızılılar’ın işe birkaç güne kadar nokta koyması bekleniyor.

Yönetim hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşerek Marcao’yu takımdan resmen yollamış olacak. 

Ryan Babel 🔁 Kasımpaşa

2021-08-27T07:30:28Z

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Ryan Babel'i eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi.

Sarı-kırmızılılar, Twente'nin de gündeminde bulunan Babel'in maaşının bir kısmını ödeyecek.

Ronaldo'nun gelmesi Sterling'in gitmesi demek 👇

2021-08-27T07:26:48Z

Fabrizio Romano'ya göre; Cristiano Ronaldo'ya yer açmak durumunda olan Manchester City, Raheem Sterling'i elinden çıkaracak.

Beşiktaş transferi bitiriyor 👇

2021-08-26T15:21:11Z

Beşiktaş istemişti, Betis aldı

2021-08-26T12:49:33Z

Real Sociedad, Willan Jose'yi Real Betis'e kiraladığını açıkladı.

29 yaşındaki Brezilyalı forvetin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.

Inter'e Arjantinli forvet

2021-08-26T12:45:35Z

Inter, Lazio'dan Joaquin Correa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenecek. Inter'in 25 milyon euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

27 yaşındaki Correa geçen sezon Serie A'da 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.

Joaquin Correa, Lazio 2020-21
Getty

Beşiktaş'tan Ozan Kabak hamlesi

2021-08-26T10:47:26Z

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Schalke forması giyen Ozan Kabak.

Milli oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.. Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımları da ilgileniyor.

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