CANLI | Son dakika transfer haberleri: Romelu Lukaku, Chelsea'ye dönmek istiyor

Falcao olumlu, Feghouli olumsuz 👇
Galatasaray'da takımdan ayrılması istenen Falcao, yönetime MLS'den bir takıma transfer olacağını iletti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 4, 2021
Ayrılma niyeti olmadığını gösteren Feghouli ise olumlu bir yanıt vermedi. Feghouli kadro dışı bırakılacak. (@skorermilliyet) 👀 pic.twitter.com/MP1dGKUapB
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılma konusunda net 👇
Romelu Lukaku, Chelsea'ye dönmek istiyor 👇
Belçikalı yıldızın Stamford Bridge'de 'bitmemiş bir işi' varThe Sun'ın haberine göre; Inter'in yıldızı Romelu Lukaku, Chelsea'de kendini kanıtlama şansı istiyor.
Mavi formayla genç yaşında bir etki yaratmayan ve serbest bırakılan Belçikalı, Inter'in onu satma konusundaki isteksizliğine rağmen Stamford Bridge'de bitmemiş bir işi olduğuna inanıyor.
Galatasaray'ın stoper adayları İngiltere'den
Kadrosuna stoper eklemesi yapmak isteyen Galatasaray, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, TRT Spor'un haberine göre bu transferde mutlu sona ulaşamzsa rotayı Crystal Palace'dan Cheikhou Kouyate'ye çevirecek.
Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kouyate'nin adı Trabzonspor ile de anılıyordu.
Genoa 🔁 Caleb Ekuban
Trabzonspor, Caleb Ekuban için Genoa ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. 👀 pic.twitter.com/RhKQbxamLJ— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 3, 2021
Fenerbahçe'ye 3 takviye 👇
Lille, Altay ve Uğurcan'ı istiyor 👀
Fransız gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtildi.
Galatasaray'a Falcao müjdesi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yol ayrımına gitmek istediklerini resmen açıklamıştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklif var. Kolombiyalı yıldızla ayrıca El Tigre ile Braga da ilgileniyor.
Merih Demiral, Atalanta'ya gidiyor 👇
Merih Demiral ile Dortmund ve Leverkusen ilgilendi ancak teklifte bulunmadı. Atalanta'ya transfer olmaya çok yakın. (@Sky_MaxB) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 3, 2021
Merih Demiral, Atalanta'da başarılı olur mu? 🤔 pic.twitter.com/5Ov5yu8VYb