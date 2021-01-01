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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Romelu Lukaku, Chelsea'ye dönmek istiyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Romelu Lukaku, Inter, Chelsea badge
Getty

Falcao olumlu, Feghouli olumsuz 👇

2021-08-04T06:35:57Z

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılma konusunda net 👇

2021-08-04T05:46:23Z

AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe, Fransız devinin takımda kalması çabalarına rağmen Paris Saint-Germain'deki geleceğinden hala emin değil.

Romelu Lukaku, Chelsea'ye dönmek istiyor 👇

2021-08-04T05:44:08Z

Belçikalı yıldızın Stamford Bridge'de 'bitmemiş bir işi' var

The Sun'ın haberine göre; Inter'in yıldızı Romelu Lukaku, Chelsea'de kendini kanıtlama şansı istiyor.

Mavi formayla genç yaşında bir etki yaratmayan ve serbest bırakılan Belçikalı, Inter'in onu satma konusundaki isteksizliğine rağmen Stamford Bridge'de bitmemiş bir işi olduğuna inanıyor.

Galatasaray'ın stoper adayları İngiltere'den

2021-08-03T11:34:32Z

Kadrosuna stoper eklemesi yapmak isteyen Galatasaray, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, TRT Spor'un haberine göre bu transferde mutlu sona ulaşamzsa rotayı Crystal Palace'dan Cheikhou Kouyate'ye çevirecek.

Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kouyate'nin adı Trabzonspor ile de anılıyordu.

Japhet Tanganga Tottenham Liverpool 11012020
Getty

Genoa 🔁 Caleb Ekuban

2021-08-03T10:07:27Z

Fenerbahçe'ye 3 takviye 👇

2021-08-03T06:26:48Z

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak için transfer istedi, bu çerçevede üç transfer yapılması planlandı.
Vitor Pereira, Fenerbahce
AA

Lille, Altay ve Uğurcan'ı istiyor 👀

2021-08-03T06:22:48Z

Fransız gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtildi.

Galatasaray'a Falcao müjdesi

2021-08-03T06:17:35Z

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yol ayrımına gitmek istediklerini resmen açıklamıştı. 

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre;  Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklif var. Kolombiyalı yıldızla ayrıca El Tigre ile Braga da ilgileniyor.

Merih Demiral, Atalanta'ya gidiyor 👇

2021-08-03T05:51:04Z