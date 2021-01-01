CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Fernandinho'yu transfer edecek mi?

Işıtan Gün'den Fernandinho açıklaması
Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas'ın listesinde yer alan, Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünün başkanı Özgür Işıtan Gün, Radyospor'a yaptığı açıklamada seçilmeleri durumunda Fernandinho'yu transfer etmeyeceklerini söyledi.
"Olabilir; ama 36 yaşında. Önümüzde Falcao örneği var. Maliyeti çok yüksek. Biz oyuncunun geleceğine yatırım yapacağız derken, böyle bir transfer yapmayız."
Roma, Xhaka için Arsenal ile anlaşmak üzere
Serie A kulüplerinden Roma, orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı renklerine bağlamak üzere.
İsviçreli oyuncu ile beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan Roma, bonservis pazarlığında da son aşamaya geldi.
Roma'nın Arsenal ile 18 ila 20 milyon euro aralığında el sıkışması bekleniyor.
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Norveçli sağ beke teklif yaptı
Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'la sözleşmesi sona eren isimle ilgileniyor.Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, AZ Alkmaar'la sözleşmesi biten Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'a teklifini yaptı.
Siyah-beyazlıların Svensson'a 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 900 bin euro maaş teklif ettiği belirtildi. Norveçli oyuncu, bu sezon AZ Alkmaar formasını 24 kez terletti ve 3 de asist kaydetti.
Dortmund, Sancho transferi için son tarihi belirledi
Genç yıldız Sancho, uzun süredir Manchester United gibi devlerin radarında yer alıyor.
Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund, temmuz ayının sonuna kadar Manchester United'dan iyi bir teklif alırsa Jadon Sancho'nun transferine onay verecek.
Manchester United, geçtiğimiz yaz da Jadon Sancho ile çok yakından ilgilenmiş, fakat Borussia Dortmund'un istediği bonservis bedeli seviyesine çıkamamıştı. Eğer United, bu transfer döneminde 93 milyon euro'luk bir net bonservis ücreti ve 23 milyon euro'luk da bonuslar içeren bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalarsa, Sancho'yu kadrosuna katabilir.
Manchester City, Kane ve Grealish için bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor
Manchester City. Kane ve Grealish transferleri için kaynak arayışında.
Bu transfer döneminde kadrosunu Kane ve Grealish gibi oyuncularla güçlendirmek isteyen Manchester City, bu transferlere kaynak oluşturmak için bazı oyuncularını satış listesine koymaya hazır.
Daily Mail'in haberine göre Manchester City, transfer girişimlerinde bulunmadan önce 70 milyon pound'luk bir transfer geliri elde etmek istiyor. City, bu sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren Jack Harrison, Lucas Nmecha, Pedro Porro ve Ivan Ilic gibi isimlere gelecek teklifleri dinlemeye hazır.
İngiliz santrfor Harry Kane, şu anda Guardiola'nın santrfor listesinin en tepesinde yer alıyor.
Juventus, Gabriel Jesus'u gözüne kestirdi
Santrfor transferi yapmak isteyen İtalyan devi, Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus'u transfer etmek istiyor.Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer listesine Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'u ekledi.
2 sezonluk aranın ardından Juventus'a geri dönen ve hücum hattına güç katmak isteyen Massimiliano Allegri, 24 yaşındaki Gabriel Jesus'u takımında görmek istiyor. Bu sezonu Paris Saint-Germain'de geçiren Mauro Icardi ve Fiorentina'da yıldızı parlayan Dusan Vlahovic'in isimleri de Juventus'la anılıyor fakat İtalyan ekibin önceliğinin ise Alvaro Morata'yı takımda tutmak olduğu belirtliyor.
Sarri, Loftus-Cheek'i transfer etmek istiyor
Sarri, eski öğrencisini Lazio'da görmek istiyor.
Corriere Dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun çiçeği burnunda teknik direktörü Maurizio Sarri, Chelsea'den öğrencisi Loftus-Cheek'i transfer etmek istiyor.
Simone Inzaghi'nin yerine göreve getirilen Sarri, 2018-19 sezonunda Chelsea'den öğrencisi olan 25 yaşındaki İngiliz oyuncusunu da Lazio'da görmek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Loftus-Cheek, siyah-beyazlı takımın formasını Premier Lig'de 31 kez giydi ve bir kez de rakip fileleri havalandırdı.
Hakimi, Chelsea yolunda
Inter forması giyen yıldız oyuncu, İngiltere yolunda.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, transferde hız kesmiyor. Maviler’in adı Haaland’dan sonra Achraf Hakimi ile de ciddi şekilde anılmaya başladı.
Chelsea, bu transferler için kulüplerle ve menajerlerle görüşmelere başladı. Chelsea, Faslı oyuncu için Paris Saint-Germain’in yaptığı 56.1 milyon Pound değerindeki teklifle eşdeğer bir teklifte bulunmak istiyor. Fakat Inter, yıldız oyuncu için 68.8 milyon Pound’luk bir teklif bekliyor.
Varane, Real Madrid'le yol ayrımında
Adı Manchester United ile anılan Raphael Varane, 50 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutabilir.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. İspanyol kulüp, kontratını uzatmaya yanaşmayan Varane'ı gelecek sezonu beklemeden elden çıkarmayı düşünüyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız oyuncuya yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Adana Demirspor, Gomis ve Balotelli ile görüşecek
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, forvet hattı için önemli isimlerl listeye aldı. Kulüp başkanı Murat Sancak, İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini açıklarken, transfer listelerinde Welbeck ve Balotelli'nin de yer aldığını söyledi.
2017/18 sezonunda Galatasaray forması giyen Gomis, ardından Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu.
Geçmişte Arsenal ve Manchester United formaları giyen Danny Welbeck'in Brighton ile olan kontratı bu ay sona erecek. Futbol dünyasının sansasyonel ismi Balotelli ise son olarak İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giydi.
Tisserand'a Almanya'dan üç talip
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kadrosuna kattığı Marcel Tisserand beklentileri karşılayamamıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre, sarı - lacivertlilerin elden çıkarmak istediği Demokratik Kongolu oyuncu için Frankfurt, Stuttgart ve Union Berlin devreye girdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya 👀
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Mohamed Ali Ben Romdhane için yarışta.
Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.
Ben Romdhane ile ilgili hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
😲 Rafa Benitez 🤝 Fenerbahçe
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Rafa Benitez ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardı.
Benitez, iki yıl için bonuslarla beraber 8 milyon euro'yu kabul etti.
🔁 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım
Valentin Rosier ile anlaşamaması halinde planlarını çoğaltmak isteyen Beşiktaş harekete geçti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Aleix Vidal için Beşiktaş da devreye girdi.
İspanyol sağ bek ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu yanıt alındı.
Cengiz Ünder'in aklı Avrupa'da 🧠
Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.
Ancak oyuncunun menajeri açıklama yaparak Cengiz Ünder'in Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.
DHA'ya konuşan menajer Mirsad Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk." dedi.
"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor."
"Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."
🔁 Fenerbahçe, David Luiz'in peşinde
Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile sözleşme uzatmama kararı alan David Luiz için harekete geçti.
34 yaşındaki stoper, eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul'da yeniden bir araya gelebilir.
👀 Kartal'ın gözü Dzeko'da
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Edin Dzeko'nun menajeriyle temasa geçti ve Roma'nın da Boşnak golcü için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Dzeko için 2.5 milyon euro maaş artı bonusları gözden çıkardı.