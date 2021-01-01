CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Fernandinho'yu transfer edecek mi?

Manchester City. Kane ve Grealish transferleri için kaynak arayışında.

Bu transfer döneminde kadrosunu Kane ve Grealish gibi oyuncularla güçlendirmek isteyen Manchester City, bu transferlere kaynak oluşturmak için bazı oyuncularını satış listesine koymaya hazır.

Daily Mail'in haberine göre Manchester City, transfer girişimlerinde bulunmadan önce 70 milyon pound'luk bir transfer geliri elde etmek istiyor. City, bu sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren Jack Harrison, Lucas Nmecha, Pedro Porro ve Ivan Ilic gibi isimlere gelecek teklifleri dinlemeye hazır.

İngiliz santrfor Harry Kane, şu anda Guardiola'nın santrfor listesinin en tepesinde yer alıyor.