CANLI | Son dakika transfer haberleri: Real Madrid gözünü Sterling'e dikti

PSG, yıldızının 2024'e kadar sözleşme uzatmasını ve Dünya Kupası esnasında takımda olmasını istiyor.

Gün geçmiyor ki Kylian Mbappe hakkında yeni bir transfer haberi çıkmasın. Fakat bu sefer ki gelişme oyuncunun gidebileceği takımlardan birinde değil mevcut kulübünde yaşandı.

L'Equipe'in haberine göre , PSG görüşmeleri ilerletmesi ve ileriye dönük sözleşme uzatmasını mümkün olan en kısa sürede halletmesi için oyuncunun çevresine baskı yapıyor.

PSG, Mbappe'nin Fransa'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunun bilincinde. Fakat gazetenin haberine göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve Neymar'ın son açıklamaları oyuncunun Paris projesine daha fazla aidiyet hissetmesini sağladı. PSG'nin hedefi, Mbappe'nin en az iki yıl daha takımda kalması ve Nasser Al Khelaïfi'nin elçisi olduğu 2022 Dünya Kupası esnasında kulübün spırcusu olarak kalması.

Kulüp, bu gerçekleştiği takdirde oyuncusuna 2023'te makul bir rakam karşılığında ayrılmasına izin vereceğini taahhüt edecek.

PSG'nın forvet oyuncusuna son teklifinin, sezon başına brüt 30 milyon avro olduğu iddia ediliyor.