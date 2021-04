CANLI | Son dakika transfer haberleri: Real Madrid gözünü Sterling'e dikti

İtalyan gazeteci Nicolò Schira, bugün Twitter hesabından verdiği haberde Trabzonspor'un Bruno Peres ile anlaştığını duyurdu.

Roma'da forma giyen Bruno Peres'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Schira'nın haberine göre, Karadeni ekibi Bruno Peres ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.

Done deal! Bruno #Peres will leave #ASRoma this summer as a free agent. The brazilian right fullback has signed a pre-contract agreement with #Trabzonspor for a contract until 2024 (€1,8M net/year). #transfers