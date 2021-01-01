CANLI | Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇
Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine, "ilk maçta takımla sahada olmak istediğini" iletti. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/TGq47OJBST— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇
Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.
Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.
Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇
Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Mariano için harekete geçti. (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/litDF9Bjt0— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
Inter, Lukaku'nun alternatifini belirledi
Inter, Chelsea'nin ısrarla istediği Romelu Lukaku'nun ayrılması halinde Duvan Zapata için Atalanta'nın kapısını çalacak. [Sky Italia]
Chelsea'den Lukaku için dev teklif
30 yaşındaki Kolombiyalı forvet son üç sezonda Cristiano Ronaldo (97) ve Ciro Immobile'nin (92) ardından Serie A'da en fazla gol katkısı yapan üçüncü isim (78).