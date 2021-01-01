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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Rachid Ghezzal Besiktas vs. Gaziantep FK 03/06/21
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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇

2021-08-06T05:50:08Z

Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇

2021-08-06T05:49:06Z

Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.

Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.

Lionel Messi
Getty

Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇

2021-08-06T05:39:13Z

Inter, Lukaku'nun alternatifini belirledi

2021-08-04T12:29:19Z

Inter, Chelsea'nin ısrarla istediği Romelu Lukaku'nun ayrılması halinde Duvan Zapata için Atalanta'nın kapısını çalacak. [Sky Italia]

Chelsea'den Lukaku için dev teklif

30 yaşındaki Kolombiyalı forvet son üç sezonda Cristiano Ronaldo (97) ve Ciro Immobile'nin (92) ardından Serie A'da en fazla gol katkısı yapan üçüncü isim (78).

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Getty Images